Sklepy w UK rezygnują z przyjmowania gotówki. Zapłacisz jedynie kartą lub telefonem

Brytyjskie ulice handlowe coraz szybciej zmieniają sposób płacenia za zakupy. W wielu sklepach banknoty i monety przestają być akceptowane, a klienci mogą zapłacić wyłącznie kartą lub telefonem. Najnowsze dane pokazują, że trend przyspiesza i coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przejście na model całkowicie bezgotówkowy. Dlaczego sklepy w UK rezygnują z przyjmowania gotówki i co to oznacza w praktyce?

Zmiana ta budzi mieszane reakcje. Dla jednych to wygoda i szybsza obsługa przy kasie, dla innych – poważny problem. Wielu osobom może utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Coraz więcej sklepów przechodzi na model „cashless”

Z badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii wynika, że około 14% sklepów w ciągu ostatniego roku zrezygnowało z przyjmowania gotówki. Oznacza to, że w tych punktach zapłacić można wyłącznie kartą, smartfonem lub zegarkiem z funkcją płatności.

- Advertisement -

Zmiany szczególnie widoczne są na tzw. High Street, czyli głównych ulicach handlowych brytyjskich miast. Na drzwiach coraz częściej pojawiają się informacje „card only” lub „cashless payments only”.

Na taki model decydują się nie tylko małe sklepy i kawiarnie. Widać go również w znanych sieci gastronomicznych czy punktów z szybkim jedzeniem. W wielu miejscach płatności bezgotówkowe stały się standardem. Szczególnie w dużych miastach.

Sklepy w UK rezygnują z przyjmowania gotówki – powody

Właściciele sklepów wskazują kilka powodów takiej decyzji. Najczęściej wymieniają kwestie bezpieczeństwa. Gotówka wiąże się z ryzykiem kradzieży, fałszywych banknotów czy agresji wobec pracowników.

Równie istotne są koszty obsługi pieniędzy. Przedsiębiorcy muszą liczyć utarg, przewozić pieniądze do banku, a często także płacić za ich wpłatę. W wielu przypadkach miesięczny koszt obsługi gotówki przekracza kilkadziesiąt funtów. Natomiast w większych punktach handlowych może sięgać nawet kilkuset funtów.

Do tego dochodzi zmiana zachowań klientów. Coraz więcej osób korzysta z płatności bezdotykowych, kart lub mobilnych portfeli w telefonie. Szacuje się, że już ponad połowa dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii regularnie płaci za pomocą smartfona.

Gotówka wciąż jest ważna dla wielu klientów

Mimo dynamicznego rozwoju płatności cyfrowych gotówka wciąż odgrywa istotną rolę w codziennych zakupach. W sklepach stacjonarnych nadal duża część transakcji odbywa się przy użyciu banknotów i monet.

Dla wielu osób jest to najprostszy sposób kontrolowania wydatków. Płacąc gotówką łatwiej pilnować budżetu domowego, szczególnie w czasach rosnących kosztów życia.

Niektórzy klienci podkreślają również, że gotówka daje poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, na przykład podczas awarii systemów płatniczych lub problemów z internetem.

Kto może najbardziej odczuć zmiany

Najwięcej obaw budzi wpływ rosnącej liczby sklepów bezgotówkowych na osoby starsze oraz tych, którzy nie korzystają na co dzień z bankowości elektronicznej. Dla nich płatności cyfrowe mogą być trudniejsze lub mniej dostępne.

Eksperci ostrzegają, że zbyt szybkie odchodzenie od gotówki może prowadzić do powstania systemu, w którym część społeczeństwa ma ograniczony dostęp do usług. Dotyczy to również osób o niższych dochodach, które często korzystają z gotówki, aby lepiej kontrolować swoje wydatki.

Czy Wielka Brytania zmierza do świata bez gotówki

Dane z ostatnich lat pokazują wyraźny trend. Jeszcze kilkanaście lat temu większość płatności w Wielkiej Brytanii odbywała się gotówką. Dziś jej udział systematycznie spada. Natomiast dominującą formą płatności stają się karty i płatności mobilne.

Nie oznacza to jednak, że gotówka zniknie całkowicie. Wielu ekspertów uważa, że przez długie lata będzie ona funkcjonować równolegle z płatnościami cyfrowymi.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że w przyszłości gotówka stanie się raczej alternatywą niż podstawową formą płatności, a zakupy kartą lub telefonem będą dla większości mieszkańców Wielkiej Brytanii codziennym standardem.