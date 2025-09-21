Szariat w Wielkiej Brytanii? Społeczeństwo sceptyczne, politycy otwarci

W parlamencie Wielkiej Brytanii trwa debata dotycząca możliwości funkcjonowania prawa szariatu w ramach brytyjskiego systemu prawnego.

Brytyjska Partia Pracy wyraziła poparcie dla uznania prawa szariatu jako elementu porządku prawnego w Wielkiej Brytanii.

Ponad połowa dorosłych nie widzi miejsca dla islamu w UK

Z badania przeprowadzonego przez pracownię YouGov wynika, że 53 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii postrzega islam jako religię niezgodną z brytyjskimi wartościami. Zaledwie jedna czwarta badanych uważa, że islam jest z nimi zgodny. Takie opinie nie odnoszą się wyłącznie do kwestii religijnych. Dotyczą one także muzułmańskiej imigracji i jej wpływu na społeczeństwo brytyjskie.

Ponad 40 proc. respondentów uznało, że obecność muzułmańskich imigrantów w kraju ma wyraźnie negatywny wpływ, podczas gdy 24 proc. wskazało na pozytywne skutki ich obecności. Takie dane pokazują rosnącą polaryzację opinii publicznej w Wielkiej Brytanii.

Szariat w UK to dzisiaj dobrowolna praktyka, a nie część brytyjskiego prawa

W Wielkiej Brytanii działają tzw. rady szariatu, które pełnią funkcję prywatnego arbitrażu religijnego dla społeczności muzułmańskiej. Ale minister ds. wymiaru sprawiedliwości, Sarah Sackman, wyjaśniła, że szariat nie jest częścią ustawodawstwa Anglii ani Walii.

Dzisiejszy szariat w UK można porównać z innymi normami o charakterze religijnym, takich jak prawo żydowskie. I że obywatele mogą dobrowolnie poddać się tym zasadom. Taka forma tolerancji jest jedną z wartości brytyjskiego systemu prawnego.

System islamski działa nie tylko jako religia, lecz także jako struktura społeczna

Islam reguluje życie codzienne. W miejscach, gdzie islam przejmuje władzę, wprowadza własne zasady. Brak wyraźnego sprzeciwu lokalnej ludności dodatkowo przyspiesza proces adaptacji prawa islamskiego.

Muzułmanie stanowią średnio około 5 proc. społeczeństwa Europy Zachodniej. Jak podaje Janusz Balicki w książce Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej, w takich ośrodkach jak Marsylia, Bruksela, Berlin czy Birmingham ich odsetek sięga nawet powyżej 10 proc.

Korzenie społeczności muzułmańskich w Europie często wiążą się z przeszłością kolonialną poszczególnych państw. Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie najwięcej muzułmanów pochodzi z Indii, Pakistanu i Bangladeszu. Pierwsze większe fale migracyjne miały miejsce w latach 60. XX wieku, a obecnie główną część tej społeczności stanowią drugie i trzecie pokolenia.