„Tango” Sławomira Mrożka w Londynie. Spektakl, który trzeba zobaczyć

Istnieją teksty, które raz przeczytane zostają z nami na lata. Istnieją spektakle, które potrafią poruszyć jednocześnie śmiechem i niepokojem. I istnieje Tango Sławomira Mrożka – dramat, który od ponad pół wieku zachwyca publiczność, krytyków i reżyserów na całym świecie.

Dziś ten wyjątkowy tytuł powraca w wykonaniu Sceny Polskiej.UK na deskach Teatru POSK w Londynie, zapraszając widzów do świata, który – choć z pozoru absurdalny – brzmi bardziej współcześnie niż kiedykolwiek.

Dom, w którym nic nie jest na swoim miejscu

W centrum historii stoi dom Stomila i Eleonory – przestrzeń, w której wolność przerodziła się w nieład, eksperymenty w chaos, a zasady… przestały istnieć.

W takim świecie młody Artur próbuje odzyskać porządek, tradycję i to, co utracone.

Jednak Mrożek nie byłby sobą, gdyby na drodze głównego bohatera nie pojawił się ktoś, kto jednym gestem potrafi przewrócić wszystko do góry nogami. Ktoś, kogo imię zna każdy, kto choć raz zetknął się z polskim teatrem: Edek.

To właśnie w zderzeniu Artura i Edka rodzi się napięcie, które napędza całe „Tango”.

Dlaczego warto zobaczyć „Tango” w 2026 roku?

Bo to dramat, który nie starzeje się nigdy.

W świecie przepełnionym informacjami, impulsami i niekończącymi się debatami, Mrożek trafia w sedno problemu: co się dzieje, kiedy wszystko wolno? I kto przejmuje władzę w świecie bez zasad?

Nie bez powodu zagraniczne inscenizacje czytały „Tango” na różne sposoby:

– Włosi widzieli w nim satyrę na mieszczaństwo.

– Amerykanie – krytykę kontrkultury.

– Polacy – diagnozę inteligencji.

A każdy z tych odczytań jest trafny.

Tango to zwierciadło – tylko od widza zależy, co zobaczy w odbiciu.

Nowa londyńska inscenizacja

Scena Polska.UK przygotowała spektakl, który łączy szacunek do Mrożka z odświeżonym, współczesnym spojrzeniem.

Wyraziste role, przemyślana scenografia i starannie budowany rytm opowieści sprawiają, że publiczność zanurza się w tym świecie od pierwszej sceny – i zostaje tam jeszcze długo po finałowej kwestii.

To teatr w czystej postaci: inteligentny, błyskotliwy, momentami bolesny, a jednocześnie lekko podszyty humorem, który tak bardzo kojarzymy z Mrożkiem.

Ciekawostka dla koneserów

Mało kto wie, że Tango było jednym z pierwszych polskich dramatów XX wieku, który zdobył międzynarodową sławę niemal natychmiast po premierze. Wystawiano je w Rzymie, Nowym Jorku, Buenos Aires i Berlinie – a każda z inscenizacji nadawała mu własny ton i własny język.

To niezwykłe, jak uniwersalny okazał się świat, który Mrożek zbudował z pozornego chaosu.

Spektakl dostępny również z angielskimi napisami

Dobra wiadomość dla widzów międzynarodowych: wszystkie wieczorne przedstawienia są grane z napisami w języku angielskim, dzięki czemu można dzielić się tym wyjątkowym dramatem także z osobami, które nie mówią po polsku.

Bilety dostępne już teraz

Wyśmienita czarna komedia Mrożka w brawurowej interpretacji aktorów Sceny Polskiej. UK gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie!

Scena Polska. UK w POSK-u jest najbardziej uznanym i popularnym zespołem teatralnym działającym w środowisku polskim w Londynie. W ciągu 21 lat swojej działalności zespół Sceny Polskiej .UK skupiający zawodowych aktorów, piosenkarzy i muzyków zaprezentował 56 premier, w tym dwie prapremiery światowe sztuk autorów polskich. Za swoje osiągnięcia Scena Polska. UK została nagrodzona przez Prezydenta RP prestiżowym odznaczeniem – Flagą Narodową.

Występują: Zofia Walkiewicz, Joanna Kańska, Karolina Kosielak, Jaroslaw Ciepichał, Zbigniew Sieciechowicz, Michał Kusztal, Łukasz Zapłotny

Reżyseria: Wojtek Piekarski

Scenografia: Beata Barton-Chapple

Rezerwacja miejsc: https://www.eventbrite.co.uk/ o/scena-polskauk-10609117590

Box office: 07976 053374 (14:00–16:00)

Friday, 6 February, 7:00 PM Saturday, 7 February, 11:00 AM (school performance) SOLD OUT Saturday, 7 February, 7:00 PM Sunday, 8 February, 4:00 PM Saturday, 14 February, 11:00 AM (school performance) SOLD OUT Saturday, 14 February, 7:00 PM Sunday, 15 February, 4:00 PM

TICKETS: VIP: £30 Standard: £25 Restricted View: £15 Group Tickets: £15 (not applicable to VIP seats) Concessions (students & pensioners): £3 discount (contact box office required: 07976053374)

TEATR POSK-u 238-246 King Street, London W6 0RF Najbliższe stacje metra: Ravenscourt Park oraz Hammersmith

UWAGA! OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC!

Świąteczna oferta specjalna – tylko do końca roku

Z myślą o widzach, którzy chcą dzielić teatralne emocje z bliskimi, przygotowaliśmy wyjątkową świąteczną promocję.

Do końca roku przy zakupie czterech biletów na spektakl „Tango” Sławomira Mrożka,

piąty bilet otrzymują Państwo bezpłatnie.

To doskonała okazja, by zaplanować wspólny wieczór w teatrze – prezent, który łączy, inspiruje i zostaje w pamięci na długo po zakończeniu spektaklu.

Skorzystanie z promocji możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z box office.

Promocja obowiązuje do 31 grudnia