Taxi Tax, czyli podatek od taksówek. Nowych podatków ciąg dalszy…

Rząd Partii Pracy przygotowuje wprowadzenie Taxi Tax, czyli nowego podatku od taksówek i prywatnych pojazdów na wynajem (private hire). Decyzja może zostać ogłoszona w ramach budżetu jesiennego 26 listopada przez kanclerz Rachel Reeves. Eksperci ostrzegają, że podatek od taksówek będzie miał realne konsekwencje zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Znacznie zwiększy koszty podróży i obciąży budżety domowe.

Taxi Tax to planowany podatek od taksówek w wysokości 20% VAT. Ma być doliczany do opłat za przejazdy prywatnymi pojazdami na wynajem. W praktyce oznacza to, że każdy kurs realizowany przez aplikacje typu Uber, Bolt czy tradycyjne firmy prywatne będzie obciążony dodatkową opłatą. Podatek obejmie także część usług świadczonych przez kierowców taksówek na zamówienie. I choć wciąż trwają konsultacje, jakie dokładnie pojazdy i taryfy zostaną objęte, wprowadzenie podatku wydaje się przesądzone.

Kogo dotknie podatek od taksówek?

Nowe przepisy najbardziej uderzą w kierowców prywatnych pojazdów na wynajem. W tym niezależnych przedsiębiorców i małe firmy taksówkarskie. Eksperci wskazują, że podatek wpłynie także na pasażerów, którzy odczują wzrost kosztów przejazdów. „Dla wielu rodzin korzystających z taxi jako alternatywy dla transportu publicznego podatek od taksówek oznacza realny wzrost wydatków na codzienne dojazdy” – komentuje Michael Solomon Williams z Campaign for Better Transport.

Szacuje się, że podatek może wygenerować dla budżetu państwa około 750 mln funtów rocznie. To ma częściowo wypełnić 50-miliardową lukę finansową w wydatkach publicznych. Dlatego jego wprowadzenie jest tak ważne.

Opinie ekspertów: obciążenia i skutki gospodarcze

David Sweeney, szef działu pośrednictwa taksówek w The Taxi Insurer, wskazuje, że wprowadzenie Taxi Tax może sprawić, że kierowcy staną się mniej konkurencyjni względem innych środków transportu, np. tradycyjnych taksówek typu hackney carriage czy komunikacji miejskiej. „Wzrost cen może zniechęcić pasażerów, zwiększyć koszty prowadzenia działalności i spowodować spadek dochodów kierowców” – dodaje Sweeney.

Eksperci ostrzegają również, że nowy podatek może w praktyce zwiększyć ryzyko dalszych obciążeń. Przykładowo podwyższenia podatku od składki ubezpieczeniowej (Insurance Premium Tax). To natomiast dodatkowo wywinduje koszty funkcjonowania kierowców i firm przewozowych.

Decyzja Rachel Reeves: kiedy i czego się spodziewać

Kanclerz rządu Rachel Reeves rozważa wprowadzenie podatku w ramach jesiennego budżetu finansowego, planowanego na 26 listopada 2025 roku. Rząd analizuje konsultacje z branżą taksówkarską oraz opinię społeczną i przygotowuje szczegółową odpowiedź, w tym ewentualne zwolnienia lub ograniczenia w zastosowaniu podatku.

Dan Tomlinson, sekretarz skarbowy w Treasury, zapewnia: „Rząd traktuje tę złożoną kwestię bardzo poważnie i zdaje sobie sprawę z potrzeby pewności dla przedsiębiorstw. Dokładnie analizujemy wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji”.

Ciche wprowadzanie podatków w praktyce

Planowany podatek od taksówek jest przykładem tzw. „cichego wprowadzania podatków”, czyli polityki, w której obciążenia fiskalne wchodzą stopniowo lub w formie dodatkowych opłat, nie zawsze od razu widocznych dla obywateli. Eksperci ostrzegają, że takie podejście może wywoływać niezadowolenie społeczne dopiero po fakcie. Realne koszty życia wzrastają, a w portfelach użytkowników i przedsiębiorców zostaje coraz mniej pieniędzy.

Taxi Tax to krok rządu Partii Pracy w kierunku zwiększenia wpływów budżetowych. Niestety oprócz pieniędzy do budżetu, może również mocno odbić się na kierowcach i pasażerach. Wprowadzenie VAT w wysokości 20% na przejazdy prywatnymi pojazdami może zwiększyć koszty codziennych podróży. Wpłynie również na konkurencyjność kierowców i obciąży sektor transportu miejskiego. Decyzja Rachel Reeves w budżecie jesiennym rozstrzygnie, kto ostatecznie odczuje skutki nowego podatku w praktyce. Jedno jest pewne, podatek od taksówek dotknie niemal każdego w UK.