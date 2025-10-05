Urząd podatkowy zabierze 300 funtów bezpośrednio z konta?

Zasady przyznawania dodatku zimowego na opał zaskoczyły nawet urzędy. Winter Fuel Payment trafi na konta wszystkich emerytów, choć nie wszyscy są do wsparcia upoważnieni. W efekcie pieniądze trafią na wszystkie konta, po czym urząd podatkowy zabierze 300 funtów w formie podatku. HMRC odbierze kwotę bezpośrednio z konta. Niezwykle dziwny i skomplikowany mechanizm…

Winter Fuel Payment, czyli dodatek zimowy na opał i energię, ma pomóc osobom starszym w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania. W tym roku rząd zdecydował się jednak na zaskakujące rozwiązanie: świadczenie zostanie automatycznie wypłacone wszystkim emerytom, bez wcześniejszej weryfikacji dochodów.

- Advertisement -

Dopiero później HMRC – brytyjski urząd podatkowy – dokona rozliczenia. Jeśli okaże się, że roczny dochód danej osoby przekracza 35 000 funtów, urząd potrąci pieniądze z powrotem, bezpośrednio z konta bankowego lub przez system PAYE.

– To dość nietypowy sposób zarządzania dopłatami. W praktyce oznacza, że państwo najpierw daje pieniądze wszystkim, a potem część z nich odbiera. To może wprowadzać chaos, szczególnie wśród starszych osób, które nie rozumieją, dlaczego najpierw otrzymały, a potem straciły 300 funtów – komentuje niezależny doradca finansowy z Birmingham.

Urząd podatkowy zabierze 300 funtów – i to automatycznie

Największe kontrowersje budzi fakt, że potrącenie nastąpi bez konieczności kontaktu z urzędem. W większości przypadków HMRC pobierze należność automatycznie, wykorzystując dane z systemu podatkowego.

Dla wielu emerytów oznacza to zaskoczenie. Po prostu po kilku tygodniach zauważą, że otrzymane środki zniknęły z ich konta. Choć formalnie nie jest to kara ani podatek od dodatku zimowego, efekt końcowy będzie ten sam. Najpierw 300 funtów więcej, a potem 300 funtów mniej w budżecie seniora.

Eksperci podkreślają, że mechanizm ten, mimo iż ma usprawnić system i zapobiec nadużyciom, jest niepotrzebnie skomplikowany.

Pomoc, która nie zawsze pomaga

Według szacunków rządu, około dziewięć milionów emerytów zachowa tegoroczną dopłatę zimową. Dla nich wsparcie to będzie realną pomocą w czasie rosnących rachunków za energię. Jednak tysiące innych – zwłaszcza tych z nieco wyższymi dochodami – będzie musiało zwrócić pieniądze, które już otrzymało.

W praktyce powstaje paradoks: część emerytów przez pewien czas widzi dopłatę na koncie, a później zostaje obciążona zwrotem, co może prowadzić do zamieszania finansowego, zwłaszcza u osób o ograniczonej wiedzy ekonomicznej.

Złożony system dopłat i podatków

Nowe przepisy pokazują, jak skomplikowany staje się brytyjski system świadczeń i podatków. Państwo, chcąc pomóc najbardziej potrzebującym, wprowadza coraz bardziej złożone mechanizmy weryfikacji dochodów i zwrotów.

– Pomoc socjalna powinna być prosta, przejrzysta i przewidywalna. Tymczasem obecny system sprawia wrażenie, jakby został zaprojektowany w odwrotnej kolejności. Najpierw wypłacamy, potem analizujemy, a na końcu odbieramy – zauważa ekspert z Institute for Fiscal Studies.

Kiedy pieniądze trafią na konta

Pierwsze wypłaty w ramach Winter Fuel Payment mają trafić na konta emerytów w listopadzie. Osoby uprawnione zachowają do 300 funtów dodatku, który ma pomóc w opłaceniu rachunków za ogrzewanie w sezonie zimowym.

Pozostali – najczęściej ci o wyższych dochodach – powinni przygotować się na to, że urząd podatkowy zabierze 300 funtów w ramach automatycznej korekty podatkowej.