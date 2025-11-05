Tesco ma problem z kradzieżami. Sieć montuje wagi przy wózkach i w koszykach

Tesco testuje nowy system kontroli zakupów, który ma ograniczyć kradzieże w sklepach. W ramach pilotażu sieć montuje wagi przy wózkach i koszykach używanych w usłudze „Scan as You Shop”. Pomysł budzi jednak mieszane reakcje klientów. Wielu Klientów narzeka na fałszywe alarmy oraz spowolnienie, w teorii, szybkich zakupów.

Usługa „Scan as You Shop” pozwala klientom samodzielnie skanować produkty podczas zakupów. Po zakończeniu wystarczy zapłacić bezpośrednio przy kasie samoobsługowej – bez ponownego skanowania. Tesco zauważyło jednak, że część osób pomija niektóre produkty, co prowadzi do strat.

- Advertisement -

Tesco montuje wagi przy wózkach sklepowych i w koszykach

Nowy system wagowy ma przeciwdziałać kradzieżom. Po zeskanowaniu i zapakowaniu towarów klient umieszcza wózek lub koszyk na specjalnej wadze. Urządzenie automatycznie porównuje rzeczywistą masę zakupów z wagą wynikającą z listy zeskanowanych produktów. Jeśli dane się zgadzają – klient płaci i wychodzi. Jeśli nie – pracownik sklepu przeprowadza dodatkową kontrolę.

Reakcje klientów na wagi przy wózkach sklepowych

System testowany jest m.in. w sklepie Tesco Extra w Gateshead. Choć sieć zapewnia, że wagi skrócą czas kontroli i zmniejszą liczbę błędów, wielu klientów skarży się na problemy techniczne.

„Próbowaliśmy tego dwa razy i za każdym razem system się zawiesił – obsługa musiała ponownie skanować cały wózek” – relacjonuje jedna z klientek.

Inny żartobliwie skomentował: „Czy ja robię zakupy, czy przechodzę kontrolę graniczną?”.

Niektórzy twierdzą, że nowe zabezpieczenia sprawiają, iż czują się traktowani jak podejrzani: „Rozumiem, że chodzi o kradzieże, ale to wygląda, jakby Tesco nie ufało swoim klientom”.

Skuteczność wag w wózkach i koszykach a problem z kradzieżami – czy kontrola pomoże?

Eksperci ds. handlu podkreślają, że wagi mogą pomóc w ograniczaniu strat. Natomiast ich skuteczność zależy od dokładności technologii i sposobu wdrożenia. Wózki z dziećmi, torbami czy nieregularnymi przedmiotami mogą zakłócać wyniki pomiaru i powodować fałszywe alarmy. To spory problem, którego Tesco nie przemyślało wprowadzajacy system wag.

Tesco zapowiada dalsze testy i analizę wyników. Jeśli system okaże się skuteczny, zostanie wprowadzony w kolejnych sklepach sieci.