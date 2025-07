To już trzecia fala upałów tego lata. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza

Ten weekend będzie wyjątkowo gorący. Już w piątek słupki rtęci przekroczą 30 stopni Celsjusza. Natomiast na sobotę meteorolodzy zapowiadają aż 34 stopnie. Już po raz trzeci tego lata mamy do czynienia z falą upałów.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) ogłosiła żółty alert zdrowotny związany z falą upałów. Obowiązuje on od środy (9 lipca) do wtorku (15 lipca) w przyszłym tygodniu. Obejmuje takie rejony jak Londyn, East Midlands, West Anglia, a także South East i South West.

Trzecia fala upałów w tym roku

Po krótkiej przerwie od upałów na początku tego tygodnia, mieszkańcy Wysp znowu muszą radzić sobie z wysokimi temperaturami. W środę rozpoczęła się trzecia już w tym sezonie lata upałów. Synoptycy na sobotę przewidują aż 34 stopnie Celsjusza.

Aidan McGivern z Met Office powiedział:

– To nie południowy wschód będzie miejscem, gdzie temperatury będą najwyższe. Największe anomalie w stosunku do normy wystąpią na dalekiej północy i zachodzie Wielkiej Brytanii, gdzie temperatury maksymalne wzrosną do nieco ponad 30 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy w piątek przewidują maksymalnie 32-33 stopnie Celsjusza. Met Office podało: „Dzisiejszy dzień będzie przeważnie suchy i słoneczny. Poza skrajnym północno-zachodnim rejonem Szkocji, gdzie nadal będzie trochę chmur i przelotnych mżawek. Gorąco w pozostałych częściach kraju, ale nieco chłodniej wzdłuż wschodnich wybrzeży. W nocy będzie sucho i pogodnie. Jutro będzie kolejny bardzo gorący dzień z dużą ilością słońca i lekkim wiatrem. Wschodnie wybrzeże może być nieco bardziej pochmurne, a zatem chłodniejsze”.

Burze przyniosą ulgę

Wiele osób ucieszy jednak wiadomość o końcu gorącej pogody. Synoptycy zapowiadają, że w przyszłym tygodniu burze stłumią upał.

Mapy pogodowe pokazują, że w poniedziałek nad Wielką Brytanią pojawi się potężny pas burzowy. Rozpocznie się w Suffolk i rozprzestrzeni się przez rejon Midlands i północny-zachód aż do Ayr w Szkocji.

W miarę upływu dnia odczujemy też spadek temperatur. Z maksymalnych 34 stopni Celsjusza zauważymy spadek do 27 stopni Celsjusza w poniedziałek po południu.