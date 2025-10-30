W ramach nowego programu tysiące osób mogą mieć umorzony dług za rachunki energetyczne
W ramach nowego programu tysiące osób mogą mieć umorzony dług za rachunki energetyczne / fot. Shutterstock
Umorzenie długu za niezapłacone rachunki za energię dla tysięcy osób

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Tysiące osób pobierających zasiłki może mieć umorzony dług za niezapłacone rachunki za energię. Jeśli tylko podejmą działania w tym kierunku.

Zadłużenie z tytułu niezapłaconych rachunków za energię obciąża obecnie wiele gospodarstw domowych na Wyspach. Ofgem poinformował, że planuje „zresetować i zreformować” rosnący dług energetyczny w ramach nowego programu pomocowego.

Umorzenie długu za niezapłacone rachunki za energię

W ostatnich latach, w związku z wysokimi cenami energii, liczba niezapłaconych rachunków gwałtownie wzrosła. Brytyjskie gospodarstwa domowe mają obecnie aż 4,4 mld funtów zadłużenia wobec dostawców, co jest rekordową kwotą.

Prawie 200 000 osób pobierających zasiłki może mieć jednak umorzony dług za niezapłacone rachunki za energię zgodnie z nowym planem Ofgem.

W ramach programu pomocowego, który regulator zamierza wprowadzić na początku przyszłego roku, kwota ogólnego zadłużenia może zostać zmniejszona nawet o 500 mln funtów.

Konieczne będzie jednak pokrycie kosztów poprzez doliczenie 5 funtów do rachunku za gaz i prąd każdego mieszkańca. Gospodarstwa domowe korzystające z taryfy limitowej płacą zazwyczaj 52 funty rocznie na spłatę zadłużenia w ramach rocznego rachunku w wysokości 1755 funtów.

Brytyjskie gospodarstwa domowe mają obecnie aż 4,4 mld funtów zadłużenia wobec dostawców / fot. Shutterstock

Ofgem powiadomił, że opublikuje informacje na temat pierwszego etapu programu dotyczącego umorzenia długu.

Charlotte Friel, dyrektor ds. cen detalicznych i systemów w Ofgem, powiedziała:

Wiemy, że rosnące zadłużenie w systemie energetycznym stanowi poważne wyzwanie. Musimy chronić konsumentów, znajdując odpowiednią równowagę między zapewnieniem wsparcia tym, którzy mogą płacić, a skierowaniem wsparcia do tych, którzy najbardziej go potrzebują. Te propozycje dotrą bezpośrednio do gospodarstw domowych i złagodzą ciężar niespłacalnego zadłużenia. A jednocześnie wprowadzą zmiany w sposobie zarządzania długiem w tym sektorze.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Zgodnie z planem Ofgem z pomocy związanej z umorzeniem długu będzie mógł skorzystać każdy pobierający świadczenia uzależnione od dochodów. I kto zaciągnął dług energetyczny w wysokości ponad 100 funtów od kwietnia 2022 do marca 2024 roku.

Dostawcy energii będą mogli identyfikować takich klientów. Ponadto osoby te będą musiały wnieść wkład własny w spłatę długu lub pokrycie kosztów bieżącego zużycia energii. Jeśli tego nie będą w stanie uregulować, będą mogły skorzystać z pomocy organizacji charytatywnej zajmującej się spłatą długów.

Wśród innych programów mających na celu rozwiązanie problemu zadłużenia, rozważanych przez Ofgem, znajduje się wymóg, aby nowi najemcy i właściciele domów upewnili się, że płacą za swoje zużycie gazu i energii elektrycznej.

Kup dom w Wielkiej Brytanii bez wkładu własnego? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage

Kupno domu bez oszczędności? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage w Wielkiej Brytanii i poznaj opinie eksperta z JDP Mortgages.

