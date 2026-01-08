Universal Credit wzrośnie, a spadnie. Paradoks nowej twarzy systemu pomocy w UK
Universal Credit wzrośnie, a spadnie. Paradoks nowej twarzy systemu pomocy w UK fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Universal Credit wzrośnie, a spadnie. Paradoks nowej twarzy systemu pomocy w UK

Joanna Baran
Joanna Baran

Universal Credit wzrośnie, a spadnie. To zdanie brzmi jak sprzeczność. Natomiast właśnie w taki sposób wielu ekspertów opisuje zmiany, które od 2026 roku obejmą brytyjski system wsparcia socjalnego.

Rząd zapowiada bowiem podwyżkę świadczeń, a jednocześnie wprowadza reformy, przez które część beneficjentów realnie… straci.

Universal Credit wzrośnie, a spadnie – co naprawdę oznacza podwyżka?

Od kwietnia 2026 roku stawki Universal Credit mają wzrosnąć o 6,2 proc.. To więcej niż sama inflacja i – na papierze – dobra wiadomość dla milionów gospodarstw domowych. Podwyżka obejmie tzw. standard allowance, czyli podstawową część świadczenia wypłacaną wszystkim uprawnionym.

- Advertisement -

Problem w tym, że równolegle zmieniają się zasady dotyczące dodatku zdrowotnego do Universal Credit. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwy paradoks systemu. Bo choć będzie podwyżka, wiele osób dostanie mniej pieniędzy niż w roku 2025.

Universal Credit wzrośnie, a spadnie – nowy system dwóch prędkości

Od 6 kwietnia 2026 roku osoby, które dopiero po tej dacie zachorują lub staną się niepełnosprawne, otrzymają niższy dodatek zdrowotny niż ci, którzy trafili do systemu wcześniej. Nowa stawka wyniesie około 54 funty tygodniowo. Podczas gdy dotychczasowi beneficjenci zachowają dodatek na poziomie około 105 funtów tygodniowo.

Różnica nie jest kosmetyczna. W skali roku oznacza to nawet 2 652 funty mniej dla nowych świadczeniobiorców z problemami zdrowotnymi. I właśnie ta kwota stała się symbolem kontrowersji wokół reformy.

Kto zyska, kto straci?

Rząd argumentuje, że system trzeba „naprawić”, bo obecne rozwiązania tworzą tzw. wypaczone bodźce. Zachęcają część osób do pozostawania poza rynkiem pracy. Podwyższenie standardowej stawki Universal Credit ma pomóc wszystkim. Natomiast jednoczesne ograniczenie dodatku zdrowotnego ma – w założeniu – skłonić ludzi, którzy mogą pracować, do aktywności zawodowej.

Universal Credit wzrośnie, a spadnie. Paradoks nowej twarzy systemu pomocy w UK
Universal Credit wzrośnie, a spadnie. Paradoks nowej twarzy systemu pomocy w UK
fot. shutterstock.com

Krytycy odpowiadają jednak wprost: nie każdy, kto choruje, ma realny wybór. Organizacje społeczne i część parlamentarzystów ostrzegają, że reforma może doprowadzić do sytuacji, w której tysiące osób z nowymi diagnozami zdrowotnymi wpadnie w ubóstwo. I to mimo oficjalnych podwyżek świadczeń.

Polityka, która zmienia codzienność

W teorii system ma być bardziej sprawiedliwy i „motywujący”. W praktyce tworzy się dwa równoległe światy świadczeniobiorców:
tych, którzy zdążyli zachorować przed kwietniem 2026 roku – i tych, którzy zachorują później.

Dla pierwszych Universal Credit faktycznie wzrośnie dzięki 6,2-procentowej podwyżce. Dla drugich ta sama podwyżka może okazać się iluzją. Dlatego, że dosłownie zostanie zjedzona przez niższy dodatek zdrowotny. Bilans? Oficjalnie więcej pieniędzy w systemie. Natomiast  realnie mniej w portfelach najbardziej wrażliwych grup.

Universal Credit wzrośnie, a spadnie – system w punkcie zwrotnym

Reforma Universal Credit pokazuje, jak bardzo zmieniła się filozofia brytyjskiej polityki społecznej. Coraz mniej mówi się o bezwarunkowym bezpieczeństwie socjalnym, coraz częściej o „aktywizacji” i „zachętach do pracy”. Tyle że w świecie realnych chorób, ograniczeń i rynku pracy, który nie zawsze ma miejsce dla każdego, takie hasła brzmią dobrze głównie w rządowych dokumentach.

Dla tysięcy rodzin 2026 rok nie będzie więc czasem prawdziwej podwyżki, lecz momentem bolesnego zderzenia z nową logiką systemu: Universal Credit wzrośnie – ale nie dla wszystkich. A dla niektórych wręcz dramatycznie spadnie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Wielka Brytania wiedzie prym w pracy zdalnej. Jest w czołówce w Europie

Praca zdalna w UK jest najczęściej proponowana pracownikom. Pod tym względem Wielka Brytania wiedzie prym w Europie.
UK

Sztuczna inteligencja rozbiera zdjęcia. Celem AI może być każdy

Algorytmy „zdejmują” ubrania z prawdziwych fotografii, w wyniku czego sieć zalano falą zmanipulowanych obrazów kobiet i dziewcząt.
Irlandia

Zamknięte szkoły i przedszkola z powodu mrozów i śnieżyc. Pogoda paraliżuje UK i Irlandię

Obecna fala mrozów i śnieżyc pokazuje, jak silnie pogoda potrafi wpłynąć na funkcjonowanie nowoczesnych państw. Zamknięte szkoły, odwołane zajęcia i sparaliżowany transport to nie tylko chwilowe niedogodnośc
UK

Co dziesiąty nowy samochód w UK pochodzi z Chin. Co z podsłuchami?

Rynek przeszedł konsekwentną transformację, w wyniku której samochody z Chin stały się normalnym elementem krajobrazu motoryzacyjnego na Wyspach.
UK

Coraz więcej imigrantów pobiera Universal Credit. Brytyjczycy oburzeni

Nowe statystyki dotyczące wzrostu liczby imigrantów pobierających Universal Credit wywołały oburzenie wśród Brytyjczyków.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet