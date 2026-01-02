Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji. 3 powody wyższych stawek

W kwietniu 2026 roku Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji. Nowe stawki są jednym z podstawowych elementów rządowej polityki zabezpieczenia społecznego w nowym roku finansowym. Standardowe kwoty Universal Credit zostaną podniesione o 6,2%, czyli znacznie bardziej niż wynosi prognozowana inflacja CPI na poziomie 3,8%. Natomiast nowe stawki zaczną obowiązywać od 6 kwietnia 2026 roku.

Dla milionów beneficjentów oznacza to realną zmianę w wysokości otrzymywanego wsparcia. Po latach, w których wartość podstawowego zasiłku malała realnie, teraz otrzymają świadczenie lepiej odpowiadające rosnącym kosztom życia. Decyzja ta nie jest jedynie reakcją na wskaźniki ekonomiczne, ale także wynikiem szerszej strategii rządu oraz nacisków społecznych i politycznych.

- Advertisement -

Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji – ile dokładnie?

Standardowe kwoty Universal Credit w 2026/27 rząd zwiększy w następujący sposób. Osoby samotne poniżej 25. roku życia zobaczą wzrost z 316,98 do 338,58 funtów miesięcznie. Natomiast osoby samotne w wieku 25 i więcej – z 400,14 do 424,90 funtów miesięcznie. Podobne podwyżki dotkną par, zależnie od wieku obu partnerów – do 666,97 funtów miesięcznie dla najstarszych par.

W praktyce oznacza to, że osoba samotna powyżej 25. roku życia otrzyma z Universal Credit około sześciu funtów więcej tygodniowo, przechodząc z 92 do około 98 funtów tygodniowo. To realny zastrzyk gotówki. Rząd zakłada, że pomoże w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia codziennego.

Dlaczego Universal Credit wzrośnie powyżej inflacji? Trzy podstawowe powody

Odbudowa wartości świadczeń po latach realnych spadków

Podstawowym argumentem rządu jest fakt, że standardowa wartość Universal Credit spadła w realnych wartościach w minionej dekadzie i wymaga odbudowy. Wzrost o sam wskaźnik inflacji pozostawiałby podstawową kwotę zbyt nisko względem faktycznych wydatków gospodarstw domowych. Dlatego dodano dodatkowy wskaźnik 2,3% do standardowego wzrostu CPI. To razem daje łączny wzrost 6,2%. Ten mechanizm ma częściowo przywrócić świadczeniom siłę nabywczą utraconą w poprzednich latach stagnacji.

Rebalansowanie systemu zabezpieczenia społecznego

W analizach rządowych wskazuje się, że część problemów systemu welfare wynikała z nadmiernego skoncentrowania wsparcia na dodatkach zdrowotnych i niezdolności do pracy, kosztem podstawowej pomocy gotówkowej. Podnosząc standardowe stawki szybciej niż inflacja, system staje się bardziej sprawiedliwy i zapewnia silniejsze zabezpieczenie tym, którzy nie korzystają z dodatkowych elementów Universal Credit, a nadal mają trudności finansowe.

Dodatkowo, wyższe podstawowe stawki mają zachęcać do pozostawania w pracy i zmniejszać luki między dochodami z pracy a świadczeniami.

Reakcja na presję kosztów życia i oczekiwania społeczne

Wzrost kosztów codziennych wydatków – w tym żywności, energii i czynszów – w wielu regionach przewyższa tempo wzrostu wynagrodzeń. Podwyżka Universal Credit powyżej inflacji jest także odpowiedzią na presję społeczną i polityczną ze strony organizacji charytatywnych, think tanków i części opozycji. Te często wskazywały, że standardowe wsparcie nie nadąża za faktycznymi wydatkami najbardziej potrzebujących.

Kto zyska, a kto może stracić?

Podwyżka standardowej kwoty Universal Credit to dobra wiadomość przede wszystkim dla najuboższych. Samotnych dorosłych bez dodatkowych źródeł dochodu. Rodzin z jednym źródłem utrzymania i gospodarstw domowych polegających głównie na wsparciu państwa. Dla tych grup wzrost o ponad 6% oznacza znaczące złagodzenie presji finansowej. Dlatego dla nich to realna poprawa jakości życia.

Dodatkowo w praktyce podwyżka przełoży się na bardziej stabilną sytuację budżetową gospodarstw domowych. Samotna osoba dorosła powyżej 25. roku życia zyska prawie 25 funtów miesięcznie. To może oznaczać pokrycie części rachunków za energię lub żywność. Natomiast rodzina dwuosobowa z dziećmi może liczyć na dodatkowe kilkadziesiąt funtów miesięcznie. Dzięki temu beneficjenci będą mogli lepiej planować swoje wydatki i uniknąć zadłużenia w obliczu rosnących kosztów życia.

Jednak osoby, które mają prawo do dodatkowych elementów, takich jak dodatek dla beneficjentów z poważnymi problemami zdrowotnymi (LCWRA), mogą odczuć spadek w realnej wartości tych świadczeń lub ich zmniejszenie dla nowych wniosków po kwietniu 2026 roku. Krytycy podkreślają, że nawet 6,2% wzrost może być niewystarczający w świetle szybkiego wzrostu cen energii i utrzymania. To natomiast oznacza, że rzeczywista zdolność do pokrywania podstawowych kosztów życia nadal może być ograniczona.

Odbiór społeczny i ocena reformy

Podwyżka Universal Credit powyżej wskaźnika inflacji została powitana z ulgą przez organizacje charytatywne i grupy wspierające osoby o niskich dochodach, które od dawna apelowały o silniejszą waloryzację świadczeń. Jednocześnie ekonomiści wskazują, że podwyżka jest koniecznym, choć wciąż niewystarczającym krokiem. Przecież standardowe stawki wciąż nie dorównują faktycznym kosztom podstawowych dóbr i usług.

Niektórzy komentatorzy ostrzegają, że choć Universal Credit wzrośnie powyżej inflacji, bez działań komplementarnych – takich jak poprawa dostępu do taniego mieszkania czy wsparcie w kosztach energii – efekty polityki mogą być ograniczone. Natomiast beneficjenci nadal będą czuć presję finansową.

Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji

Podstawowym przesłaniem nadchodzącej zmiany jest to, że Universal Credit wzrośnie powyżej wskaźnika inflacji jako odpowiedź na ekonomiczne i społeczne wyzwania, które dotykają miliony Brytyjczyków. To pierwsza tak znacząca waloryzacja w dłuższym okresie. Ma częściowo zrekompensować utraconą wartość świadczeń. Skutki tej zmiany będą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji beneficjentów. Dla niektórych będzie to wyraźna poprawa jakości życia. Natomiast dla innych – niewystarczające wzmocnienie przy rosnących kosztach codziennych wydatków.