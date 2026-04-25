Zwrot podatku z HMRC nie zawsze jest automatyczny. Jak odzyskać pieniądze?

Paulina Markowska

Wielu mieszkańców Wysp nie zdaje sobie sprawy z tego, że zwrot podatku z HMRC nie zawsze jest automatyczny. Z danych urzędu skarbowego wynika, że w zeszłym roku podatnicy nie odebrali około 730 000 zwrotów.

Osobom, którym przysługuje zwrot podatku PAYE otrzymują list z wyliczeniem podatku P800. Podana jest w nim kwota, która powinna zostać zwrócona podatnikowi. Co jednak istotne – zwrot podatku z HMRC nie zawsze jest automatyczny.

Zwrot podatku z HMRC – co zrobić, gdy nie jest automatyczny?

Jak już wspomnieliśmy, w ubiegłym roku 730 000 zwrotów nie zostało odebranych przez podatników. Średnia ich wysokość wyniosła 855 funtów. Oznacza to, że ponad 624 mln funtów nie trafiło do podatników.

- Advertisement -

Mieszkańcy Wysp powinni sprawdzić, czy ich wyliczenia P800 są prawidłowe i zawierają wszystkie istotne dane.

Należy sprawdzić swój P800, aby upewnić się, że kod podatkowy jest poprawny i że uwzględniono wszystkie dopuszczalne wydatki związane z zatrudnieniem (np. uniformy, narzędzia, przejazdy itp.).

Najszybszym sposobem ubiegania się o zwrot podatku jest skorzystanie z aplikacji HMRC / fot. Shutterstock

Podatnicy mają cztery lata od zakończenia danego roku podatkowego na ubieganie się o zwrot podatku. Najszybszym sposobem ubiegania się o zwrot pieniędzy jest skorzystanie z aplikacji HMRC. Można to także zrobić za pośrednictwem osobistego konta podatkowego na stronie internetowej urzędu, korzystając z opcji przelewu bankowego i czeku.

Zwroty online są realizowane w ciągu pięciu dni roboczych, a zwrot czekiem trwa do sześciu tygodni.

Kiedy podatek może nie być zwracany automatycznie

Zazwyczaj podatek potrąca się automatycznie z wynagrodzenia lub emerytury za pośrednictwem systemu PAYE. Zdarzają się jednak pomyłki. Zwroty wynikają zazwyczaj z nieprawidłowego lub nieaktualnego kodu podatkowego, lub z powodu nieprzyznania podatnikowi pełnej kwoty wolnej od podatku za dany rok. Do innych przyczyn może należeć na przykład brak zatrudnienia w pełnym roku podatkowym, zmiana pracy lub godzin pracy w ciągu roku.

Z kolei emeryci mogą mieć prawo do zwrotu podatku, jeśli w ich kodzie podatkowym uwzględniono nieprawidłową kwotę emerytury państwowej.

Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

