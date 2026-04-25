Zwrot podatku z HMRC nie zawsze jest automatyczny. Jak odzyskać pieniądze?

Wielu mieszkańców Wysp nie zdaje sobie sprawy z tego, że zwrot podatku z HMRC nie zawsze jest automatyczny. Z danych urzędu skarbowego wynika, że w zeszłym roku podatnicy nie odebrali około 730 000 zwrotów.

Osobom, którym przysługuje zwrot podatku PAYE otrzymują list z wyliczeniem podatku P800. Podana jest w nim kwota, która powinna zostać zwrócona podatnikowi. Co jednak istotne – zwrot podatku z HMRC nie zawsze jest automatyczny.

Zwrot podatku z HMRC – co zrobić, gdy nie jest automatyczny?

Jak już wspomnieliśmy, w ubiegłym roku 730 000 zwrotów nie zostało odebranych przez podatników. Średnia ich wysokość wyniosła 855 funtów. Oznacza to, że ponad 624 mln funtów nie trafiło do podatników.

Mieszkańcy Wysp powinni sprawdzić, czy ich wyliczenia P800 są prawidłowe i zawierają wszystkie istotne dane.

Należy sprawdzić swój P800, aby upewnić się, że kod podatkowy jest poprawny i że uwzględniono wszystkie dopuszczalne wydatki związane z zatrudnieniem (np. uniformy, narzędzia, przejazdy itp.).

Podatnicy mają cztery lata od zakończenia danego roku podatkowego na ubieganie się o zwrot podatku. Najszybszym sposobem ubiegania się o zwrot pieniędzy jest skorzystanie z aplikacji HMRC. Można to także zrobić za pośrednictwem osobistego konta podatkowego na stronie internetowej urzędu, korzystając z opcji przelewu bankowego i czeku.

Zwroty online są realizowane w ciągu pięciu dni roboczych, a zwrot czekiem trwa do sześciu tygodni.

Kiedy podatek może nie być zwracany automatycznie

Zazwyczaj podatek potrąca się automatycznie z wynagrodzenia lub emerytury za pośrednictwem systemu PAYE. Zdarzają się jednak pomyłki. Zwroty wynikają zazwyczaj z nieprawidłowego lub nieaktualnego kodu podatkowego, lub z powodu nieprzyznania podatnikowi pełnej kwoty wolnej od podatku za dany rok. Do innych przyczyn może należeć na przykład brak zatrudnienia w pełnym roku podatkowym, zmiana pracy lub godzin pracy w ciągu roku.

Z kolei emeryci mogą mieć prawo do zwrotu podatku, jeśli w ich kodzie podatkowym uwzględniono nieprawidłową kwotę emerytury państwowej.