Wysokie temperatury w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu
W Wielkiej Brytanii będzie cieplej niż w Atenach w tym tygodniu

Paulina Markowska

W tym tygodniu temperatury w Wielkiej Brytanii będą wyższe niż w Atenach. Synoptycy prognozują nawet 20 stopni Celsjusza.

Zgodnie z prognozami Met Office, w tym tygodniu ma paść tegoroczny rekord temperaturowy. Słupki rtęci na termometrach w UK wskażą nawet wyższe wartości niż w Atenach.

Wysokie temperatury w Wielkiej Brytanii

Zimniejsze arktyczne powietrze utrzymujące się w ciągu ostatnich kilku dni sprawiło, że w wielu miejscach rzadko pojawiały się temperatury dwucyfrowe. Po chłodnym okresie z zimową aurą powoli zbliżamy się jednak do wiosny. Będzie to szczególnie odczuwalne w tym tygodniu.

Synoptycy zapowiadają przeważnie suchą pogodę z przejaśnieniami w większości rejonów. Cieplejszy wiatr z południa przyniesie cieplejsze powietrze. W środę temperatury wyniosą od 6 do 7 stopni powyżej średniej w tym sezonie.

Według Met Office w środę w Walii i zachodniej Anglii temperatura może sięgnąć nawet 20 stopni Celsjusza, co oznacza wzrost o kilka stopni powyżej prognozowanych 13 stopni w stolicy Grecji.

W ten sposób może zostać pobity tegoroczny rekord temperaturowy wynoszący 19,2 stopnia Celsjusza, odnotowany w Londynie na początku marca.

Ocieplenie nie potrwa długo, ale będzie duże, a temperatury zbliżą się do 20 stopni Celsjusza / fot. Shutterstock

Najcieplejszy dzień tygodnia

Najcieplejsza pogoda ma nadejść w środę, gdy dominować będzie wyż. Prognozy wskazują, że na południu i zachodzie pojawią się najwyższe temperatury. Mogą sięgnąć około 20 stopni Celsjusza, ale najprawdopodobniej ustabilizują się na poziomie około 18-19 stopni Celsjusza w większości regionów.

Dan Harris, główny synoptyk Met Office, powiedział:

Środa prawdopodobnie będzie najcieplejszym dniem tygodnia, z dominującym wyżem. Najcieplejsze miejsca będą w częściach zachodniej Walii i zachodniej Anglii, gdzie przy słonecznym niebie spodziewane są temperatury 18-19 stopni, a nawet 20 stopni Celsjusza. Wynika to z dodatkowego wzmocnienia, jakie spodziewane jest w wyniku przejścia wiatrów wschodnich na południowo-wschodnie nad wyżej położonymi terenami. Zjawisko to znane jest jako efekt fenowy.

Przypomnijmy, że efekt fenowy występuje, gdy wiatry wiejące ze wschodu na południowy wschód przechodzą przez obszary wysokiego ciśnienia, co powoduje wzrost temperatury.

Ciepła pogoda na Wyspach utrzyma się do czwartku, z temperaturami szczytowymi na południu, sięgającymi około 16 stopni Celsjusza.

Według prognoz słoneczna pogoda potrwa tylko kilka dni. W piątek temperatury spadną do średniej sezonowej wynoszącej około 14 stopni. Jednak w Wielkiej Brytanii będzie nadal o kilka stopni cieplej niż w Atenach.

