Ważne zmiany finansowe, które wchodzą od kwietnia w Wielkiej Brytanii

Na początku kwietnia, wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego, wchodzą w życie ważne zmiany finansowe. Oprócz podwyżki rachunków za wodę dla gospodarstw domowych, wiele osób będzie mogło skorzystać ze wzrostu płacy minimalnej, zasiłków czy emerytur.

Zmiany finansowe od kwietnia 2026

Od przyszłego miesiąca wzrosną między innymi rachunki za wodę, Council Tax, TV Licence, a także świadczenia czy emerytury. Poniżej przedstawiamy zmiany finansowe, których możemy spodziewać się w kwietniu.

Obniżka rachunków za energię

Jak pisaliśmy niedawno – rachunki za energię dla typowego gospodarstwa domowego spadną o 117 funtów od 1 kwietnia. Jest to wynik obniżenia limitu cen o 7 proc. przez regulatora Ofgem. Dzięki temu średni roczny rachunek wyniesie 1641 funtów w porównaniu z 1758 funtami w okresie obowiązywania poprzedniego limitu.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo kwietniowego spadku, typowy rachunek za energię pozostanie o około jedną trzecią wyższy niż przed gwałtownym wzrostem rachunków za gaz spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę.

Podwyżka rachunków za wodę

Kolejną kwietniową zmianą będzie podwyżka rachunków za wodę i ścieki. Wzrosną one o około 33 funty, czyli 5,4 proc. Średnio podniesie to roczne rachunki do 639 funtów.

Największe podwyżki odczują klienci United Utilities w północno-zachodniej Anglii. Wyniosą one średnio 57 funtów. Natomiast klienci Southern Water zobaczą wzrost rachunków o 55 funtów. Klienci Hafren Dyfrdwy – wzrost o 54 funty i klienci Severn Trent Water – wzrost o 52 funty. Najdroższy średni rachunek będą płacić klienci Southern Water, ze średnią roczną stawką 759 funtów.

Natomiast rachunki za wodę w Szkocji wzrosną średnio o 8,7 proc. Czyli o 42 funty rocznie, co zwiększy średni roczny rachunek do 532 funtów.

Wzrost Council Tax

W kwietniu nastąpi także wzrost podatku lokalnego średnio o 5 proc. Jest to maksymalna dozwolona podwyżka. Według Local Government Chronicle aż 77 proc. władz lokalnych planuje podnieść Council Tax o maksymalną kwotę. A 6 proc. ma zgodę na podniesienie go powyżej limitu.

W Londynie prawie każda dzielnica podnosi podatek lokalny dla mieszkańców o maksymalną stawkę 4,99 proc. od 6 kwietnia 2026 roku. Większość londyńskich dzielnic podnosi podatek lokalny o 4,99 proc. Z wyjątkiem Wandsworth i Westminster, które podniosą go jedynie o 2 proc.

Podwyżka Universal Credit

Zgodnie z obietnicą Rachel Reeves złożoną w jesiennym budżecie, od 1 kwietnia wszyscy ubiegający się o Universal Credit otrzymają dodatek do dochodu przekraczający inflację w wysokości około 6,2 proc. Dla osoby samotnej powyżej 25. roku życia będzie to wzrost o 6 funtów tygodniowo, z 92 do 98 funtów.

Dla par z jednym lub obojgiem partnerów powyżej 25. roku życia będzie to wzrost o 9 funtów tygodniowo, ze 145 do 154 funtów.

Większość pozostałych świadczeń powinna zostać podwyższona o samą inflację z września, czyli o 3,8 proc. Dotyczy to m.in. PIP, DLA, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekunów, ESA i innych świadczeń.

Wzrost TV Licence

Opłaty za abonament telewizyjny również wzrosną od 1 kwietnia. Przy czym abonament za telewizję kolorową wzrośnie ze 174,50 funta rocznie do 180 funtów rocznie. Abonament za telewizję czarno-białą wzrośnie z 58,50 funta do 60,50 funta.

Wzrost jest nieco wyższy niż wzrost o 5 funtów w 2025 roku i został obliczony na podstawie rocznej stopy inflacji. W zeszłym roku rząd rozszerzył „prosty plan płatności”, który pomaga gospodarstwom domowym z trudnościami finansowymi w opłaceniu licencji. W ramach tego programu, jeśli płatność nie zostanie zrealizowana, można ją rozłożyć na resztę okresu rozliczeniowego, zamiast płacić podwójnie w kolejnym miesiącu.

Podwyżka Statutory Sick Pay

Ustawowe zasiłki chorobowe wzrosną ze 118,75 funta tygodniowo do 123,25 funta tygodniowo. Jednak, aby się kwalifikować, należy zarabiać 125 funtów tygodniowo przed opodatkowaniem.

Wzrost emerytur

Od kwietnia emerytura państwowa wzrośnie o około 574,60 funta rocznie dzięki triple lock. Jest to najwyższy wzrost z uwzględnieniem wzrostu płac, inflacji, czyli 2,5 proc. W tym roku emeryci odnotują wzrost z 230,25 funta tygodniowo do 241,30 funta tygodniowo. Co daje pełną emeryturę państwową w wysokości 12 547,60 funta rocznie.

Krajowa płaca minimalna

Pracownicy w wieku 21 lat i starsi, otrzymujący krajową płacę minimalną, od 1 kwietnia 2026 roku dostaną podwyżkę stawki godzinowej z 12,21 funta do 12,71 funta. W przypadku osób w wieku 18-20 lat krajowa płaca minimalna wzrośnie z 10 funta za godzinę do 10,85 funta.