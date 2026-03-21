Warto sprawdzić swoje payslipy przed zmianą roku podatkowego

Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem podatkowym zaapelowano do pracowników w UK o dokładne sprawdzenie swoich payslipów. Celem jest uniknięcie płacenia niewłaściwej kwoty podatku, co może w wielu przypadkach uszczuplać finanse gospodarstw domowych.

W czasach, gdy wiele gospodarstw domowych zmaga się z rosnącymi kosztami utrzymania, nawet niewielki błąd w wynagrodzeniu lub potrąceniach może szybko spowodować problemy finansowe.

Dlaczego warto sprawdzić payslipy przed zmianą roku podatkowego?

Pomimo tego, jak ważne jest dokładne rozliczanie wynagrodzeń, wielu pracowników przyznaje, że nie przegląda regularnie swoich payslipów (pasków wypłat).

Eksperci twierdzą, że miliony pracowników mogą nieświadomie płacić niewłaściwą kwotę podatku z powodu błędów w rozliczeniach płacowych. Albo też ze względu na nieprawidłowe kody podatkowe. Są to problemy, które z czasem mogą dyskretnie uszczuplać finanse gospodarstw domowych.

Sprawdzenie paska wypłaty może zapobiec kosztownym błędom, które mogą powtarzać się miesiącami. Pracownicy powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na:

kod podatkowy podany na pasku wypłaty,

swoje wynagrodzenie brutto i potrącenia,

czy między paskami wypłaty nie zaszły żadne nieoczekiwane zmiany.

Badania przeprowadzone przez platformę HR i płacową HBHR wykazały, że prawie połowa brytyjskich pracowników przegląda pobieżnie swoje payslipy lub rzadko sprawdza je szczegółowo. Niestety to pozostawia wiele miejsca na niezauważenie błędów.

Według tego samego badania przeprowadzonego wśród 2000 pracowników, prawie jedna czwarta (23 proc.) stwierdziła, że zauważyła błąd na swoim payslipie w ciągu ostatniego roku.

W związku ze zmianami w rozliczeniach płac i podatkach, które wchodzą w życie w kwietniu, specjaliści twierdzą, że to dobry moment dla pracowników na sprawdzenie informacji o swoich wynagrodzeniach.

Nawet drobne błędy w kodzie podatkowym mogą z czasem znacząco się kumulować. A w obecnych warunkach wysokich kosztów utrzymania, upewnienie się, że pasek wypłaty jest prawidłowy, może pomóc uniknąć niepotrzebnej presji finansowej.

Kody podatkowe mogą się zmieniać

Kody podatkowe są regularnie aktualizowane. Dzięki temu odzwierciedlają sytuację danej osoby. Czasami zmiana kodu podatkowego następuje bez wiedzy pracowników.

Do typowych przyczyn takich zmian należą:

rozpoczęcie nowej pracy

posiadanie wielu miejsc pracy lub źródeł dochodu

otrzymywanie korzyści pracowniczych, takich jak samochód służbowy lub prywatna opieka zdrowotna

skorygowanie kodu przez HMRC w celu odzyskania należnego podatku z poprzednich lat.

Jeśli rejestry HMRC nie odzwierciedlają w pełni sytuacji danej osoby, wydany kod może prowadzić do potrącenia nieprawidłowej kwoty podatku każdego miesiąca.