Wielka Brytania musi odbudować handel z UE

Gubernator Banku Anglii powiedział, że Wielka Brytania musi zrobić wszystko, aby odbudować handel z UE. Szczególnie po zawarciu porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi.

Andrew Bailey w czwartek poinformował o kolejnym spadku stóp procentowych, co ucieszyło kredytobiorców na Wyspach. W tym samym dniu doszło też do zawarcia porozumienia handlowego między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Szef Banku Anglii podkreślił jednak, że brytyjski rząd powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby odbudować handel z UE.

Handel z UE jest kluczowy

Gubernator Banku Anglii powiedział BBC, że jako urzędnik publiczny nie zajął stanowiska w sprawie Brexitu. Jednak jego zdaniem odwrócenie jego skutków byłoby korzystne dla handlu między UK i UE.

Obecnie brytyjski rząd prowadzi rozmowy z Unią Europejską na temat planu zresetowania stosunków handlowych i bezpieczeństwa. Robi to jeszcze przed szczytem, który odbędzie się pod koniec tego miesiąca.

Dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytania miała możliwość zawarcia umowy weterynaryjnej z UE. Obejmuje ona między innymi dostosowanie standardów w celu zmniejszenia biurokracji związanej z eksportem żywności, produktów rolnych i ryb po Brexicie.

Pytany o to, jaki wpływ na gospodarkę i inflację będzie miała bliższa relacja między Wielką Brytanią a UE, Bailey powiedział:

– Byłoby korzystne posiadanie bardziej otwartej gospodarki do handlu z Unią Europejską. Ponieważ w ostatnich latach nastąpił spadek handlu towarami z UE.

Unia Europejska największym brytyjskim partnerem handlowym

Bailey stwierdził, że polepszenie stosunków gospodarczych z UE ma ogromne znaczenie. Gdyż Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii.

– Ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, jakiekolwiek decyzje podejmowane w kontekście Brexitu, nie wpłyną negatywnie na długoterminową pozycję handlową. Mam zatem nadzieję, że możemy to wykorzystać do rozpoczęcia odbudowy tych relacji – powiedział.

Według niego zawieranie przez Wielką Brytanię umów na świecie stanowi ważny przykład dla innych krajów.

Co istotne, gubernator Banku Anglii, twierdzi, że perspektywy gospodarcze Wielkiej Brytanii nadal będą zależeć od porozumień, jakie Stany Zjednoczone zawrą z innymi państwami. Mimo że porozumienie handlowe z USA jest według niego „dobrą wiadomością”.

Szef banku dodał jednak, że przeszkody w wolnym handlu między Wielką Brytanią i USA są obecnie większe niż przed objęciem przez Donalda Trumpa funkcji prezydenta.