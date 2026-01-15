Ewakuacja w Devon
Wielka ewakuacja w Devon. Znaleziono dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej

Przez dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej przeprowadzona została ewakuacja domów w Devon w dwóch różnych obszarach. Zamknięto też szkołę. Ekipy saperów nadal pracują nad rozbrojeniem ładunków.

Po tym, jak w środę na placu budowy w Plymouth znaleziono 50-kilogramową bombę z czasów II wojny światowej zdecydowano się na przeprowadzenie ewakuacji mieszkańców okolicznych domów. Natomiast w Exmouth w porcie Exmouth Marina niewybuch wydobyto z wody. Także konieczna była ewakuacja zagrożonych domów.

Ewakuacja w Devon w dwóch różnych miejscach

Rzecznik policji poinformował, że w Plymouth zamknięto kilka dróg, a mieszkańców poproszono o omijanie niebezpiecznego obszaru. Saperzy natomiast przystąpili do zidentyfikowania ładunku i jego zabezpieczenia.

Zarówno w Plymouth jak i Exmouth utworzono 100-metrowe kordony policji, które później poszerzono o 400 metrów. Natomiast władze lokalne Plymouth poinformowały, że ewakuowano część nieruchomości mieszkalnych wzdłuż Millbay Road.

„Chociaż ewakuacja nie jest obowiązkowa, mieszkańcom zagrożonych nieruchomości stanowczo zaleca się opuszczenie domów dla własnego bezpieczeństwa. Zachęca się ich do zorganizowania noclegu u znajomych lub rodziny, dopóki ładunek nie zostanie zabezpieczony” – podano.

Punkt zbiórki ewakuacyjnej utworzono w katedrze Plymouth. Ewakuowano także hotel Moxy, który sąsiaduje z terenem zagrożonym.

W czwartek rano profesor Steve Maddern, strategiczny szef działań saperskich, powiedział, że na obecnym etapie nie jest w stanie podać mieszkańcom Plymouth ram czasowych dotyczących powrotu do domów.

Twierdzi, że zespoły saperskie potrzebują więcej sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku.

W tej chwili czekamy na dostarczenie do miasta kolejnego sprzętu, aby określić dalsze kroki – powiedział.

Odkryte w Devon niewybuchy pochodzą z czasów II wojny światowej
Odkryte w Devon niewybuchy pochodzą z czasów II wojny światowej / fot. Shutterstock

Z powodu bomby zamknięto szkołę

Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów zamknięto też jedną ze szkół – Millabay Academy. Uczęszcza do niej 500 uczniów. Władze placówki podziękowały „uczniom, rodzinom, personelowi i szerszej społeczności za dzisiejszą współpracę i wsparcie” podczas ewakuacji.

Rodziców i opiekunów uczniów Millbay Academy poproszono o odebranie dzieci z katedry św. Marii i św. Bonifacego. David Salvage, który odbierał wnuczkę, powiedział BBC:

Wszyscy byli spokojni, nie było żadnych trudności. Zwykle chodzimy na kawę i lody, ale dzisiaj będziemy musieli z tego zrezygnować.

Niewybuch wydobyty z wody w Exmouth

Jak już wspomnieliśmy – drugi niewybuch odkryty w Exmouth Marina wydobyto z wody. Jak podała straż pożarna – do Exmouth wysłano grupę saperów z Midlands. Rada Okręgu East Devon poinformowała, że wojskowi eksperci są na miejscu i oceniają ładunek, aby ustalić najbezpieczniejszą metodę jego utylizacji.

Ewakuowano mieszkańców domów z zagrożonego obszaru. Natomiast jako miejsce do schronienia wyznaczono Centrum Sportowe Exmouth. Radny Paul Arnott powiedział:

Rozumiemy, że jest to niepokojąca sytuacja dla mieszkańców i dziękujemy wszystkim za cierpliwość i współpracę.

Poinformował także, że w miejskim ośrodku sportowym wczoraj wieczorem przebywało od 40 do 60 osób, ale liczba ta wzrosła, gdyż ewakuacja mieszkańców jeszcze trwała.
Policja w Exmouth w czwartek rano powiadomiła, że zagrożenie jest bardzo poważne:

To bardzo duża niemiecka bomba z czasów II wojny światowej.

Strefa ewakuacyjna obejmuje około 2000 nieruchomości i 5000 osób, według Rady Okręgu East Devon.

