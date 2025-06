Wizz Air uruchamia bardzo tanie loty. Dolecisz do miasta, gdzie kupisz jedno z najtańszych piw w Europie.

Nowy lot linii Wizz Air ma wystartować już jesienią. Turyści będą mogli dostać się do jednego z najpiękniejszych regionów w Europie. Linia lotnicza poinformowała w tym tygodniu, że uruchomi tanie loty z Birmingham do Sybin w Rumunii. Samoloty będą latać na tej trasie dwa razy w tygodniu.

Węgierski przewoźnik uruchomił też szereg innych lotów na czterech trasach. Jedną z destynacji jest popularny na weekendowe wypady Rzym. Lot do Sybin, które położone jest w sercu Transylwanii ma wystartować już 28 października. Ceny za przelot na tej trasie mają zaczynać się już od 17,99 funta za bilet w jedną stronę.

Podczas gdy Transylwania jest najbardziej znana ze względu na hrabiego Draculę, jest tam sporo innych atrakcji turystycznych od pięknych pieszych szlaków, przez świetne restauracje i malownicze miasteczka oraz wioski.

Tanie loty Wizz Air do Sybin

W samym Sybinie znajduje się wiele saksońskich zabytków. Miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także słynie z kolorowych budynków, znakomitego jedzenia i lokalnego piwa Ursus.

Według niedawnych badań przeprowadzonych przez Finder, Rumunia to dziesiąte najtańsze miejsce, w którym napijemy się zimnego piwa. Za kufel złocistego trunku trzeba tam średnio zapłacić 1,85 funta, czyli o wiele mniej niż w Londynie, gdzie zapłacimy 6,75 funta.

– Cieszymy się, że możemy dodać tę nową trasę do naszych połączeń z Birmingham. Sybin to jeden z ukrytych klejnotów Europy i jesteśmy zachwyceni, że możemy dać Brytyjczykom więcej możliwości na odwiedzenie tego miasta i poznanie jego historii i kultury – mówi Olivia Harangozó, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Wizz Air.

Co warto zobaczyć w Sybin?

Miasto dzieli się dwie części: górną i dolną. Turyści najczęściej spędzają czas w tej pierwszej, bo znajdują się w niej główne atrakcje, a także kawiarnie czy sklepy. Najciekawszymi miejscami, które warto zobaczyć w Sybin są:

Starówka

Stare Miasto w Sybinie to prawdziwe serce miasta. Centrum starówki to Duży Rynek (Piața Mare), otoczony kolorowymi kamienicami, które wyglądają jak z bajki. To właśnie tutaj znajdziesz m.in. Ratusz, Kościół Mariacki, ale też piękny Pałac Brukenthal.

Plac Alberta Hueta

Tuż obok rynku leży mniej zatłoczony Plac Alberta Hueta. Otaczają go zabytkowe domy – Dom Lunii i Dom Słońca zachwycające architekturą.

Katedra Marii Panny

Ten gotycki kościół z barokowymi dodatkami to jedna z największych atrakcji Sybina. W środku można zobaczyć groby znanych postaci, m.in. biskupa Georga Heltusa czy poety Jana Mikołaja Herdera.

Kościół św. Michała

To drugi co do wielkości kościół w mieście. Łączy styl gotycki z barokowym i zachował się w świetnym stanie.

Pałac Brukenthal

Ten XVIII-wieczny pałac to duma Sybina. Dziś mieści się tu muzeum, które skrywa prawdziwe skarby – obrazy takich mistrzów jak Rembrandt, Tycjan czy Rubens.