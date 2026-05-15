Sztuczna inteligencja ma pomóc HMRC w ściganiu oszustów podatkowych

HMRC wykorzysta sztuczną inteligencję do wykrywania oszustw i błędów w zeznaniach podatkowych. Dlatego też fiskus podpisał 10-letnią umowę z firmą technologiczną Quantexa.

HMRC podpisało 10-letnią umowę o wartości 175 mld funtów z brytyjską firmą technologiczną Quantexa na dostarczenie technologii opartej na sztucznej inteligencji. W ten sposób Urząd skarbowy przy pomocy AI ma skuteczniej walczyć z oszustwami i błędami podatkowymi.

Tysiące skarg na brytyjskiego fiskusa

Niestety w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosło wśród społeczeństwa niezadowolenie z działalności HMRC. A także licznych pomyłek fiskusa i trudności w ich naprawianiu.

Dzięki wnioskowi o udostępnienie informacji publicznej działaczy z Contentious Tax Group okazało się, że w latach 2024-2025 na urząd wpłynęło ponad 93 000 skarg.

Stanowiło to wzrost w porównaniu z nieco ponad 70 000 w latach 2020-21. A jednym z głównych zarzutów był długi czas reakcji.

Sztuczna inteligencja ma pomóc HMRC w walce z oszustwami

Umowa warta 175 mld funtów zintegruje systemy Quantexa oparte na sztucznej inteligencji z operacjami HMRC. Firma twierdzi, że jej systemy będą łączyć dane zebrane przez fiskus ze źródłami zewnętrznymi, aby pomóc urzędowi skarbowemu w szybszym identyfikowaniu przypadków oszustw i naprawianiu nieumyślnych błędów.

Quantexa zadeklarowała również, że pomoże w śledzeniu legalnych płatności dokonywanych na rzecz HMRC pod niewłaściwym numerem referencyjnym. Podkreśla jednak, że zautomatyzowane decyzje dotyczące podatników, podejmowane przez sztuczną inteligencję, nadal będą musiały być sprawdzane przez ludzi.

Quantexa współpracuje z organizacjami sektora publicznego na całym świecie w zakresie inicjatyw związanych z oszustwami, ryzykiem, zgodnością z przepisami i modernizacją danych.

Popierając działania rządu Partii Pracy, firma dodała:

– Ten program wesprze modernizację podstawowej infrastruktury danych HMRC, zapewniając brytyjskim organom podatkowym jaśniejszy, spójny obraz danych. A to pozwoli poprawić wydajność, pomóc w identyfikacji błędów podatkowych i wzmocnić kontrolę.

– Tworzy on również podwaliny pod zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji i wspiera szersze działania transformacyjne. Od likwidacji luki podatkowej po zapewnienie szybszej i bardziej płynnej obsługi klienta – dodała Quantexa.