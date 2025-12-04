Wysokość pensji, przy której tracisz najwięcej w związku z nowym budżetem w UK - wyliczenia
Wysokość pensji, przy której tracisz najwięcej w związku z nowym budżetem w UK – wyliczenia

Joanna Baran
Joanna Baran

Nowy budżet w Wielkiej Brytanii wprowadza szereg zmian podatkowych. Decyzje budżetowe Rachel Reeves znacząco wpłyną na wysokość pensji netto. I choć podatki nie poszły w górę oficjalnie, zamrożenie progów oraz inne zmiany spowodują, że osoby mające konkretną wysokość pensji stracą wiele. 

Eksperci ostrzegają, że nie każdy pracownik odczuje je w jednakowy sposób. Zmiany szczególnie mocno uderzą w osoby zarabiające około 52 000 funtów rocznie. Mechanizm zmian jest złożony. Natomiast jego efekty mogą dotknąć średnią klasę podatkową w sposób szczególnie odczuwalny.

Wysokość pensji, przy której tracisz najwięcej. Potrójne uderzenie podatkowe

Najbardziej dotknięci nowymi przepisami będą pracownicy zarabiający od 40 000 do 52 000 funtów rocznie. Dlaczego? Wszystko przez tzw. „potrójne uderzenie” podatkowe, które obejmuje kilka kluczowych zmian.

Pierwszą z nich jest wprowadzenie limitu dla salary sacrifice, czyli możliwości przeniesienia części pensji na składki emerytalne bez płacenia podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (NI). Od kwietnia 2029 roku limit wyniesie 2 000 funtów rocznie. To oznacza, że większe wpłaty będą już obciążone pełnymi składkami NI.

Drugim czynnikiem jest zamrożenie progów podatkowych, które może sprawić, że osoby do tej pory płacące podstawową stawkę podatku wpadną w wyższy próg.

Trzecim elementem jest podwyższenie efektywnej kwoty spłaty pożyczek studenckich dla absolwentów, którzy korzystają z mechanizmu salary sacrifice, co dodatkowo zwiększa ich obciążenia finansowe.

Salary sacrifice – jak działa i dlaczego jest ważny

Salary sacrifice to popularny sposób na zwiększenie przyszłych oszczędności emerytalnych poprzez formalne „oddanie” części pensji brutto do funduszu emerytalnego. Mechanizm działa na zasadzie obniżenia wynagrodzenia brutto. Dzięki temu  pracownik płaci mniej podatku dochodowego oraz składek NI. W zamian pracodawca wpłaca tę kwotę bezpośrednio na fundusz emerytalny pracownika.

W praktyce oznacza to, że zarówno pracownik, jak i pracodawca oszczędzają. Natomiast wielu pracodawców dodatkowo przekazuje część własnych oszczędności z tytułu niższych składek NI jako bonus do emerytury pracownika. Przykładowo, osoba zarabiająca 35 000 funtów rocznie może zyskać dodatkowe 679 funtów rocznie w funduszu emerytalnym, bez zmniejszenia pensji netto.

Kto straci najwięcej?

Analiza firmy doradczej LCP pokazuje, że najbardziej poszkodowani będą pracownicy zarabiający 50 000–52 000 funtów rocznie. Osoby te, przy wpłacie 10% pensji na fundusz emerytalny w ramach salary sacrifice, mogą stracić odpowiednio 240–256 funtów rocznie dodatkowych składek NI.

Dla porównania, osoby zarabiające 60 000 funtów przy tej samej składce odczują stratę znacznie mniejszą, wynoszącą około 80 funtów. W szczególnie trudnej sytuacji znajdą się absolwenci spłacający pożyczki studenckie. Dlatego, że w ich przypadku dodatkowe obciążenia mogą zwiększyć straty o kolejne 9% wpłacanej składki. W praktyce oznacza to, że średnia klasa podatkowa, korzystająca z salary sacrifice i spłat kredytów studenckich, jest najbardziej narażona na skutki zmian.

Jak minimalizować straty spowodowane decyzjami budżetowymi?

Znając mechanizmy nowych przepisów, pracownicy mogą podjąć kroki, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian. Przede wszystkim warto dokładnie przeanalizować możliwość wykorzystania salary sacrifice w limicie 2 000 funtów rocznie oraz zastanowić się nad wysokością wpłat do funduszu emerytalnego. Kolejnym krokiem jest świadomość wpływu zamrożenia progów podatkowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać konieczność planowania budżetu w perspektywie kilku lat, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podatkowych.

Dodatkowo, warto monitorować możliwe ulgi podatkowe i benefity oferowane przez pracodawcę, które mogą częściowo zrekompensować wzrost kosztów.

 

Nowy budżet w Wielkiej Brytanii wprowadza zmiany, które mocno uderzą w pensje pracowników średniego szczebla. Szczególnie tych zarabiających około 52 000 funtów rocznie. Największe straty odczują osoby korzystające z salary sacrifice oraz spłacające pożyczki studenckie.

Świadomość mechanizmów, odpowiednie planowanie i analiza własnej sytuacji finansowej pozwolą zminimalizować skutki zmian i w pełni wykorzystać możliwości oszczędzania na emeryturę.

 

