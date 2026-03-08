Przez decyzję rządu wkrótce stracisz ponad 2 tys. funtów rocznie

W systemie świadczeń nadchodzą miesiące dla wielu gospodarstw domowych mogące oznaczać zarówno wyższe wypłaty, jak i spore straty. Najnowsze prognozy finansowe rządu pokazują bowiem dwa równoległe zjawiska. Z jednej strony rekordowe wydatki państwa na wsparcie socjalne, z drugiej – zmiany w zasadach przyznawania niektórych dodatków. Część osób otrzyma więcej pieniędzy, ale inni mogą stracić nawet tysiące funtów rocznie przez niekorzystną zmianę w Universal Credit.

Jak podaje The Sun, różnice między starymi a nowymi zasadami są na tyle duże, że mogą mocno wpłynąć na budżety domowe wielu rodzin.

Rekordowe wydatki na świadczenia w Wielkiej Brytanii

System wsparcia społecznego w Wielkiej Brytanii osiąga właśnie historyczną skalę finansową. Według prognoz rządowych wydatki na świadczenia w 2026 roku wyniosą rekordowe 333 miliardy funtów. Jeśli prognozy się sprawdzą, do roku podatkowego 2030–2031 całkowite wydatki na zasiłki i wsparcie socjalne przekroczą 400 miliardów.

Za wzrost kosztów odpowiada kilka elementów. Jednym z ważniejszych jest starzenie się społeczeństwa. Coraz większa liczba osób osiąga wiek emerytalny, a wydatki na emerytury rosną. Jednocześnie zwiększa się liczba osób korzystających ze świadczeń związanych ze zdrowiem oraz niezdolnością do pracy.

Universal Credit, PIP i emerytura państwowa

Równolegle z rosnącymi kosztami systemu wiele osób otrzyma jednak wyższe wypłaty. Od kwietnia 2026 roku zwiększą się kwoty kilku kluczowych świadczeń, w tym Universal Credit. Podwyżka odpowiadałaby tygodniowemu wzrostowi z 92 do 98 funtów dla osób samotnych i ze 145 do 154 funtów dla par.

Podniesione zostaną także inne formy wsparcia, w tym Personal Independence Payment. W tym przypadku wzrost wyniesie 3,8 proc., czyli tyle, ile wyniosła inflacja we wrześniu – zgodnie z zasadą indeksacji. Stawka standardowa od kwietnia wzrośnie do 76,7 funta, natomiast stawka podwyższona zwiększy się do 114,6. W przypadku komponentu mobilności stawka standardowa wzrośnie od kwietnia do 30,3 funta, a stawka podwyższona będzie wynosić 80 funtów na tydzień.

Zmiany obejmą również emerytury. Dzięki mechanizmowi tzw. potrójnej gwarancji wzrostu świadczeń pełna nowa emerytura państwowa wzrośnie do 241,3 funta tygodniowo – około 580 funtów więcej w skali roku.

Na zmianie w dodatku LCWRA stracisz ponad 2000 funtów rocznie

Największe emocje budzi zmiana dotycząca dodatku znanego jako Limited Capability for Work and Work-Related Activity. Dodatek LCWRA jest wsparciem dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do pracy.

Od 6 kwietnia 2026 roku nowe wnioski będą rozpatrywane według niższej stawki, niewiele ponad 217 funtów. Jednocześnie osoby, które złożą wniosek przed 6 kwietnia 2026 roku, zachowają wyższą stawkę – w okolicach 430 funtów miesięcznie. W skali roku różnica wyniesie ponad 2000 funtów mniej dla nowych beneficjentów.

Jak warto sprawdzić swoje uprawnienia?

Różnice między starymi a nowymi zasadami mogą być bardzo duże, dlatego warto sprawdzić, czy przysługuje nam prawo do złożenia wniosku jeszcze przed zmianą przepisów. Często okazuje się bowiem, że wiele osób nie korzysta z dostępnych dla nich świadczeń, mimo że spełnia kryteria. Pomocne będą kalkulatory świadczeń dostępne online.