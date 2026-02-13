Rząd pracuje nad zakazem palenia e-papierosów w niektórych miejscach
Rząd pracuje nad zakazem palenia e-papierosów w niektórych miejscach / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Zakaz palenia e-papierosów w samochodzie, w którym znajdują się dzieci

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Rząd chce zakazać palenia e-papierosów w samochodach, w których znajdują się dzieci. A także na placach zabaw i przed szkołami oraz szpitalami.

Propozycje dotyczące zakazu palenia e-papierosów w niektórych obszarach i w samochodach w obecności dzieci stanowią część 10-letniego planu zdrowotnego rządu. Jego celem jest zwiększenie profilaktyki i zmniejszenie w ten sposób presji wywieranej na NHS.

Zakaz palenia e-papierosów – nowe plany rządu

W piątek rozpoczęły się 12-tygodniowe konsultacje społeczne. Ich celem jest zebranie opinii na temat tego, w których placówkach powinien zostać wprowadzony zakaz palenia e-papierosów. A także wyjątki i sposób informowania ludzi o ograniczeniach.

Według planów rządowych e-papierosy mogą być zakazane w samochodach, w których znajdują się dzieci, a także na placach zabaw, przed szpitalami i szkołami.

Zakaz ma dotyczyć palenia tytoniu, wapowania i używania podgrzewanego tytoniu. Przestrzenie wewnętrzne, gdzie palenie papierosów już jest zakazane, także będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z e-papierosów.

Rząd poinformował, że zamierza „stworzyć pokolenie wolne od dymu i ochronić młodych ludzi przed uzależnieniem na całe życie”.

Minister zdrowia, Wes Streeting powiedział, że dzieci i pacjenci nie powinni cierpieć z powodu tego, że inni decydują się na palenie.

Bierne palenie zwiększa ryzyko chorób serca i raka płuc, a my chcemy chronić dzieci i chorych przed szkodliwym wpływem. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego ten rząd odciąża NHS i buduje zdrowszą Wielką Brytanię, w której wszyscy będą żyć dłużej i lepiej – dodał.

E-papierosy mają być zakazane nie tylko w samochodach, ale też w innych miejscach
Zakaz e-papierosów nie tylko w samochodach, ale też w innych miejscach / fot. Shutterstock

Natomiast naczelny lekarz Anglii, prof. Sir Chris Whitty, wymienił astmę, problemy z porodem, nowotwory, choroby serca i udar jako niektóre ze „znaczących szkodliwych skutków” biernego palenia.

Jeśli zakaz wejdzie w życie, jego egzekwowanie będzie „odzwierciedleniem obowiązujących przepisów antynikotynowych” – czytamy w oświadczeniu rządu. Poinformowano także, że między wprowadzeniem przepisów, a ich wejściem w życie upłynie co najmniej sześć miesięcy.

Gdzie zakaz nie będzie obowiązywał?

Plany dotyczące zakazu wapowania nie obejmą miejsc spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu, takich jak ogródki piwne. Ani większych otwartych przestrzeni, takich jak plaże czy prywatne tereny zewnętrzne. Ponadto palenie i wapowanie będzie również możliwe w domach.

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

