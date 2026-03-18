Zapalenie opon mózgowych już w Londynie. Czy grozi nam epidemia?
UKZdrowie
3 min.czytania

Zapalenie opon mózgowych już w Londynie. W aptekach brakuje szczepionek

Kolejne zachorowania wśród młodych, a nawet dzieci. Pierwszy przypadek pojawił się poza Canterbury. Zapalenie opon mózgowych już w Londynie, a UK Health Security Agency określiło falę zachorowań jako zdrowotny incydent narodowy. Rozwój sytuacji jest niepokojący. 

W hrabstwie Kent na południowym wschodzie Anglii trwa bezprecedensowy wybuch inwazyjnej choroby meningokokowej, który w ciągu kilku dni zaskoczył służby zdrowia swoim gwałtownym rozwojem. Do tej pory potwierdzono 20 przypadków choroby. Pierwsze przypadki służby medyczne zanotowały 13 marca 2026.  Badania laboratoryjne potwierdziły już, że sześć dotyczy najbardziej groźnego szczepu MenB, znanego z szybkiego przebiegu i wysokiej śmiertelności. Kolejne zachorowania są jeszcze analizowane.

Fala zachorowań spowodowała wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko meningokokom. Jednak jak pokazują najnowsze dane, zasób szczepionek jest ograniczony. Wiele aptek w UK wprowadziło system zapisów i nie ma szczepionek w aptecznych zapasach. Pojawiły się doniesienia, że część aptek zawyża ceny preparatów w sytuacji rosnącego zapotrzebowania.

- Advertisement -

Wśród zakażonych dominują młodzi dorośli i studenci. Ludzie pozornie odporni, zdrowi.  Dotychczas dwie osoby zmarły – 18‑letnia uczennica szkoły średniej z Faversham oraz 21‑letni student University of Kent w Canterbury.

Fala zachorowania na zapalenie opon mózgowych to zdrowotny incydent narodowy

Sytuacja została uznana przez UK Health Security Agency za zdrowotny incydent narodowy ze względu na tempo rozprzestrzeniania się zakażeń. Władze wskazują, że ognisko koncentruje się wokół akademików uniwersyteckich i miejsc imprezowych. W szczególności klubu nocnego w Canterbury. Dlatego, że tam mogło dojść do zakażenia różnych środowisk. Choroba przenosi się przez bliski kontakt. Zatłoczone miejsca sprzyjają transmisji bakterii. Natomiast kolejne zachorowania, pierwszy przypadek w Londynie i wysoka śmiertelność powodują, że władze reagują systemowo.

Zapalenie opon mózgowych już w Londynie  Czy program szczepień i antybiotyki zatrzymają chorobę

W odpowiedzi na nagły wzrost zachorowań NHS rozpoczął ukierunkowany program szczepień MenB. Obejmie on około pięciu tysięcy studentów mieszkających w akademikach i innych grupach ryzyka. Program ma zapobiec dalszym zachorowaniom w nadchodzących tygodniach, ponieważ okres inkubacji infekcji wynosi od dwóch do czternastu dni. Co ważne, w tym czasie pozornie zdrowa osoba już zaraża.

Antybiotyki stosowane są profilaktycznie u osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi, co ma powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się bakterii.

Objawy i zagrożenia

Objawy choroby obejmują wysoką gorączkę, silny ból głowy, sztywność karku, wysypkę niewnikającą pod naciskiem, senność i skłonność do drgawek. Szybkie rozpoznanie i leczenie są kluczowe, ponieważ meningokokowe zapalenie opon mózgowo‑rdzeniowych może prowadzić do sepsy i zgonu w ciągu godzin. Władze zdrowotne apelują do mieszkańców Kent oraz wszystkich, którzy odwiedzali kluby i miejsca gromadzenia się ludzi w regionie, aby zgłaszali się po antybiotyki jako środek ostrożności.

Zapalenie opon mózgowych już w Londynie – czy grozi nam epidemia i rozniesienie choroby?

Chociaż jeden przypadek związany z ogniskiem został odnotowany w Londynie u osoby wcześniej mieszkającej w Kent, nie ma dowodów na to, że doszło do lokalnego rozszerzenia choroby w stolicy. Eksperci podkreślają, że mimo powagi sytuacji nie mamy do czynienia z epidemią ogólnokrajową. Co nie zmienia faktu, że ognisko w Kent wymaga szczególnej uwagi ze względu na nietypowo szybki wzrost liczby zachorowań. Służby zdrowia kontynuują działania. Monitorują sytuację i informują o rozwoju wydarzeń, szczególnie o objawach, na które należy zwracać uwagę, i konieczności pilnej reakcji medycznej w razie ich wystąpienia.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
Teksty tygodnia

Praca i finanse

Dzisiejsza awaria aplikacji bankowej spowodowała ujawnienie danych wrażliwych wielu osób!

Relacje użytkowników wskazują, że w aplikacjach pojawiały się bardzo wrażliwe informacje finansowe. Jedna z klientek aplikacji poinformowała, że przez około 20 minut widziała dane 6 różnych osób, w tym numery ubezpieczeń.
Praca i finanse

6 kwietnia 2026 wchodzą ważne zmiany w urlopach rodzicielskich. Co się zmieni?

Prawa od pierwszego dnia pracy w zakresie urlopów rodzicielskich oraz nowe regulacje dotyczące sytuacji tragicznych w rodzinie wprowadzają realną ochronę prawną i większą elastyczność. Czy te zmiany zachęcą Brytyjczyków do rodzicielstwa?
Londyn

Dodatkowe opłaty dla kierowców SUV-ów za jazdę po Londynie

Jeszcze w tym roku burmistrz Londynu i TfL mogą wprowadzić dodatkowe opłaty dla kierowców SUV-ów za jazdę po stolicy.
Praca i finanse

Aldi utworzy 1100 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii

Osoby, w tym także Polacy, których interesuje praca w Aldi, powinni wysłać swoje CV. Supermarket poszukuje pracowników na różne stanowiska.
Kryzys w UK

Koszty utrzymania mieszkania wzrosły o 41% w ciągu 5 lat. Rachunki i kredyt pożerają większość pensji

Jeszcze niedawno wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii narzekało na wysokie...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie