Zaświadczenie online w DWP – ważne zmiany dla świadczeniobiorców

Brytyjski Department for Work and Pensions wprowadził nową usługę cyfrową, która umożliwia pobranie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń online. System działa przez całą dobę i ma uprościć kontakt z urzędem dla milionów osób korzystających z pomocy socjalnej w Wielkiej Brytanii. Zaświadczenie online w DWP to znaczne ułatwienie dla milionów osób.
Nowa usługa oznacza, że wiele spraw, które dotąd wymagały rozmowy telefonicznej z urzędem, można teraz załatwić bezpośrednio przez internet. Dla wielu osób – w tym także Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – to znaczące ułatwienie w codziennych formalnościach.
Zaświadczenie online w DWP – czym jest i do czego jest potrzebne
Potwierdzenie online w DWP to oficjalny dokument potwierdzający, że dana osoba pobiera określone świadczenie państwowe. Dokument można pobrać w formie cyfrowej lub zamówić jego wysłanie pocztą.
Taki dokument jest często wymagany w wielu sytuacjach życiowych, między innymi:
- Przy wynajmie mieszkania.
- Podczas ubiegania się o wsparcie lokalne lub dodatki mieszkaniowe.
- Przy kontaktach z bankiem lub instytucjami finansowymi.
- W trakcie rejestracji w niektórych programach pomocowych.
- W kontaktach z urzędami lokalnymi.
W praktyce oznacza to, że osoby pobierające świadczenia nie muszą już dzwonić do urzędu i czekać na wysłanie dokumentu pocztą. Mogą pobrać go natychmiast na komputer lub telefon.
Zaświadczenie online w DWP – dla jakich świadczeń można je pobrać
Ponline w DWP można uzyskać w przypadku pobierania następujących świadczeń:
- Attendance Allowance
- Disability Living Allowance (DLA) dla dorosłych
- Employment and Support Allowance (ESA) – wszystkie typy
- Income Support
- Jobseeker’s Allowance (JSA) – wszystkie typy
- Pension Credit
- Personal Independence Payment (PIP)
- State Pension
Zaświadczenie o świadczeniu online – czy mogą z niego korzystać Polacy?
Z usługi mogą korzystać wszyscy legalni beneficjenci świadczeń w Wielkiej Brytanii, niezależnie od obywatelstwa. Oznacza to, że również Polacy mieszkający w UK, którzy otrzymują świadczenia z systemu DWP, mogą pobierać takie dokumenty.
Warunkiem jest posiadanie aktywnego świadczenia oraz dostęp do konta rządowego w systemie GOV.UK One Login
To właśnie przez ten system użytkownik loguje się do usług państwowych i może wygenerować dokument.
Zaświadczenie online w DWP – kiedy nie można skorzystać z usługi
Nowy system nie obejmuje jeszcze wszystkich sytuacji. Zaświadczenia online nie mogą pobrać osoby, które zarządzają świadczeniem w imieniu innej osoby (tzw. appointee), administrują świadczeniem członka rodziny lub mieszkają poza Wielką Brytanią. W takich przypadkach nadal konieczny może być kontakt z urzędem w tradycyjnej formie.
Zaświadczenie online w DWP – czy przez system będzie można zgłaszać wyjazdy z UK
Nowa usługa jest częścią większego planu cyfryzacji usług DWP. Urząd zapowiedział, że system będzie stopniowo rozszerzany o kolejne funkcje. Dlatego wkrótce DWP będzie można zgłaszać zmiany w sytuacji życiowej.
W przyszłości online będzie można między innymi:
- informować urząd o zmianie adresu
- zgłaszać zmianę dochodów
- aktualizować dane dotyczące pracy
- przekazywać informacje o wyjazdach z Wielkiej Brytanii na określony czas
To szczególnie ważne dla Polaków pracujących lub podróżujących między Wielką Brytanią a Polską. W wielu przypadkach wyjazd za granicę musi zostać zgłoszony do DWP, aby uniknąć problemów ze świadczeniami.
Cyfryzacja usług w DWP dopiero się zaczyna
Nowy system jest częścią szerszej reformy usług publicznych w Wielkiej Brytanii. Celem jest przeniesienie coraz większej liczby spraw urzędowych do internetu, aby ograniczyć czas oczekiwania na infoliniach i uprościć dostęp do dokumentów.
Według urzędników z usługi skorzystało już ponad 100 tysięcy osób. Natomiast system będzie rozwijany w oparciu o potrzeby użytkowników.
Dla wielu osób pobierających świadczenia – w tym tysięcy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – oznacza to jedno: kontakt z urzędem może stać się znacznie prostszy i szybszy niż dotychczas.