Zaświadczenie online w DWP – ważne zmiany dla świadczeniobiorców

Brytyjski Department for Work and Pensions wprowadził nową usługę cyfrową, która umożliwia pobranie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń online. System działa przez całą dobę i ma uprościć kontakt z urzędem dla milionów osób korzystających z pomocy socjalnej w Wielkiej Brytanii. Zaświadczenie online w DWP to znaczne ułatwienie dla milionów osób.

Nowa usługa oznacza, że wiele spraw, które dotąd wymagały rozmowy telefonicznej z urzędem, można teraz załatwić bezpośrednio przez internet. Dla wielu osób – w tym także Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – to znaczące ułatwienie w codziennych formalnościach.

Zaświadczenie online w DWP – czym jest i do czego jest potrzebne

Potwierdzenie online w DWP to oficjalny dokument potwierdzający, że dana osoba pobiera określone świadczenie państwowe. Dokument można pobrać w formie cyfrowej lub zamówić jego wysłanie pocztą.

Taki dokument jest często wymagany w wielu sytuacjach życiowych, między innymi:

Przy wynajmie mieszkania.

Podczas ubiegania się o wsparcie lokalne lub dodatki mieszkaniowe.

Przy kontaktach z bankiem lub instytucjami finansowymi.

W trakcie rejestracji w niektórych programach pomocowych.

W kontaktach z urzędami lokalnymi.

W praktyce oznacza to, że osoby pobierające świadczenia nie muszą już dzwonić do urzędu i czekać na wysłanie dokumentu pocztą. Mogą pobrać go natychmiast na komputer lub telefon.

Zaświadczenie online w DWP – dla jakich świadczeń można je pobrać

Ponline w DWP można uzyskać w przypadku pobierania następujących świadczeń:

Attendance Allowance

Disability Living Allowance (DLA) dla dorosłych

Employment and Support Allowance (ESA) – wszystkie typy

Income Support

Jobseeker’s Allowance (JSA) – wszystkie typy

Pension Credit

Personal Independence Payment (PIP)

State Pension

Zaświadczenie o świadczeniu online – czy mogą z niego korzystać Polacy?

Z usługi mogą korzystać wszyscy legalni beneficjenci świadczeń w Wielkiej Brytanii, niezależnie od obywatelstwa. Oznacza to, że również Polacy mieszkający w UK, którzy otrzymują świadczenia z systemu DWP, mogą pobierać takie dokumenty.

Warunkiem jest posiadanie aktywnego świadczenia oraz dostęp do konta rządowego w systemie GOV.UK One Login

To właśnie przez ten system użytkownik loguje się do usług państwowych i może wygenerować dokument.

Zaświadczenie online w DWP – kiedy nie można skorzystać z usługi

Nowy system nie obejmuje jeszcze wszystkich sytuacji. Zaświadczenia online nie mogą pobrać osoby, które zarządzają świadczeniem w imieniu innej osoby (tzw. appointee), administrują świadczeniem członka rodziny lub mieszkają poza Wielką Brytanią. W takich przypadkach nadal konieczny może być kontakt z urzędem w tradycyjnej formie.

Zaświadczenie online w DWP – czy przez system będzie można zgłaszać wyjazdy z UK

Nowa usługa jest częścią większego planu cyfryzacji usług DWP. Urząd zapowiedział, że system będzie stopniowo rozszerzany o kolejne funkcje. Dlatego wkrótce DWP będzie można zgłaszać zmiany w sytuacji życiowej.

W przyszłości online będzie można między innymi:

informować urząd o zmianie adresu

zgłaszać zmianę dochodów

aktualizować dane dotyczące pracy

przekazywać informacje o wyjazdach z Wielkiej Brytanii na określony czas

To szczególnie ważne dla Polaków pracujących lub podróżujących między Wielką Brytanią a Polską. W wielu przypadkach wyjazd za granicę musi zostać zgłoszony do DWP, aby uniknąć problemów ze świadczeniami.

Cyfryzacja usług w DWP dopiero się zaczyna

Nowy system jest częścią szerszej reformy usług publicznych w Wielkiej Brytanii. Celem jest przeniesienie coraz większej liczby spraw urzędowych do internetu, aby ograniczyć czas oczekiwania na infoliniach i uprościć dostęp do dokumentów.

Według urzędników z usługi skorzystało już ponad 100 tysięcy osób. Natomiast system będzie rozwijany w oparciu o potrzeby użytkowników.

Dla wielu osób pobierających świadczenia – w tym tysięcy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – oznacza to jedno: kontakt z urzędem może stać się znacznie prostszy i szybszy niż dotychczas.