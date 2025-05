Zbliża się dzień matki. Zobacz 10 najlepszych prezentów dla mamy

Choć Dzień Matki w Wielkiej Brytanii obchodzony jest już 31 marca, to w Polsce niezmiennie świętujemy go 26 maja. To wyjątkowa okazja, by pokazać naszym mamom, jak bardzo są dla nas ważne – nawet jeśli dzieli nas wiele kilometrów. Prezent na Dzień Matki nie musi być drogi.

Jak napisał Wojciech Młynarski: „Nie ma jak u mamy – cichy kąt, ciepły piec…” To zdanie oddaje wszystko.

- Advertisement -

Dlatego jeśli mieszkasz daleko i nie możesz być z mamą osobiście, zadbaj o symboliczny prezent, który ją ucieszy i wzruszy.

Kwiaty – klasyczny prezent na Dzień Matki

Nie bez powodu to najczęstszy prezent. Możesz zamówić bukiet z dostawą do Polski, albo – bardziej oryginalnie – kwiat w doniczce, który zostanie z mamą na dłużej.

Konkurs na Dzień Matki! „Zdrowie dla Ciebie, prezent dla Mamy” – wygraj szkolenie dla siebie i upominki dla swojej mamy!

Perfumy – bo mama to też kobieta

Często zapominamy, że nasze mamy też lubią pięknie pachnieć i czuć się wyjątkowo. Perfumy to elegancki i uniwersalny prezent dla każdej mamy. Boisz się, że nie trafisz z zapachem? Kup zapach delikatny i uniwersalny. Poradź się w drogerii, jeśli nie jesteś pewien.

Słodycze – coś pysznego dla serca

Ulubione czekoladki, praliny lub zdrowe słodycze – wybór jest ogromny. Pamiętaj tylko, by dopasować je do gustu i diety mamy.

Książka lub album ze zdjęciami – zawsze trafiony prezent

Dobra powieść, poradnik, biografia lub tomik poezji – papierowa książka to idealny prezent dla mam, które kochają czytać. Jeśli twoja mama nie przepada za książkami, album ze zdjęciami Waszej rodziny z pewnością ją ucieszy. Zdjęcia, także w ramce to zawsze dobry pomysł na prezent na Dzień Matki.

Czytnik e-booków – technologia w służbie relaksu

Jeśli Twoja mama czyta dużo, ale narzeka na brak miejsca na półkach, czytnik e-booków (np. Kindle) może być prezentem, który zmieni jej codzienność.

Kawa lub herbata premium

Dobra kawa lub zestaw ziołowych herbat to świetny sposób, by uprzyjemnić mamie poranki. Możesz dodać do tego personalizowany kubek z napisem „Najlepsza Mama”.

Coś praktycznego – prezent, który ułatwia życie

Blender, wyciskarka do soków, nowa patelnia – to funkcjonalne prezenty, które nie są nudne, jeśli są dopasowane do zainteresowań mamy (np. gotowanie).

Voucher do SPA – relaks to najlepszy prezent

Masaż, manicure, zabieg na twarz? Voucher do SPA w okolicy mamy to prezent, który mówi: „Zasługujesz na chwilę dla siebie”.

Biżuteria

Kolczyki, delikatna bransoletka, naszyjnik z zawieszką w kształcie serca – biżuteria na Dzień Matki to pewniak. Każda kobieta doceni coś, co podkreśla jej wyjątkowość.

Coś z duszą – wyjątkowe starocie

Stylowa lampa, porcelanowa filiżanka, kapelusz z lat 50.? Jeśli Twoja mama kocha rzeczy z historią, vintage prezent będzie strzałem w dziesiątkę.

Jak wysłać prezent na Dzień Matki z zagranicy?

Jeśli mieszkasz poza Polską, możesz:

Skorzystać z polskich sklepów internetowych z dostawą krajową (np. z kosmetykami, herbatami, książkami)

Zamówić prezent przez pocztę kwiatową lub usługę kurierską

Skorzystać z platform oferujących e-vouchery i prezenty cyfrowe.