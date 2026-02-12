Złóż wniosek albo przepadnie Ci świadczenie! Ważny termin mija wkrótce
Joanna Baran
Tysiące emerytów w Wielkiej Brytanii mogą stracić nawet kilkaset funtów wsparcia na ogrzewanie, jeśli nie zareagują na czas. Choć większość seniorów otrzymuje Winter Fuel Payment automatycznie, część osób musi samodzielnie złożyć wniosek.

Termin jest nieprzekraczalny – a jego przegapienie oznacza utratę pieniędzy za cały sezon zimowy.

Kto musi złożyć wniosek, a kto dostanie pieniądze automatycznie

Winter Fuel Payment to coroczne wsparcie finansowe dla emerytów, mające pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Świadczenie trafia automatycznie do osób pobierających emeryturę państwową lub Pension Credit. Problem dotyczy jednak tych, którzy odroczyli pobieranie emerytury, nigdy wcześniej nie składali wniosku lub niedawno osiągnęli wiek emerytalny i nie są jeszcze w systemie wypłat.

Właśnie ta grupa musi sama zadbać o formalności. Brak działania nie oznacza opóźnienia wypłaty – oznacza całkowitą utratę świadczenia.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek – terminy ubiegania się o Winter Fuel Payment

Ostateczny termin na złożenie ręcznego wniosku o Winter Fuel Payment za sezon zimowy 2025–2026 mija 31 marca 2026 roku. Po tej dacie, nawet jeśli formalnie masz uprawnienie, nie odzyskasz pieniędzy. Chociaż Ci przysługują.

To szczególnie istotne dla emerytów, którzy zakładają, że „świadczenie przyjdzie samo”, bo w poprzednich latach tak się działo. Zmiana sytuacji życiowej lub brak wcześniejszego wniosku może sprawić, że system nie wypłaci pieniędzy automatycznie.

Dlaczego urząd wymaga wniosku

Urząd ds. Pracy i Emerytur (DWP) musi potwierdzić, czy dana osoba spełnia warunki w tzw. kwalifikującym tygodniu, który w tym przypadku przypadał między 15 a 21 września 2025 roku. Dlatego ogromne znaczenie ma to, gdzie emeryt wtedy mieszkał i czy nie przebywał np. w szpitalu, domu opieki lub zakładzie karnym.

Bez złożonego wniosku urząd nie ma podstaw, by ocenić te okoliczności, dlatego pieniądze nie zostaną wypłacone.

Jak złożyć wniosek i czego się spodziewać

Wniosek można złożyć telefonicznie lub pocztą, kontaktując się z Winter Fuel Payment Centre. W trakcie zgłoszenia trzeba podać m.in. numer National Insurance, dane konta bankowego oraz informacje dotyczące sytuacji rodzinnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze trafiają bezpośrednio na konto.

Warto wiedzieć, że w przypadku odmowy decyzję można zakwestionować w ramach tzw. mandatory reconsideration, czyli formalnego ponownego rozpatrzenia sprawy.

Dlaczego nie warto zwlekać

Koszty energii wciąż pozostają wysokie, a Winter Fuel Payment dla wielu emerytów stanowi realne wsparcie domowego budżetu. Przegapienie terminu oznacza stratę, której nie da się później nadrobić. Dlatego osoby, które nie mają pewności, czy dostaną świadczenie automatycznie, powinny działać od razu – zanim będzie za późno.

