Winter Fuel Payment 2025 – kiedy pieniądze trafią na konta?

Jak podaje express.co.uk, emeryci zastanawiający się, gdzie znajduje się ich tegoroczny dodatek Winter Fuel Payment w wysokości do 300 funtów, nie mają powodów do obaw. Wszystko ruszyło zgodnie z planem.

Wysokość wsparcia zależy przede wszystkim od wieku emeryta i jego sytuacji mieszkaniowej.

Emeryci otrzymają nawet 300 funtów

Bez wchodzenia w szczegóły: osoby, które ukończyły wiek emerytalny, ale mają mniej niż 80 lat, mogą liczyć na 200 funtów, natomiast emeryci 80+ otrzymają o 100 funtów więcej. Pieniądze będą trafiać na ich konta przez listopad i grudzień.

Większość emerytów powinna otrzymać zimową dopłatę najpóźniej do połowy grudnia, co pozwoli im przygotować się do sezonu grzewczego.

Rosnące koszty energii sprawiają, że dla wielu seniorów ten dodatek jest wręcz koniecznością. Inaczej wpadliby w sidła tzw. ubóstwa cieplnego. Każda grupa bez dodatku na energię może stanąć wobec dramatycznego wyboru: czy za oszczędności opłacić ogrzewanie, czy kupić jedzenie.

Seniorzy, uważajcie! Oszuści mają ochotę na wasze pieniądze

Wraz z początkiem wypłat pojawił się jednak inny problem. Departament Pracy i Emerytur alarmuje o 150-procentowym wzroście prób oszustw związanych z dopłatami do paliwa. Przestępcy podszywają się pod urzędników państwowych lub dostawców usług płatniczych i próbują nakłaniać seniorów do ujawniania danych osobowych.

Seniorów stanowczo zachęca się do ignorowania wszelkich wiadomości typu SMS lub e-maili sugerujących konieczność złożenia wniosku o wypłatę. Winter Fuel Payment wypłacany jest automatycznie i żaden prawdziwy urzędnik nie poprosi seniora o udostępnienie numeru konta czy danych logowania.

Podejrzany SMS? Prześlij go pod numer 7726

Każdą podejrzaną wiadomość tekstową należy przesłać pod czterocyfrowy numer 7726, co pomoże w blokowaniu fałszywych nadawców. Lepiej nie klikać w linki ani odpowiadać na podejrzane SMS-y. Jeśli mimo upływu czasu płatność nie pojawi się na koncie, emeryt ma prawo zweryfikować swoją sytuację.

Jeżeli do 28 stycznia 2026 roku pieniądze nie dotrą na konto, należy skontaktować się z Winter Fuel Payment Centre, dzwoniąc pod numer 0800 731 0160. Urzędnicy pomogą ustalić, czy dana osoba spełnia kryteria i dlaczego wypłata została opóźniona.