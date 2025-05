Cięcia w EHCP! Setki tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami stracą wsparcie?

Setki tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może stracić prawo do otrzymywania dodatkowego wsparcia od szkół. Nowy pomysł rządzących na zmiany w EHCP może sprawić, że wielu uczniów zmuszonych będzie opuścić publiczne szkoły.

Zmiany odnoszą się do Education, Health and Care Plan (EHCP) – systemu, dzięki któremu od ponad dziesięciu lat rodzice mogą zagwarantować pomoc swoim dzieciom. EHCP powstało, aby wspierać najmłodszych z zaburzeniami neurorozwojowymi, np. w spektrum autyzmu, czy z trudnościami zdrowotnymi i psychicznymi.

Zmiany w EHCP

Zmiany w systemie oznaczałyby największą zmianę w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności od 2014 roku. Eksperci już ostrzegają, że może to wywołać gwałtowne protesty ze strony rodziców, organizacji charytatywnych i prawników.

Raport, który przedstawiła Krajowa Izba Kontroli wykazał, że obecny system jest finansowo niewydolny. Głównym problemem jest wzrost korzystających z EHCP o 140% w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz to, że wiele samorządów notuje deficyty budżetowe większe niż 100 mln funtów.

Dla wielu rodzin programy socjalne to jedyna opcja

Plany EHCP określają dokładny zakres pomocy, jaki dziecko ze specjalnymi potrzebami powinno otrzymywać w szkole. Może to obejmować nauczanie indywidualne, terapię mowy i nauki języka czy specjalne plany edukacji oraz specjalistyczny sprzęt, który pomaga w nauce. Jeśli obecny system nie będzie istnieć, szkoły nie będą miały prawnego obowiązku zaspokojenia tych szczególnych potrzeb.

Dla wielu rodzin EHCP to jedyny sposób, aby ich dzieci otrzymały pomoc specjalistów. Dotyczy to zwłaszcza uczniów uczęszczających do szkół publicznych, które obsługują większość dzieci z dodatkowymi potrzebami.

Czy rząd zlikwiduje EHCP?

Minister Catherine McKinnell została zapytana czy rząd planuje zlikwidować lub ograniczyć działanie EHCP.

– Nie podjęto jeszcze żadnych decyzji co do sposobu realizacji. Zmiana jakiej oczekujemy, to po prostu lepsze wsparcie dla dzieci na jak najwcześniejszym etapie. Obecny system ewidentnie tego nie zapewnia – stwierdziła.

– Nawet jeśli rodziny otrzymają wsparcie EHCP, niekoniecznie zapewni to odpowiedni tok nauczania dla dzieci. Słuchamy rodziców. Pracujemy nad nowym systemem – dodała.

Rząd ogłasza dofinansowanie programu ELSEC

Kilka dni temu rząd ogłosił dofinansowanie dla programu wczesnego wsparcia językowego dla każdego dziecka (ELSEC) o 3 mln funtów. Program ten ma zapewniać obecność specjalistów od mowy i języka w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. To ma pomóc rozpoznawać problemy dzieci wcześniej.

McKinnel zapowiedziała, że program ELSEC będzie kontynuowany przez kolejny rok, aby pomóc kolejnym dzieciom. Do tej pory wsparł on już 20 tysięcy najmłodszych.

System pomocy socjalnej nadal jest niewydolny

Niemal 600 tys. dzieci w Anglii korzystało z EHCP w styczniu 2024. Jednak tylko połowa decyzji została wydana na czas w zeszłym roku. Wiele rodzin czeka na decyzję już ponad dwanaście miesięcy. System jest tak niewydolny, że ponad 21 tys. rodzin odwoływało się do sądów tylko w 2024. Zmiany w programie EHCP są więc potrzebne.

Od momentu objęcia władzy Partia Pracy zapowiadała zająć się problemami związanymi z systemem świadczeń socjalnych. Aktywiści twierdzą jednak, że obecne działania rządu przynoszą efekt zupełnie odwrotny.

Tania Tirraoro, wicedyrektor Special Needs Jungle, powiedziała:

– Nie zaakceptujemy pozbawienia praw niepełnosprawnych dzieci bez walki. Rządzącym nie chodzi o poprawę systemu, a o oszczędzanie pieniędzy – twierdzi.

– Zdaje się, że obecny rząd rozpoczął atak na osoby niepełnosprawne w każdym wieku. Mowa o cięciach w PIP czy odebraniu zasiłków osobom poniżej 22. roku życia, w tym osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy. Czy rząd chce wspierać osoby niepełnosprawne, czy nie? – dodaje.