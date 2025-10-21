Z tych trzech powodów możemy stracić Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur zwraca uwagę na to, że z powodu jednorazowej wypłaty, spadku lub wzrostu oszczędności świadczeniobiorcom grozi utrata Universal Credit.

Osoby pobierające Universal Credit otrzymały ostrzeżenie od Ministerstwa Pracy i Emerytur, aby regularnie aktualizowały informacje w systemie na temat swoich dochodów i oszczędności. Przy niedopilnowaniu tego, może im grozić nawet utrata Universal Credit. Na wypłatę świadczenia mogą wpłynąć nawet jednorazowe dochody lub zastrzyki gotówki.

Utrata Universal Credit z tych trzech powodów

W serwisie X, Ministerstwo Pracy i Emerytur ostrzegło świadczeniobiorców: „Jeśli pobieracie Universal Credit i otrzymujecie dodatkowe fundusze, pamiętajcie o aktualizacji informacji na swoim koncie UC, aby uniknąć nadpłaty. W przypadku, gdy otrzymujecie jednorazową wypłatę, spadek lub macie wzrost oszczędności, pamiętajcie o aktualizacji swojej sytuacji.”

„Wysokość posiadanych środków, może wpłynąć na wysokość przysługującego Wam zasiłku. Aktualizuj swoje dane, aby uniknąć nadpłaty. Dowiedz się, o jakich zmianach musisz nas poinformować, na stronie gov.uk/telldwp”.

Jakie oszczędności mają wpływ na wysokość zasiłku?

Należy przypomnieć, że, aby ubiegać się o zasiłek Universal Credit, nie można posiadać więcej niż 16 000 funtów w gotówce, oszczędnościach lub inwestycjach.

Osoby, których oszczędności nie są większe niż 6000 funtów, nie muszą się niczego obawiać. Nie wpłyną one na wysokość świadczenia. Jednak każde 250 funtów powyżej tej kwoty zmniejszy wysokość zasiłku o 4,35 funta, aż do osiągnięcia kwoty 16 000 funtów.

Zmiany w oszczędnościach, które należy zgłosić Ministerstwu Pracy i Emerytur dotyczą:

otrzymania spadku,

odprawy z tytułu zwolnienia,

jednorazowych wypłat z tytułu emerytur i ubezpieczeń na życie,

wypłaty odszkodowań,

ugody rozwodowe,

zmiany wartości inwestycji lub innych aktywów.

Aby poinformować DWP o jednej z powyższych sytuacji, osoby ubiegające się o zasiłek muszą zalogować się na swoje konto. I tam zgłosić zmianę sytuacji w kategorii „pieniądze, oszczędności i inwestycje” (money, savings and investments).