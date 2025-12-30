1 stycznia 2026 pamiętaj o odczycie licznika – uratuje Cię to przed wysokimi rachunkami

Zbliża się nowy rok, a wraz z nim zmiana limitu cen energii ustalana przez regulatora Ofgem. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego limit cenowy od 1 stycznia do 31 marca 2026 wyniesie 1 758 funtów. Dlatego 1 stycznia 2026 pamiętaj o odczycie licznika!

Eksperci ostrzegają, że odczyt licznika na początku stycznie jest niezwykle ważny. Pozwala uniknąć przeszacowanych rachunków i daje pewność, że zapłacisz tylko za faktycznie zużytą energię.

Dlaczego odczyt licznika na początku stycznia jest tak ważny?

W praktyce wiele gospodarstw domowych korzysta z taryf zmiennych. Te mogą być naliczane na podstawie szacunków dostawcy energii. Jeśli licznik nie zostanie odczytany, firma może przyjąć, że zużycie energii jest wyższe niż w rzeczywistości. Natomiast klient zapłaci więcej. Dlatego właśnie pamiętaj o odczycie licznika 1 stycznia – to najprostszy sposób, aby mieć pewność, że rachunek będzie prawidłowy.

Kiedy i jak zgłosić odczyt licznika

Odczyt warto wykonać jak najbliżej 1 stycznia. Liczniki należy odczytać zarówno dla energii elektrycznej, jak i gazu. Następnie przesłać odczyt do swojego dostawcy. Dostawcy energii oferują różne terminy, do których można wstecznie zgłosić odczyt. Przykładowo dla British Gas – do 14 stycznia. EDF – do 9 stycznia. EON – do 6 stycznia, Octopus – do 8 stycznia. Natomiast OVO – do 11 stycznia. Dzięki temu Twoje faktyczne zużycie energii zostanie uwzględnione przy naliczeniu nowej stawki.

Jak odczyt licznika może zmniejszyć rachunki

Wysyłając odczyt licznika, dostawca energii dokładnie wie, ile energii użytkownik zużył do momentu zmiany taryfy. W rezultacie rachunek będzie odpowiadał rzeczywistemu zużyciu, a nie prognozowanemu. To oznacza, że nie musisz dopłacać za energię, której faktycznie nie wykorzystałeś. Dlatego pamiętaj o odczycie licznika.

W niektórych przypadkach ten mały wysiłek oznaczać oszczędności rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset funtów rocznie. Jest to ważne zwłaszcza w okresie rosnących cen energii.

Praktyczne wskazówki dla gospodarstw domowych

Odczyt licznika najlepiej wykonać w samym dniu zmiany taryfy lub tuż przed nią. Zmierz wskazania liczników gazu i prądu. Odczyty zanotuj je dokładnie, a następnie przekaż swojemu dostawcy energii za pomocą dostępnych kanałów – aplikacji, strony internetowej lub telefonicznie. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad swoimi rachunkami i unikniesz przykrych niespodzianek w nowym roku.

1 stycznia 2026 pamiętaj o odczycie licznika – uratuje Cię to przed wysokimi rachunkami

W obliczu rosnących cen energii i nowego limitu cenowego od 1 stycznia 2026 roku, pamiętaj o odczycie licznika. To prosty i skuteczny sposób, aby Twoje rachunki były sprawiedliwe i oparte na rzeczywistym zużyciu. Nie zostawiaj tego na później, dlatego, że każdy dzień zwłoki może oznaczać wyższy rachunek.