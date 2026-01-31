Mieszkańcy UK tracą dostęp do 24 miliardów funtów zasiłków przez brak pomocy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej przez brak wsparcia nie aplikują o zasiłki, które im się należą. W ten sposób tracą dostęp do 24 miliardów funtów pomocy finansowej.

Jak twierdzi Money and Mental Health Policy Institute, wiele osób ma prawo do świadczeń, ale rzadko ma dostęp do osobistych doradców, którzy pomogliby im się o nie ubiegać.

Tracą dostęp do zasiłków przez brak pomocy

Z szacunków wynika, że aż 24 miliardy funtów wsparcia nie trafia do osób, którym przysługują te pieniądze. Tylko przez to, że nie wiedzą, jak się o nie ubiegać, gdyż nie mają w tym odpowiedniego wsparcia. Często kieruje się je do internetowych kalkulatorów, z których nie potrafią korzystać – podała organizacja charytatywna.

Osoby, którym mogłyby się należeć świadczenia, są zbyt schorowane lub pochłonięte opieką nad schorowanym bliskim, aby dowiedzieć się, jaka pomoc im się należy.

Poza tym korzystanie z internetowych kalkulatorów świadczeń może być trudne dla osób z problemami psychicznymi. Gdyż często mają one kłopoty z koncentracją i przetwarzaniem złożonych informacji.

Kolejnym uniedogodnieniem jest fakt, że usługi doradztwa w zakresie zadłużenia są bardzo przeciążone.

Potrzebna jest lepsza strategia pomocowa

To wszystko tak naprawdę wymaga bardziej skoordynowanej strategii pomocowej. A także zwiększenia zakresu spersonalizowanego doradztwa w kwestii dostępnego wsparcia finansowego.

Helen Undy, dyrektor naczelna Money and Mental Health Policy Institute, powiedziała:

– To alarmujące, że w obliczu kryzysu kosztów utrzymania tak wiele osób z poważnymi problemami finansowymi i psychicznymi nie może skorzystać z niezbędnego wsparcia. Ludzie mówią nam, że ta pomoc ratuje im życie, gdy zmagają się z naprawdę poważnymi problemami finansowymi i psychicznymi. To niedopuszczalne, że sposób finansowania tych usług sprawia, że wiele osób z nich rezygnuje.

Natomiast finansowane przez rząd Money and Pensions Service poinformowało, że w latach 2024–2025 na rzecz osób zadłużonych przeznaczono 84 mln funtów.

– Inwestujemy znacząco w usługi doradztwa w zakresie zadłużenia w Anglii. I będziemy nadal współpracować z firmami oferującymi usługi doradztwa w zakresie zadłużenia. Aby zapewnić osobom w trudnej sytuacji lepszą przyszłość finansową – powiedziała Christy McAleese, dyrektor ds. polityki zadłużenia w tej instytucji.