3 podatki, które musisz płacić, nawet jeśli nie mieszkasz już w UK
fot. shutterstock.com
3 min.czytania

3 podatki, które musisz płacić, nawet jeśli nie mieszkasz już w UK

Joanna Baran
Joanna Baran

Urząd podatkowy Wielkiej Brytanii jest wyjątkowo skuteczny w ściąganiu należności. Dlatego są podatki, które musisz zapłacić nawet w sytuacji, gdy nie mieszkasz w WIelkiej Brytanii. Te 3 podatki są mocno kontrowersyjne, a ich płacenie jest przez wielu uważane za niesprawiedliwe. Kiedy HMRC doścignie Cię nawet poza granicami Wielkiej Brytanii? 

Wielka Brytania słynie z rygorystycznego podejścia do podatków. Choć wielu z nas sądzi, że wyjazd za granicę zwalnia z obowiązków wobec HMRC, rzeczywistość bywa zaskakująca. Istnieją 3 podatki, które wciąż mogą Cię dotyczyć, nawet jeśli formalnie nie jesteś rezydentem podatkowym w UK.

3 podatki, które musisz płacić, nawet jeśli nie mieszkasz już w Wielkiej Brytanii

Dla wielu osób te zasady wydają się kontrowersyjne i trudne do zrozumienia, dlatego warto wiedzieć, czego się spodziewać i jak uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Dochód z wynajmu nieruchomości – UK rental income

Pierwszy z podatków, który wciąż obowiązuje byłych mieszkańców UK, dotyczy wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli wyprowadziłeś się na stałe, dochód z wynajmu pozostaje opodatkowany. HMRC stosuje tzw. schemat „non-resident landlord”. To oznacza, że agenci wynajmu mają obowiązek potrącać podatek u źródła.

Dla wielu osób to zaskoczenie – często myślimy, że „po wyjeździe problem znika”. Tymczasem w praktyce wciąż musisz zgłaszać dochody w deklaracjach podatkowych i rozliczać się z HMRC. Dodatkowo firmy wypłacające Ci dochód mogą naliczać opłaty za przewalutowanie i weryfikację zagranicznych płatności.

Pensions – emerytury i świadczenia państwowe

Drugim podatkiem z listy podatków, który może Cię dotknąć, jest opodatkowanie emerytur i świadczeń państwowych, w tym emerytur typu „civil service” czy rządowych.

Eksperci podkreślają, że niektóre emerytury pozostają opodatkowane w UK nawet wtedy, gdy mieszkasz za granicą. W praktyce oznacza to, że HMRC może wymagać, abyś nadal składał deklaracje podatkowe. Jeśli kraj, w którym mieszkasz, ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, możesz ubiegać się o ulgę podatkową. Natomiast procedura bywa skomplikowana i często zaskakuje osoby, które myślały, że wyjazd automatycznie zwalnia je z obowiązku.

Podatek od spadków (Inheritance Tax, IHT)

Trzecim z 3 podatków, który może dotyczyć byłych mieszkańców UK, jest podatek od spadków (IHT). Od kwietnia 2025 r. zmieniły się zasady. Decydujące przestało być samo miejsce stałego zamieszkania, a wprowadzono test długoterminowej rezydencji. Podatek spadkowy odstrasza nawet najbogatszych. Jest wyjątkowo opresyjny i restrykcyjny.

Według prawa jeśli przez co najmniej 10 z ostatnich 20 lat byłeś rezydentem UK, wciąż możesz podlegać IHT od całego swojego majątku na świecie. Nawet jeśli z UK wyprowadziłeś się na stałe. Dla wielu osób to ogromne zaskoczenie. Lata spędzone poza UK nie gwarantują zwolnienia z tego podatku. Natomiast niedopełnienie obowiązków może skutkować wysokimi karami.

Kogo dotyczą te 3 podatki?

  • Osób, które wyprowadziły się z UK, ale posiadają nieruchomości lub dochody w tym kraju.
  • Emerytów i osób pobierających państwowe świadczenia w UK.
  • Osób z długoletnią historią rezydencji w UK, które mogą podlegać podatkowi od spadków.
Dlaczego te 3 podatki są problematyczne?
Dlaczego te 3 podatki są problematyczne?
fot. shutterstock.com

Dlaczego te 3 podatki są problematyczne?

Te 3 podatki często zaskakują byłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Powód? Wydaje się logiczne, że wyjazd oznacza koniec obowiązków wobec HMRC. Natomiast brytyjski system podatkowy przewiduje liczne wyjątki i specjalne schematy. Te utrzymują obowiązek podatkowy nawet poza granicami kraju.

Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do konieczności dopłaty zaległych podatków, naliczania odsetek, a w skrajnych przypadkach do zajęcia aktywów w UK. Dlatego eksperci zalecają profesjonalne doradztwo podatkowe i dokładne prowadzenie dokumentacji wszystkich przychodów z UK.

 

