31 marca 2026 r. nowe zasady segregacji śmieci w Anglii. Co gdzie wyrzucać, aby uniknąć problemów

zasady Od 31 marca 2026 r. w Anglii zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji śmieci w gospodarstwach domowych.

Reforma wprowadzana w ramach programu Simpler Recycling ma zakończyć sytuację, w której w różnych częściach kraju obowiązywały inne zasady sortowania śmieci. Jak podaje strona gov.uk, celem zmian jest uproszczenie systemu. Nowe zasady mają również zwiększyć poziom recyklingu oraz ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska.

Nowe przepisy obejmą wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii, w tym domy jednorodzinne, mieszkania w blokach oraz lokale komunalne. Nie dotyczą natomiast Szkocji, Walii ani Irlandii Północnej. W tych regionach obowiązują odrębne regulacje.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy całej Anglii będą musieli segregować odpady według tych samych podstawowych zasad. Samorządy lokalne pozostaną odpowiedzialne za odbiór śmieci. Jednak sposób podziału odpadów będzie wszędzie podobny.

Cztery podstawowe frakcje odpadów

Zgodnie z wytycznymi rządu, gospodarstwa domowe będą segregować odpady na cztery główne strumienie:

odpady spożywcze (food waste)

papier i karton

suche odpady do recyklingu (plastik, metal, szkło)

odpady zmieszane, czyli nierecyklingowalne

Jak podaje strona gov.uk, każda rada lokalna będzie musiała zapewnić mieszkańcom możliwość oddzielnego zbierania tych frakcji.

Ile koszy przy domu musisz mieć?

W większości gmin mieszkańcy otrzymają kilka pojemników przeznaczonych do różnych rodzajów odpadów. Najczęściej będzie to zestaw obejmujący:

duży kosz na odpady zmieszane (zwykle ok. 180–240 litrów)

pojemnik lub worek na suche odpady do recyklingu

pojemnik lub worek na papier i karton

mały pojemnik na odpady spożywcze (tzw. food caddy), często w dwóch wersjach – mały do kuchni i większy na zewnątrz

W budynkach wielorodzinnych odpady będą zbierane w kontenerach wspólnych dla mieszkańców.

Kolory pojemników mogą różnić się w zależności od lokalnej rady. Natomiast system segregacji będzie taki sam w całej Anglii.

Odpady spożywcze – osobny kosz w każdym domu

Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązkowa zbiórka odpadów spożywczych. Jak podaje strona gov.uk, wszystkie gospodarstwa domowe będą musiały oddzielać resztki jedzenia od pozostałych odpadów.

Do pojemnika na bioodpady trafiają między innymi:

resztki posiłków

obierki z warzyw i owoców

skórki bananów i ogryzki jabłek

fusy z kawy i torebki herbaty

resztki pieczywa

odpadki powstające podczas przygotowywania jedzenia

Nie powinno się tam wrzucać plastikowych opakowań ani folii. Wyjątkiem są specjalne worki przeznaczone do pojemników na bioodpady.

Papier i karton

Oddzielny pojemnik przeznaczony będzie na papier oraz karton. Trafiają do niego m.in.:

gazety i czasopisma

koperty

kartony po przesyłkach

pudełka tekturowe

opakowania kartonowe po żywności

Nie należy tam wrzucać zabrudzonego lub mokrego papieru, chusteczek higienicznych ani ręczników papierowych.

Suche odpady do recyklingu

W tej frakcji znajdą się przede wszystkim opakowania z plastiku, metalu i szkła. Przed wyrzuceniem powinny być opróżnione z resztek jedzenia.

Do tego kosza trafiają między innymi:

Plastik

butelki po napojach

opakowania po jogurtach

plastikowe tacki i pojemniki po żywności

kartony po mleku i napojach

Metal

puszki po napojach

puszki po konserwach

aluminiowe tacki

puste aerozole, np. po dezodorantach

Szkło

butelki po napojach

słoiki po żywności

Nie należy tam wrzucać ceramiki, szkła żaroodpornego, naczyń kuchennych czy sprzętu elektronicznego.

Odpady zmieszane

Do kosza na odpady resztkowe trafiają rzeczy, których nie można poddać recyklingowi. Są to między innymi:

pieluchy i artykuły higieniczne

mokre chusteczki

zabrudzone opakowania

ceramika

produkty higieniczne

Jak często będą odbierane śmieci?

Nowy system określa również minimalną częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów.

Jak podaje strona gov.uk:

odpady spożywcze powinny być odbierane co najmniej raz w tygodniu

odpady zmieszane najczęściej odbierane będą co dwa tygodnie

odpady do recyklingu, takie jak papier, plastik czy szkło, zazwyczaj odbierane będą co dwa tygodnie. Natomiast szczegółowy harmonogram zależy od władz lokalnych

odpady ogrodowe mogą być odbierane sezonowo lub w ramach dodatkowej, często płatnej usługi

Kolejna zmiana od 2027 roku

Reforma będzie wprowadzana etapami. Jak podaje strona gov.uk, od 31 marca 2027 r. do systemu odbioru odpadów z gospodarstw domowych mają zostać włączone także plastikowe folie i torby.

Natomiast do tego czasu wiele sklepów nadal będzie prowadzić osobne punkty zbiórki takich odpadów.

Co grozi za błędną segregację?

Firmy odbierające odpady mogą odmówić odbioru kosza, jeśli znajduje się w nim zbyt dużo niewłaściwych odpadów. W takiej sytuacji mieszkańcy otrzymują zwykle informację o przyczynie oraz konieczności poprawnego posegregowania śmieci.

Powtarzające się problemy z segregacją mogą prowadzić do dodatkowych opłat lub innych działań administracyjnych. Dlatego warto znać nowe przepisy.

Dlaczego rząd wprowadził nowe zasady?

Rząd brytyjski liczy, że ujednolicenie systemu segregacji pozwoli zwiększyć poziom recyklingu w całym kraju. Jednocześnie nowe zasady segregacji śmieci ułatwią również mieszkańcom prawidłowe sortowanie śmieci, ponieważ niezależnie od miejsca zamieszkania zasady będą bardzo podobne.

Najważniejsza zasada pozostaje jednak prosta: jeśli opakowanie jest wykonane z papieru, plastiku, szkła lub metalu i można je opróżnić z resztek jedzenia, powinno trafić do odpowiedniego kosza na recykling, a nie do odpadów zmieszanych.