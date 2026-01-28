320 funtów więcej podatku bez podatku! HMRC zmusza podatników do korzystania z komercyjnego programu!

Już od kwietnia setki tysięcy podatników w Wielkiej Brytanii zapłacą więcej. 320 funtów więcej podatku bez podatku wzbudza opór. Dopłata będzie nie w formie wyższego podatku dochodowego, lecz obowiązkowych kosztów związanych z nowymi zasadami rozliczeń.

HMRC w Wielkiej Brytanii wprowadza program Making Tax Digital (MTD) dla podatku dochodowego, który od kwietnia 2026 r. wymaga korzystania z komercyjnego oprogramowania do rozliczeń podatkowych.

Reforma podatkowa HMRC wywołuje duże emocje, ponieważ w praktyce oznacza dodatkowy wydatek sięgający 320 funtów, który dotknie ponad 850 tysięcy osób.

- Advertisement -

Zmiany wchodzą w życie w momencie, gdy wielu podatników nie zdaje sobie jeszcze sprawy z ich skali i konsekwencji. Tymczasem czasu na przygotowanie pozostało niewiele.

320 funtów więcej podatku bez podatku!! Kogo dotknie reforma rozliczeń HMRC

Nowe przepisy obejmą przede wszystkim osoby samozatrudnione, freelancerów oraz właścicieli nieruchomości na wynajem, którzy składają zeznania podatkowe w systemie self-assessment. Kluczowym kryterium jest dochód przekraczający 50 tysięcy funtów rocznie.

To właśnie ta grupa podatników straci możliwość bezpłatnego rozliczania podatku online lub w formie papierowej. Od początku nowego roku podatkowego, czyli od 6 kwietnia, konieczne będzie korzystanie z komercyjnego oprogramowania księgowego zatwierdzonego przez HMRC.

Na czym polega reforma i dlaczego budzi kontrowersje

Zmiany są elementem programu Making Tax Digital. HMRC dąży do pełnej cyfryzacji systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii. Urząd przekonuje, że nowy model ma zwiększyć efektywność, ograniczyć błędy i usprawnić kontrolę podatkową. Tylko dlaczego płacić mają za to podatnicy?

Problem polega jednak na tym, że cyfryzacja oznacza realne koszty po stronie podatników. Według informacji przekazanych przez HMRC średni koszt przejścia na wymagane oprogramowanie wyniesie około 320 funtów. Natomiast w kolejnych latach trzeba będzie liczyć się z opłatą rzędu 110 funtów rocznie.

Dla wielu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to wydatek, który trudno uznać za symboliczny.

Kto musi dopłacić i ile dokładnie zapłaci

Reforma nie wprowadza nowej stawki podatkowej, ale w praktyce działa jak dodatkowy podatek pośredni. Osoby spełniające kryterium dochodowe będą zmuszone zapłacić:

320 funtów jednorazowo za wdrożenie i zakup oprogramowania. Natomiast następnie około 110 funtów rocznie za dalsze korzystanie z systemu.

320 funtów więcej podatku bez podatku!! A eksperci podkreślają, że w rzeczywistości koszty mogą być wyższe. Zwłaszcza jeśli podatnik będzie potrzebował pomocy księgowej lub wsparcia technicznego przy obsłudze nowego systemu.

Chaos zamiast uproszczeń? Eksperci ostrzegają

Specjaliści ds. podatków alarmują, że HMRC nie jest jeszcze w pełni przygotowane technicznie na tak szeroką reformę. Problemy z integracją komercyjnego oprogramowania z systemem Government Gateway oraz słaba kampania informacyjna mogą doprowadzić do masowych opóźnień i błędów.

Eksperci zwracają też uwagę, że reforma nie uderzy w osoby unikające opodatkowania, lecz w tych, którzy już dziś rzetelnie rozliczają się z fiskusem. To właśnie oni poniosą finansowy i organizacyjny ciężar zmian.

320 funtów więcej podatku bez podatku! Co grozi podatnikom, którzy się nie dostosują?

Osoby, które nie przejdą na wymagany system i nie dotrzymają terminów, będą objęte nowym systemem kar punktowych. Choć HMRC zapowiedział, że w pierwszym roku sankcje będą łagodniejsze, od kolejnych lat brak dostosowania się do przepisów może oznaczać realne kary finansowe.

Reforma podatkowa HMRC już teraz budzi wiele kontrowersji. Natomiast jej skutki odczują głównie drobni przedsiębiorcy i samozatrudnieni. Dla tysięcy z nich kwiecień może okazać się nie tylko początkiem nowego roku podatkowego, ale także początkiem droższego i bardziej skomplikowanego systemu rozliczeń.