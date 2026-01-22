Wyższe kary od HMRC za spóźnienie w rozliczeniach podatkowych

W tym miesiącu weszły w życie nowe przepisy dotyczące spóźnienia w składaniu zeznań podatkowych. HMRC stopniowo wprowadza system punktów, który zastąpi automatyczne kary. Jednak po przekroczeniu określonego progu punktów, kary za spóźnienia będą większe niż dotychczas.

HMRC zdecydowało się zastąpić automatyczne kary za spóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego systemem punktów karnych. W ten sposób urząd chce surowiej karać notorycznych spóźnialskich. A jednocześnie zapewnić większą swobodę osobom, które okazjonalnie nie dotrzymują terminów.

Wyższe kary od HMRC dla notorycznych spóźnialskich

Zgodnie z systemem punktowym zamiast natychmiastowej grzywny w wysokości 100 funtów za niezłożenie zeznania, podatnicy otrzymają punkt karny. Po przekroczeniu określonego progu punktów, naliczana będzie kara w wysokości 200 funtów.

- Advertisement -

System punktowy wprowadzono w tym miesiącu dla 100 podatników biorących udział w programie „Making Tax Digital”. Następnie obejmie on wszystkich, którzy złożą zeznania podatkowe.

W przypadku osób, które pozostają w systemie Self Assessment, niedotrzymanie dwóch rocznych terminów w ciągu dwóch lat będzie się wiązało z karą w wysokości 200 funtów.

Podatnicy zarejestrowani w programie Making Tax Digital muszą składać aktualizację co kwartał. Ponieważ osoby rozliczające się kwartalnie częściej składają zeznania podatkowe, musiałyby one nie dotrzymać czterech terminów w ciągu dwóch lat, aby zostać obciążone taką samą karą w wysokości 200 funtów.

Zatem liczba punktów karnych wymagana do nałożenia grzywny zależy od częstotliwości składania zeznań podatkowych.

Kogo dotyczy obowiązek przejścia na system punktowy?

Od kwietnia właściciele nieruchomości i osoby samozatrudnione zarabiające ponad 50 000 funtów rocznie będą musieli przejść na program Making Tax Digital. Oznacza to, że będą deklarować swoje dochody cztery razy w roku zamiast składać jedno roczne zeznanie podatkowe.

Przewiduje się, że zmiana obejmie blisko milion osób korzystających obecnie z tradycyjnego systemu Self Assessment. Wdrażanie systemu punktowego zostanie rozszerzone do 2028 roku. Do tego czasu właściciele nieruchomości i freelancerzy zarabiający 20 000 funtów rocznie lub więcej będą objęci obowiązkiem raportowania kwartalnego.

Z kolei osoby zarabiające poniżej progu 20 000 funtów pozostaną w ramach istniejącego systemu Self Assessment. Pozwoli to wydłużyć okres, w którym HMRC będzie musiało zarządzać paroma nakładającymi się systemami rozliczeń jednocześnie podczas stopniowego wdrażania.