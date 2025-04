Dramat w południowym Londynie. Kobieta raniła nożem nastolatków

Do niecodziennej sytuacji doszło wieczorem 25 kwietnia 2025 roku. 35-letnia kobieta raniła nożem dwóch nastolatków. Ich obrażenia są poważne, jednak na szczęście nie zagrażają życiu chłopców.

W piątek, 25 kwietnia 2025 roku, około godziny 21:52, służby ratunkowe zostały wezwane na Acacia Road w dzielnicy Norbury, południowy Londyn. Kobieta raniła nożem dwóch chłopców. Policja oraz ratownicy medyczni z London Ambulance Service przybyli na miejsce. Ratownicy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym. Następnie przetransportowali ich do szpitala. Według informacji przekazanych przez Metropolitan Police, obrażenia chłopców nie zagrażają ich życiu. Nastolatkowie nie mają także trwałego uszczerbku na zdrowiu, który zaważy na ich przyszłości i sprawności.

W związku z incydentem policja aresztowała 35-letnią kobietę. Funkcjonariusze postawili jej zarzut ataku mającego na celu spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (GBH). Kobieta obecnie pozostaje w policyjnym areszcie. Śledztwo w sprawie ataku jest w toku. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o kontakt, aby pomóc w ustaleniu okoliczności i motywów napaści. Do tej pory nie ujawniono tożsamości ani dokładnego wieku ofiar, a także nie podano informacji na temat ewentualnych świadków czy osoby, która wezwała służby ratunkowe.​

Metropolitan Police kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić wszystkie szczegóły związane z atakiem oraz zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom dzielnicy.

Kobieta raniła nożem dwóch chłopców – co wiemy o sprawczyni?

Obecnie dostępne informacje na temat 35-letniej kobiety aresztowanej po ataku na dwóch chłopców w Norbury są bardzo ograniczone, a śledztwo pozostaje na wczesnym etapie. Policja nie ujawniła jeszcze motywów działania kobiety ani jej ewentualnych powiązań z ofiarami. Nie wiadomo również, czy była ona wcześniej znana służbom z powodów kryminalnych lub zdrowotnych, w tym psychiatrycznych. W tego typu sprawach funkcjonariusze rutynowo sprawdzają historię medyczną i kryminalną zatrzymanych. W ten sposób ustalają, czy stan psychiczny mógł odegrać rolę w ataku. Na obecnym etapie brak jest także informacji sugerujących, że chłopcy sprowokowali sprawczynię bądź sami podjęli jakąkolwiek agresywną akcję wobec niej.

Policja prowadzi śledztwo, analizując monitoringi z okolicy oraz przesłuchując świadków, aby odtworzyć przebieg zdarzeń i ustalić, czy atak był zamierzony, przypadkowy, czy wynikał z nagłego impulsu. Dopóki nie zostaną przedstawione oficjalne ustalenia, nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

Acacia Road w dzielnicy Norbury oczami mieszkańców – czy jest tu bezpiecznie?

Acacia Road w Norbury, południowy Londyn, to miejsce, które mimo rodzinnego charakteru, boryka się z rosnącymi problemami kryminalnymi. Ostatnio kobieta raniła nożem dwóch chłopców, jednak nie jest to odosobniony incydent. Dlatego mieszkańcy zaczynają dostrzegać zmiany w bezpieczeństwie okolicy. „W dzień to normalna, spokojna okolica – dzieci bawią się na ulicach, ale po zmroku czuję się mniej komfortowo,” mówi Monika, mieszkanka Acacia Road.

Według danych Metropolitan Police, przestępczość w tej części Londynu wzrosła. Dlatego zmienia się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. „Chociaż widać więcej patroli, to nie zawsze wystarcza,” dodaje Monika. To pokazuje, jak dużym wyzwaniem jest walka z rosnącymi obawami mieszkańców. Niemniej jednak, sąsiedzi starają się dbać o wspólnotę. Organizują inicjatywy lokalne, takie jak spotkania z policją czy wydarzenia dla dzieci. „Nie pozwolimy, by kilka złych doświadczeń zniszczyło naszą okolicę,” mówi Laura, aktywistka z Norbury. Jednak czy to wystarczy, by zatrzymać narastające poczucie zagrożenia?