4 osoby ranne, sprawca nie żyje - atak samochodem przy synagodze
4 osoby ranne, sprawca nie żyje - atak samochodem przy synagodze fot. shutterstock.com
UKCrime
1 min.czytania

4 osoby ranne, sprawca nie żyje – atak samochodem przy synagodze

Joanna Baran
Joanna Baran

Cztery osoby zostały ranne. Dzisiejszy atak samochodem przy synagodze w dzielnicy Crumpsall w Manchesterze poruszył całe miasto. Policjanci w trakcie interwencji postrzelili sprawcę. Według burmistrza Greater Manchester, Andy’ego Burnhama, kierowca najprawdopodobniej nie żyje.

Do incydentu doszło o godzinie 9:31 przy Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue na Middleton Road. Świadek wezwał policję, relacjonując, że samochód został skierowany w stronę ludzi, a jeden mężczyzna został dźgnięty nożem. Sprawca wjechał w tłum, natomiast gdy się zatrzymał, atakował nożem.

- Advertisement -

Atak samochodem przy synagodze – przebieg zdarzenia

Cztery osoby odniosły obrażenia – zarówno od uderzenia pojazdu, jak i od cięcia nożem. Policja szybko zareagowała. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się policja.  Funkcjonariusze z bronią palną oddali strzały w kierunku podejrzanego w kilka minut po przybyciu. Nie było innego sposobu, by powstrzymać mężczyznę.

Reakcja służb i bezpieczeństwo

Ratownicy medyczni przybyli na miejsce o 9:41. Udzielili pomocy poszkodowanym. Burmistrz Andy Burnham zapewnił, że bezpośrednie zagrożenie zostało opanowane, a mieszkańcy powinni unikać okolicy ze względu na znaczne utrudnienia w ruchu.

North West Ambulance Service potwierdziła, że sytuacja jest traktowana jako poważny incydent. Natomiast wszystkie służby współpracują, aby zapewnić szybkie wsparcie medyczne. Transport rannych do odpowiednich szpitali jest priorytetem.

Atak samochodem przy synagodze w dniu Yom Kippur

Zdarzenie miało miejsce w Yom Kippur, najświętszy dzień w kalendarzu żydowskim, kiedy w synagogach gromadzą się licznie wyznawcy. W tym dniu wierni zazwyczaj poszczą, uczestniczą w nabożeństwach i spędzają czas w świątyni. Czy atak samochodem na synagogę miał podłoże rasistowskie? Czy też był przypadkiem, gdzie agresor wybrał cel w ostatniej chwili.

Policja prowadzi śledztwo. Funkcjonariusze badają wszelkie okoliczności ataku na synagogę. Cztery ranne osoby pozostają pod opieką medyczną. Natomiast policja do odwołania zamknęła teren wokół synagogi.

 

Teksty tygodnia

UK

Kiedy Universal Credit przysługuje studentom?

Universal Credit przysługuje studentom, gdy kwalifikują się do jednej z sześciu specjalnych kategorii dotyczących wieku, mieszkania i dochodu.
Praca i finanse

Jak nie stracić odsetek od oszczędności? Jeśli masz 20 tysięcy funtów na koncie czeka Cię ważna decyzja

Jak nie stracić odsetek od oszczędności? Przy kwocie £20,000 decyzja, gdzie ulokować pieniądze, może oznaczać różnicę kilkuset funtów rocznie. ISA wydaje się z pozoru bezpieczne, choć coraz częściej budzi obawy ze względu na decyzje rządzących. Lokaty bankowe bywają zwodnicze
UK

Osoby z tymi schorzeniami zostaną bez świadczeń? 3 choroby, które znikną z list DWP?

Na celowniku znalazły się świadczenia dla osób z lżejszymi schorzeniami psychicznymi, które dotąd kwalifikowały się do PIP. Czy rząd UK zabierze im świadczenia?
Niemcy

Niemcy zrezygnowały z planu imigracyjnego, który chce wprowadzić teraz UK

Brytyjski rząd przedstawił nowy plan imigracyjny, który miałby zmienić warunki uzyskania prawa stałego pobytu. Okazuje się, że podobny plan miały też Niemcy, ale z niego zrezygnowały.
UK

Aby uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni, nie musisz wyjeżdżać z Polski

Edukacja ponadnarodowa to nowoczesna forma kształcenia, w której uczelnia z jednego kraju oferuje swoje programy studentom mieszkającym w innym państwie. Dzięki edukacji ponadnarodowej studenci z Polski i innych krajów nie muszą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, by zdobyć brytyjski dyplom.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet