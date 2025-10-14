5 funtów opłaty za wjazd do miasta. Na kierowców czekają nowe przepisy i kamery

5 funtów opłaty za wjazd do miasta
Już 29 października 2025 roku kierowcy w Oxfordshire będą musieli przygotować się na 5 funtów opłaty za wjazd do miasta. Decyzja rady hrabstwa wywołuje sporo emocji – czy opłata rzeczywiście zmniejszy korki i poprawi jakość powietrza, czy stanie się kolejnym obciążeniem dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców? 

„Celem jest stworzenie czystszej i bardziej dostępnej przestrzeni miejskiej, poprawa transportu publicznego oraz wsparcie dla lokalnych biznesów w okresie przedświątecznym” – tłumaczy Andrew Gant, członek rady ds. zarządzania transportem. Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić w praktyce? I czy inne miasta pójdą w ślady Oxfordshire?

Gdzie obowiązuje 5 funtów opłaty za wjazd do miasta

Opłata dotyczyć będzie wyznaczonych stref w centrum Oxfordu. Zainstalowane kamery zarejestrują samochody wjeżdżające do strefy na podstawie systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR). Czy kierowcy zdążą się przygotować na nowe przepisy i zmienić swoje nawyki?

Rada hrabstwa zapewnia, że kierowcy zostaną odpowiednio poinformowani poprzez nowe oznakowanie dróg i kampanię informacyjną. Jednak równocześnie i mimo zapewnień władz mieszkańcy obawiają się chaosu i dodatkowych kosztów.

Od kiedy obowiązuje 5 funtów opłaty za wjazd do miasta

Opłata zacznie obowiązywać 29 października 2025 roku. Do tego czasu w Oxfordshire trwa instalacja kamer, przygotowanie oznakowania i finalizacja systemu poboru opłat. Jak miasto poradzi sobie z pierwszymi dniami obowiązywania opłaty i ewentualnymi problemami technicznymi?

Rada hrabstwa zapowiada, że będzie to czasowa opłata. Dlatego ma funkcjonować jako „środek przejściowy”. Natomiast efekty jej działania zostaną ocenione przed wprowadzeniem dalszych regulacji. Wiele osób wyraża obawę, że taką opłatę wprowadzą również inne miasta w UK. A 5 funtów opłaty za wjazd do miasta dziennie to niby niewiele, ale przy powszechnej praktyce, może być dla kierowców obciążeniem.

Dlaczego wprowadzono 5 funtów opłaty za wjazd do miasta?

Według władz hrabstwa głównymi powodami wprowadzenia opłaty są: zmniejszenie korków i poprawa płynności ruchu w centrum miasta, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie niezawodności transportu publicznego.

„W połączeniu z darmową ofertą park & ride, opłata ma pomóc mieszkańcom i odwiedzającym sprawniej przemieszczać się po Oxfordzie” – dodaje Andrew Gant.

Czy jednak mieszkańcy i przedsiębiorcy odczują realne korzyści, czy opłata stanie się kolejnym obciążeniem finansowym?

Reakcje mieszkańców i organizacji

Organizacja Open Roads for Oxford zapowiada odwołanie do sądu. Jej przedstawiciele argumentują, że konsultacje publiczne nie zostały „rzetelnie uwzględnione”. Paul Major, przewodniczący organizacji, stawia pytanie:

„Czy rada naprawdę słucha głosu mieszkańców, czy po prostu wprowadza opłaty, nie zwracając uwagi na konsekwencje?”

Emily Scaysbrook, właścicielka sklepu w centrum, dodaje:

„Najlepszym rozwiązaniem byłoby ponowne rozważenie decyzji rady, zanim kierowcy i przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do dodatkowych wydatków. Czy naprawdę musimy płacić za wjazd do własnego miasta?”

Praktyczne informacje dla kierowców

Choć opłata wynosi 5 funtów dziennie, pytania pozostają: jak system poradzi sobie z wyjątkami. Czy mieszkańcy otrzymają ulgi, i jakie konsekwencje poniosą kierowcy, którzy zapomną uiścić opłatę?

Rada hrabstwa zapewnia, że monitorowanie i egzekwowanie opłaty będzie prowadziła przy pomocy kamer ANPR. Natomiast wszyscy kierowcy dostaną wcześniej odpowiednie informacje i instrukcje.

