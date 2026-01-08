6 grup osób z dodatkową dopłatą do ogrzewania ze względu na mrozy. Ruszyło Cold Weather Payment

Ruszyło Cold Weather Payment. . Mróz, śnieg i sztormy jakich dawno Wielka Brytania nie widziała powodują, że skokowo rosną koszty ogrzewania mieszkań. Rachunki przerażają. Nie tylko najbiedniejszych. W związku z tym część gospodarstw dostanie dodatkowe wsparcie finansowe.

W związku z prognozowanymi mrozami w Wielkiej Brytanii, 6 grup osób z dodatkową dopłatą do ogrzewania ze względu na mrozy otrzyma w styczniu specjalną płatność.

Pieniądze mają pomóc w pokryciu wyższych kosztów ogrzewania w zimowych miesiącach. To dodatkowe wsparcie, znane jako Cold Weather Payment, skierowane jest do najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych. Najbiedniejsi w okresie mrozów często muszą wybierać czy opłacić rachunki, wykupić leki czy kupić jedzenie. Dlatego opłata wspiera rodziny z małymi dziećmi.

Kto otrzyma dopłatę do ogrzewania mieszkań?

DWP przyzna świadczenie automatycznie osobom pobierającym przynajmniej jedno z sześciu świadczeń. Dlatego pomoc obejmie zarówno osoby starsze, jak i osoby z ograniczoną zdolnością do pracy oraz rodziny z małymi dziećmi. W szczególności chodzi o:

Pension Credit – dodatki dla osób w wieku emerytalnym.

Income Support – jeśli pobierający dodatek otrzymuje premię dla osób niepełnosprawnych lub mieszka z dzieckiem niepełnosprawnym albo dzieckiem poniżej 5 lat.

Income-based Jobseeker’s Allowance – dla bezrobotnych spełniających kryteria zdrowotne lub wychowujących małe dzieci.

Income-related Employment and Support Allowance – dla osób z poważną niepełnosprawnością lub dodatkiem emerytalnym.

Universal Credit – dla osób bez pracy lub samozatrudnionych, jeśli one lub partner mają problemy zdrowotne lub mieszkają z dzieckiem poniżej 5 lat.

Support for Mortgage Interest – dla osób mających kredyt hipoteczny i pobierających dodatki zdrowotne lub opiekuńcze.

To właśnie te grupy tworzą listę 6 grup osób z dodatkową dopłatą do ogrzewania ze względu na trwające mrozy. Otrzymają dodatkowe środki w formie płatności Cold Weather Payment.

Ruszyło Cold Weather Payment. Ile wynosi dopłata i kiedy zostanie wypłacona?

Dodatkowa dopłata wynosi 25 funtów za okres, gdy temperatury spadają do 0°C lub niżej przez co najmniej siedem dni z rzędu. W styczniu uprawnione gospodarstwa otrzymają drugą z serii płatności. To oznacza, że w sumie w tym miesiącu część rodzin i osób starszych może liczyć na 50 funtów wsparcia. Płatność ma charakter automatyczny dla osób pobierających wymienione świadczenia. Natomiast osoby, które nie pobierają wymienionych dodatków, mogą złożyć wniosek w lokalnym oddziale DWP.

Jakie rejony obejmuje dopłata Cold Weather Payment?

Wsparcie dotyczy wybranych kodów pocztowych, które zostały najbardziej dotknięte mrozem. W tym roku obejmuje m.in.:

Cumbria: CA9, CA10, CA11, CA12, CA16, CA17, LA8, LA9, LA10, LA21, LA22, LA23

Northumberland: NE19, NE47, NE48, NE49

Scottish Borders / granica z Anglią: TD9

Dumfries / granica z Anglią: DG14

Oznacza to, że mieszkańcy tych regionów, którzy spełniają kryteria, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, aby zmniejszyć koszty ogrzewania w czasie wyjątkowo zimnej pogody.

Zasady przyznawania dopłaty

Dodatkowa płatność nie wymaga osobnego wniosku, jeśli pobiera się jedno z sześciu wymienionych świadczeń. W przypadku innych osób, które spełniają kryteria dochodowe i mieszkaniowe, konieczne jest złożenie wniosku w lokalnym oddziale DWP lub Intereo Centre. Płatność wypłacana jest automatycznie w określonym terminie. Wpływa na konto wnioskującego.

6 grup osób z dodatkową dopłatą do ogrzewania ze względu na mrozy

Rząd stara się wspomóc najbardziej potrzebujących w czasie ekstremalnych warunków pogodowych. A długotrwałe mrozy, śnieg i nadchodzące sztormy w UK nie występują każdej zimy. Dlatego pomoc jest tak niezwykle ważna. Wsparcie to obejmuje zarówno osoby starsze, jak i rodziny z małymi dziećmi. Dofinansowanie obejmie również osoby z ograniczoną zdolnością do pracy. Fakt, że ruszyło Cold Weather Payment jest ważny dla milionów mieszkańców UK.