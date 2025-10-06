6 najważniejszych zmian jakie wejdą w 2026 roku. Reforma Universal Credit i PIP w praktyce

Od kwietnia 2026 roku w życie wejdą największe od lat zmiany w systemie świadczeń w Wielkiej Brytanii. Reforma Universal Credit 2026 i reforma PIP 2026 mają na celu „przywrócenie równowagi” systemu wsparcia społecznego, ale jej skutki mogą być odczuwalne szczególnie przez osoby z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnościami.

Reforma Universal Credit 2026 i reforma PIP 2026 budzą mieszane reakcje wśród beneficjentów i organizacji pozarządowych. Krytycy wskazują, że drastyczne obniżenie i zamrożenie LCWRA dla nowych wnioskodawców może oznaczać realną utratę nawet ponad 2 400 funtów rocznie dla osób, które nie są w stanie pracować z powodu chorób lub niepełnosprawności. Dlatego organizacje wspierające osoby niepełnosprawne ostrzegają, że w praktyce może to pogłębić ubóstwo, problemy ze zdrowiem psychicznym, a w skrajnych przypadkach prowadzić do dramatycznych konsekwencji społecznych.

- Advertisement -

Natomiast rząd podkreśla, że zmiany mają uczynić system sprawiedliwszym i bardziej zrównoważonym finansowo. Mają również uprościć procedury dzięki powiązaniu wsparcia zdrowotnego z PIP.

6 najważniejszych zmian, które wprowadzi Department for Work and Pensions (DWP), czyli reforma Universal Credit i PIP w praktyce

1. Podwyżka podstawowej stawki Universal Credit powyżej inflacji

Podstawowa kwota Universal Credit wzrośnie z £91 do £98 tygodniowo już w kwietniu 2026. W ciągu czterech lat podwyżki mają przewyższyć inflację, co dla osoby samotnej powyżej 25. roku życia oznacza dodatkowe £725 w porównaniu z podwyżkami tylko inflacyjnymi. To dobra wiadomość dla wielu rodzin, choć częściowo równoważona przez zmiany w innych elementach świadczenia.

2. Zmniejszenie i zamrożenie świadczenia chorobowego LCWRA dla nowych beneficjentów

Nowi wnioskodawcy LCWRA otrzymają od kwietnia 2026 tylko £217,26 miesięcznie, czyli około połowę dotychczasowej stawki. Kwota ta będzie zamrożona i nie będzie corocznie waloryzowana. DWP argumentuje, że zmiana ma zapobiegać sytuacjom, w których osoby podające się za niezdolne do pracy uzyskują podwójną wypłatę.

3. Ochrona obecnych beneficjentów LCWRA

Osoby, które już pobierają pełną stawkę LCWRA przed kwietniem 2026, zachowają ją wraz z coroczną waloryzacją. To efekt nacisków kampanii społecznych i posłów, którzy wskazywali na zagrożenie dla najbardziej potrzebujących.

4. Utworzenie nowej grupy „Severe Conditions”

Dla osób z najpoważniejszymi i trwałymi schorzeniami, które uniemożliwiają pracę, powstanie specjalna kategoria w ramach Universal Credit. Beneficjenci tej grupy otrzymają pełną kwotę LCWRA, będą zwolnieni z corocznych ocen, a ich wsparcie będzie corocznie waloryzowane. Szacuje się, że skorzysta z niej około 200 000 osób.

5. Zastąpienie LCWRA nowym elementem zdrowotnym powiązanym z PIP po 2030 roku

Po 2030 roku LCWRA zostanie całkowicie zastąpione nowym elementem zdrowotnym, przyznawanym automatycznie osobom kwalifikującym się do codziennego elementu PIP. System ma uprościć procedury. Równocześnie powinien wyeliminować konieczność osobnej oceny zdolności do pracy, ale osoby nieotrzymujące PIP codziennego życia nie będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie.

6. Przegląd i reforma PIP od jesieni 2026

Jesienią 2026 zakończy się Timms Review. Obejmuje on ocenę elementów PIP dotyczących codziennego życia i mobilności oraz powiązanych świadczeń, w tym pojazdów Motability. Przegląd powstaje we współpracy z osobami niepełnosprawnymi, ekspertami i organizacjami wsparcia. Natomiast jego efekty mogą prowadzić do zmian legislacyjnych i proceduralnych od 2027 roku.

Reforma Universal Credit 2026 i reforma PIP 2026

Reforma Universal Credit 2026 i reforma PIP 2026 to najważniejsze zmiany w systemie wsparcia społecznego od lat. Wyższe podstawowe stawki mogą poprawić sytuację wielu rodzin. Jednak równoczesna redukcja LCWRA dla nowych beneficjentów oraz późniejsze powiązanie wsparcia zdrowotnego z PIP budzi obawy o finansowe bezpieczeństwo osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Nadchodzące lata będą najważniejsze dla przyszłości systemu świadczeń dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Wielkiej Brytanii. Czy reforma Universal Credit i PIP przebiegnie skutecznie? Czy wprowadzane zmiany nie zagrożą zdrowiu i stabilnemu życiu milionów mieszkańców UK? Czas pokaże.