Jesteśmy dokładnie tydzień przed ogłoszeniem budżetu Wielkiej Brytanii. 26 listopada 2026 roku Kanclerz Skarbu Rachel Reeves ogłosi zmiany finansowe. Nowe podatki. Nowe ulgi. Progi podatkowe. Wszystko to ma zapewnić stabilne przejście gospodarki UK przez ciężkie czasy spowolnienia gospodarczego, wzrostu bezrobocia i chwiejnych relacji w handlu narodowym. Jakie jest 6 prawdopodobnych zmian w finansach UK, o których dowiemy się już za tydzień.

Z perspektywy wielu osób nowe obciążenia, jeśli wejdą, będą dużym problemem. Z perspektywy finansów kraju są sprawy – jak choćby dziurawy system socjalny – które trzeba naprawić. Dziura budżetowa wielkości 100 miliardów funtów to gigantyczny problem. Oto czego spodziewać się 26 listopada i jakie podatki oraz ulgi są wysoce prawdopodobnym rozwiązaniem.

6 prawdopodobnych zmian w finansach UK, o których dowiemy się już za tydzień.

„Ciche podatki” — fiskalny drenaż kieszeni podatników

Jednym z najbardziej dyskutowanych scenariuszy jest przedłużenie zamrożenia progów podatku dochodowego. Choć stawki nie rosną, to realne opodatkowanie rośnie: wraz z inflacją coraz więcej ludzi wchodzi w wyższe progi podatkowe. Taki mechanizm, znany jako „fiscal drag”, ma być poważnym narzędziem do pozyskania środków na pokrycie luki fiskalnej. Według analityków MoneyWeek to właśnie przedłużenie zamrożenia progów może być jednym z głównych sposobów na zbilansowanie budżetu.

Atak na oszczędności i emerytury? ISA i salary sacrifice pod lupą

Reeves może skierować rękę również w stronę oszczędzających. Pojawiają się doniesienia, że limit na wpłaty do Cash ISA może zostać obniżony – z dotychczasowych 20 000 funtów rocznie. Celem miałoby być przekierowanie części oszczędności w kierunku inwestycji. Jednak krytycy ostrzegają, że to ryzykowna strategia. Głównie dlatego, że uderzy w osoby polegające na depozytach gotówkowych.

Jednocześnie mówi się o drastycznym ograniczeniu korzyści związanych z programami salary sacrifice na emeryturę. Według przecieków roczny limit wynosić miałby 2 000 funtów – powyżej tej kwoty składki mogłyby być objęte składką National Insurance. To zmiana, która uderzy szczególnie w osoby wysoko zarabiające i długoterminowo oszczędzające przez pracodawcę.

Podatek od majątku – nowa era opodatkowania nieruchomości

Kolejną potencjalną bombą jest reforma podatków od nieruchomości. Spekuluje się o zniesieniu tradycyjnego stamp duty na rzecz rocznego podatku od wartości domu. Taki ruch mógłby obciążyć właścicieli nieruchomości, zwłaszcza tych z droższymi domami, i przynieść rządowi nowe źródło dochodu.

Coraz częściej pojawia się też teoria, że Reeves wprowadzi Capital Gains Tax (CGT) na sprzedaż głównych nieruchomości — obecnie CGT dotyczy głównie inwestycji, ale zmiana ta mogłaby dotknąć zwykłych właścicieli domów.

Dziedziczenie pod presją — istniej ryzyko podwyżek IHT

Podatek od spadków (Inheritance Tax, IHT) to obszar, który rząd może mocno przekształcić. Już wiadomo, że Reeves planuje większą kontrolę nad darowiznami – może wydłużyć okres, po którym darowizna jest wolna od IHT (tzw. „seven-year rule”) z 7 do 10 lat.

Co więcej, istnieje ryzyko reformy tzw. „taper relief” (ulgi zmniejszającej się z czasem) lub całkowitego wprowadzenia jednorodnej stawki IHT. To oznacza, że rząd obejmie darowizny dodatkowym podatkiem dłużej lub w inny sposób niż dotychczas.

Dodatkowo według Fidelity może zostać ponownie rozważone zwiększenie zakresu podatku IHT na zasoby takie jak czynne udziały w firmach czy wartości rolnicze.

Pieniądze z emerytur mogą być “podatkową bombą”

Chociaż pojawiły się spekulacje o ograniczeniu możliwości wypłaty 25-procentowej kwoty emerytury bez podatku, najnowsze doniesienia sugerują, że ten plan został odrzucony: Treasury ponoć potwierdziło, że limit tax-free cash nie zmieni się.

Niemniej, kontrowersje mogą pojawić się w przyszłości. W analizach MoneyWeek przewija się możliwe objęcie większej części emerytur IHT, co oznaczałoby, że nieodebrane pule emerytalne staną się częścią opodatkowanego majątku po śmierci.

To ryzyko już podkopało zaufanie wielu oszczędzających i dotyczące tego tematu pojawiają się ostrzeżenia o możliwym odpływie kapitału.

Patowa sytuacja fiskalna — dlaczego Reeves nie ma łatwego wyboru

Rachel Reeves stoi w obliczu ogromnego wyzwania: z jednej strony obiecała nie podnosić głównych podatków (takich jak dochodowy, VAT czy National Insurance). Z drugiej musi jednak zapełnić rosnącą dziurę w budżecie. Według MoneyWeek i innych analityków, jej pole manewru jest ograniczone. Dlatego sięga po mniej oczywiste metody opodatkowania bogactwa i oszczędności.

Jeśli uda jej się wprowadzić większą część zapowiadanych zmian, będzie to budżet, który nie tylko łata luki fiskalne, ale też redefiniuje zasady gry finansowej w Wielkiej Brytanii. Dla wielu może to być początek okresu większego obciążenia podatkowego. Zwłaszcza jeśli ich rząd obejmie ich oszczędności i majątek surowszymi regulacjami.

Dla przeciętnego obywatela kredyt hipoteczny, dom czy oszczędności na ISA mogą stać się mniej korzystne podatkowo niż dotychczas. Osoby planujące przekazanie majątku będą musiały bardziej uważać. Głównie dlatego, że darowizny teraz będą bardziej ryzykowne podatkowo, jeśli okres karencji zostanie wydłużony. A oszczędzający na emeryturę mogą zacząć z większą ostrożnością podchodzić do korzyści z programów typu salary sacrifice.

Z drugiej strony, rząd ma szansę pokazać, że potrafi zadbać o stabilność finansową kraju bez sięgania po proste podwyżki podatku dochodowego. To test polityczny i ekonomiczny. Dlatego jeśli Reeves odniesie sukces, może zmniejszyć deficyt i zbudować fundament pod długoterminową stabilizację.