Jakie świadczenia obejmie kontrola, a które są z niej zwolnione? 3 fakty o nowej ustawie DWP
Jakie świadczenia obejmie kontrola, a które są z niej zwolnione? 3 fakty o nowej ustawie DWP fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
4 min.czytania

Jakie świadczenia obejmie kontrola DWP, a które są z niej zwolnione? 5 zasiłków z kontrolą kont bankowych!

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjski Departament Pracy i Emerytur wprowadza największe od dwóch dekad zmiany w systemie nadzoru nad wypłatą zasiłków. Nowa ustawa Public Authorities (Fraud, Error and Recovery) ma wzmocnić możliwości wykrywania nadużyć i odzyskiwania pieniędzy, które zostały wypłacone niesłusznie. Jakie świadczenia obejmie kontrola DWP? A które są z kontroli zwolnione? 

Zmiany dotyczą przede wszystkim świadczeń zależnych od dochodów. Jednak wraz z nowymi przepisami pojawiają się pytania o to, kto znajdzie się w grupie objętej dodatkowymi kontrolami.

- Advertisement -

Rosnące straty w systemie. Dlaczego potrzebna była reforma

Według danych DWP w roku finansowym 2023–2024 państwo nadpłaciło świadczenia o łącznej wartości 9,7 miliarda funtów. To najwyższy poziom od czasów pandemii. Jasny sygnał, że obecne narzędzia kontrolne nie nadążają za wzrostem liczby nadużyć. Rząd wskazuje na rosnącą skłonność do obchodzenia zasad i potrzebę modernizacji procedur, które przez ostatnie lata nie były dostosowywane do skali problemu.

Reforma ma wprowadzić bardziej precyzyjne i szybsze mechanizmy reagowania na sygnały o możliwym naruszeniu warunków uprawniających do pobierania zasiłków. W ocenie rządu pieniądze publiczne muszą być chronione. Natomiast system zabezpieczenia społecznego powinien pozostać wiarygodny i odporny na nadużycia.

Jak mają działać nowe kontrole. Mechanizm oznaczania kont

Nowe przepisy umożliwią DWP wydawanie bankom specjalnych zawiadomień o weryfikacji uprawnień. Banki będą porównywać wybrane dane posiadacza konta z określonymi wskaźnikami kwalifikacyjnymi. Chodzi o podstawowe parametry, takie jak poziom oszczędności czy wpływy finansowe. Te, jeśli będą przekroczone, mogłyby świadczyć o niespełnianiu kryteriów dochodowych.

 

<yoastmark class=

Jeśli system bankowy wykryje sygnał mogący wskazywać, że osoba pobierająca świadczenie przekroczyła limit oszczędności lub uzyskuje niezgłoszone dochody, konto zostanie oznaczone. DWP otrzyma jedynie informację o takim sygnale. Dopiero wówczas podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu szerszego dochodzenia. Rząd podkreśla, że nowe narzędzia nie mają ingerować w codzienne zakupy czy szczegółową historię transakcji, lecz jedynie identyfikować niezgodności z warunkami przyznania świadczeń.

Jakie świadczenia obejmie kontrola DWP? Czyli DWP patrzy na 5 świadczeń zależnych od dochodów

DWP weźmie pod lupę świadczenia, w przypadku których poziom dochodów i oszczędności ma bezpośredni wpływ na prawo do pobierania wsparcia. Najważniejszym z nich jest Universal Credit. To świadczenie stanowi bowiem podstawę systemu pomocy dla osób o niskich dochodach. Limity zgromadzonych środków oraz regularne wpływy finansowe będą w tym przypadku kluczowym kryterium kontroli. Zatem jakie świadczenia obejmie kontrola DWP?

Kontrola obejmie również Housing Benefit, czyli zasiłek mieszkaniowy, oraz świadczenia takie jak Income Support i dochodowa odmiana Employment and Support Allowance. Dodatkowe sprawdzenia mogą dotyczyć także Pension Credit. To świadczenie, w przeciwieństwie do państwowej emerytury zależy od dochodów. Dlatego DWP może je wstrzymać, jeśli beneficjent przekroczy określone limity finansowe.

W praktyce oznacza to, że osoby korzystające z pomocy opartej na kryterium majątkowym będą musiały większą wagę przykładać do regularnego aktualizowania danych o swojej sytuacji finansowej. Nowy system automatycznie wykryje zmiany, które wcześniej mogły pozostać niezauważone.

Jakie świadczenia nie zostaną objęte kontrolą. Kogo nowe przepisy nie dotyczą

Wyłączone spod kontroli będą wszystkie świadczenia, które nie są uzależnione od dochodu. Państwowa emerytura pozostaje całkowicie poza zakresem nowych przepisów. DWP potwierdziło, że emeryci nie muszą obawiać się monitorowania rachunków bankowych w związku z pobieraniem podstawowej emerytury.

Kontrole nie obejmą również świadczeń związanych z niepełnosprawnością, takich jak Personal Independence Payment, Disability Living Allowance czy Attendance Allowance. Ustawa pomija również kontrolę świadczeń opiekuńczych i rodzinnych. DWP nie będzie kontrolować kont powiązanych z Carer’s Allowance oraz Child Benefit. W przypadku tych form wsparcia DWP nie kontroluje sytuacji finansowej. Dlatego analiza rachunków nie miałaby uzasadnienia.

5 świadczeń z kontrolą kont bankowych! Ochrona systemu i odpowiedzialność beneficjentów, czy polowanie

Rząd argumentuje, że nowe uprawnienia są konieczne, aby ograniczyć straty i zapewnić sprawiedliwy podział środków publicznych. Ustawa ma działać dwutorowo: pozwolić na wcześniejsze wykrywanie nadużyć oraz zwiększyć pewność, że wsparcie trafia wyłącznie do osób, które rzeczywiście spełniają kryteria.

Dla beneficjentów oznacza to większą odpowiedzialność za zgłaszanie zmian w dochodach i stanie oszczędności. Dla osób pobierających świadczenia niezależne od sytuacji finansowej zmiany nie przyniosą żadnych nowych obowiązków. Największa część systemu pozostaje dla nich bez zmian.

Nowy etap w polityce społecznej. Czy zmiany przywrócą zaufanie i dadzą oszczędności?

Ustawa wprowadza rozwiązania, które mogą znacząco zmienić sposób działania systemu zabezpieczenia społecznego. Dla zwolenników to krok w stronę bardziej sprawiedliwego i odpornego na nadużycia państwa. Dla krytyków – potencjalne narzędzie nadmiernej kontroli. Nie zmienia to jednak faktu, że rosnące straty wymusiły działania, a najbliższe lata pokażą, czy nowe uprawnienia DWP doprowadzą do faktycznego ograniczenia nadużyć, jednocześnie nie obciążając uczciwych beneficjentów.

Teksty tygodnia

Londyn

Skandal w Newham. Urzędnik zmanipulował system przydziału mieszkań socjalnych

W londyńskiej dzielnicy Newham wybuchł skandal związany z przydziałem mieszkań socjalnych. Jak ujawniono, jeden z urzędników zmanipulował systemem alokacji lokali, przyznając aż 35 nieruchomości osobom, które nie spełniały wymagań.
Crime

Zaniedbania i pomyłki urzędników szokują. Ustalenia w sprawie śmierci Sary

Śmierć dziesięcioletniej Sary Sharif poruszyła Wielką Brytanię w sposób, którego nie wywołała żadna podobna sprawa od lat. To dramat dziecka o polsko-pakistańskich korzeniach, które żyło między dwoma kulturami i marzyło o zwyczajnym, bezpiecznym dzieciństwie
Crime

Alarm w UK! Podróbki leków odchudzających zalewają rynek

W UK pojawiły się fałszywe leki na odchudzanie tak dobrze podrobione, że wyglądają jak oryginały. Gangi produkują je w „fabrykach” i sprzedają przez social media. Są bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
Polak za granicą

Sinclair Method (UK) – nowa droga do wolności od alkoholu

Metoda Sinclaira to rewolucyjny sposób leczenia uzależnień, który pozwala odzyskać kontrolę bez wstydu i przymusu.
Praca i finanse

Podwyżka tych 9 zasiłków i emerytury od kwietnia 2026

Za sprawą wzrostu inflacji, podwyżka zasiłków w kwietniu jest gwarantowana. Podobnie wzrost zarobków ma wpływ na podwyżkę emerytur.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet