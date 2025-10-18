Kary za nielegalne zatrudnianie imigrantów
Kary za nielegalne zatrudnianie imigrantów / fot. Shutterstock
UKCrimeLondyn
2 min.czytania

61 firm w Londynie ukaranych za nielegalne zatrudnianie imigrantów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od 1 stycznia do końca marca 61 firm w Londynie otrzymało kary o łącznej, rekordowej wysokości ponad 3,2 miliona funtów za zatrudnianie osób bez prawa do pracy w Wielkiej Brytanii.

Aż 61 firm w Londynie dostało kary o rekordowej wysokości ponad 3,2 miliona funtów za nielegalne zatrudnianie imigrantów. Wśród tych firm znalazła się nawet taka, której powierzono świadczenie usług dla Home Office.

Ściganie firm za nielegalne zatrudnianie imigrantów

Wielka Brytania nasiliła kontrole za nielegalne zatrudnianie imigrantów. Z danych Home Office wynika, że w ostatnich trzech miesiącach 2024 roku 40 firm w Londynie dostało kary w związku z tym procederem na łączną kwotę prawie 2,8 milionów funtów.

Natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku ukaranych firm w Londynie było już 61. Większość z nich stanowią restauracje. Wynika to z tego, że rząd nasilił kontrole w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Ponadto kary nałożono także na myjnie samochodowe, salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy i placówki opiekuńcze.

Sodexo, francuska firma usługowa z siedzibą w Camden, która ma podpisane umowy z Home Office, Ministerstwem Obrony i HMRC, otrzymała karę w wysokości 55 000 funtów za zatrudnienie nielegalnego pracownika. Firma świadczy usługi z zakresu sprzątania, ochrony, cateringu, ogólnej logistyki i zarządzania biurowego.

Home Office nie chciało udzielić komentarza w tej sprawie.

Najwięcej kontroli służby imigracyjne przeprowadzają w restauracjach
Najwięcej kontroli służby imigracyjne przeprowadzają w restauracjach / fot. Shutterstock

Wzrost kar za zatrudnianie nielegalnych pracowników

W ramach zintensyfikowanych działań mających na celu walkę z nielegalną imigracją, podniesiono kary dla firm zatrudniających nielegalnie imigrantów. Wzrosły one z 15 000 funtów za pracownika do 45 000 funtów za pierwsze wykroczenie. Kolejne wykroczenia karane są grzywną w wysokości 60 000 funtów za każdego pracownika.

Rząd Partii Pracy nie ukrywa, że jego walka z nielegalną imigracją polega także na zintensyfikowaniu kontroli. Liczba nalotów na firmy zatrudniające nielegalnie imigrantów wzrosła o 50 proc.

Oprócz kar pieniężnych Home Office stara się także o cofnięcie licencji dla sklepów i przedsiębiorstw zatrudniających nielegalnych pracowników.

Głos w sprawie zabrał rzecznik Home Office:

Nie tolerujemy nielegalnej pracy i oczekujemy, że wszyscy pracodawcy będą przestrzegać brytyjskich przepisów imigracyjnych. W całym kraju egzekwowanie przepisów wzrosło o 50 procent, a w lipcu w sektorze dostaw dokonano 280 aresztowań. Wszystkie kontrakty rządowe podlegają regularnej i wnikliwej kontroli.

Handel detaliczny dotknięty procederem

Lokal serwujący jedzenie na wynos Papa Gino’s i sklep spożywczy w Birkenhead dostały niedawno karę o łącznej wysokości 85 000 funtów za zatrudnianie nielegalnych pracowników.

Rzecznik Home Office powiedział:

Nielegalna praca podważa pozycję uczciwych pracodawców, obniża lokalne płace i napędza proceder przestępczości imigracyjnej. Ten rząd jest zdeterminowany, aby ukrócić tę nielegalną działalność w każdym sektorze, w którym ma ona miejsce, także handlu detalicznym.

