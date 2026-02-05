7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026
7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026
7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026

Joanna Baran
Joanna Baran

Oto ranking 7 supermarketów w Wielkiej Brytanii, w których w lutym 2026 roku można zrobić najtańsze zakupy. Realnie, nie reklamowo.

Najnowsza analiza cen supermarketów przygotowana przez organizację konsumencką Which? (na podstawie danych ze stycznia 2026 r.) pokazuje jasno: nie ma jednego „najtańszego” sklepu dla wszystkich. Kluczowe znaczenie ma wielkość zakupów, dostęp do kart lojalnościowych oraz to, czy kupujemy głównie marki własne, czy produkty markowe.

7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026

  1. Aldi – bezkonkurencyjny lider niskich cen

Średnia cena koszyka 89 produktów: £164,74

Najtańszy supermarket przy małych i średnich zakupach. Aldi ponownie wygrywa zestawienie Which? dla mniejszych koszyków (89 produktów). Brak kart lojalnościowych nie jest wadą. Dlatego, że tutaj niskie ceny obowiązują wszystkich, bez warunków i aplikacji. To najlepszy wybór dla singli, par i osób robiących regularne, nieduże zakupy.

 

  1. Lidl – tuż za Aldi, z bonusem za aplikację

Średnia cena koszyka 89 produktów: £164,33 (z Lidl Plus), £166,53 (bez karty)

Minimalnie droższy od Aldi, ale wciąż bardzo tani. Z kartą Lidl Plus różnice cenowe względem Aldi są symboliczne. Sieć oferuje szerszą ofertę promocyjną i tygodnie tematyczne, co dla wielu klientów jest dodatkowym atutem.

 

  1. Tesco (z Clubcard) – najtańsze duże zakupy

Średnia cena koszyka 228 produktów: £588,96
Średnia cena koszyka 89 produktów: £182,92

Zwycięzca przy „pełnym wózku”. Tesco z aktywną kartą Clubcard jest najtańszym supermarketem przy dużych zakupach (228 produktów). Wyprzedza Asdę o około £1,45. To najlepsza opcja dla rodzin robiących duże, kompleksowe zakupy – pod warunkiem korzystania z programu lojalnościowego.

 

  1. Asda – stabilna i tania bez warunków

Średnia cena koszyka 228 produktów: £590,41
Średnia cena koszyka 89 produktów: £183,04

Najlepsza alternatywa dla osób bez kart lojalnościowych. Asda zajmuje drugie miejsce przy dużych zakupach i nie wymaga żadnych kart. Dla wielu konsumentów to kluczowa zaleta – ceny są jasne, a koszyk przewidywalny.

 

  1. Morrisons – solidny, ale droższy

Średnia cena koszyka 228 produktów: £613,74 (lub £612,88 z kartą More)
Średnia cena koszyka 89 produktów: £187,65

Drożej niż liderzy, ale bez cenowego szoku. Karta More pozwala nieco obniżyć rachunek, jednak sieć przegrywa zarówno z dyskontami, jak i z Tesco czy Asdą przy dużych zakupach.

 

  1. Sainsbury’s (z Nectar) – taniej tylko z kartą

Średnia cena koszyka 228 produktów: £603,55 (z Nectar), £659,85 (bez karty)
Średnia cena koszyka 89 produktów: £189,24 (z Nectar), £194,58 (bez karty)

Bez lojalności – drogo, z kartą – przeciętnie. Sainsbury’s z kartą Nectar oferuje ceny akceptowalne, ale bez niej szybko staje się jednym z droższych supermarketów. To sklep dla klientów przywiązanych do marki i gotowych aktywnie korzystać z promocji.

 

  1. Ocado – wygoda zamiast oszczędności

Średnia cena koszyka 228 produktów: £634,68
Średnia cena koszyka 89 produktów: £207,12

Najdroższy z „masowych” supermarketów online. Ocado konsekwentnie wypada drożej niż sieci stacjonarne. Zakupy online, szeroki wybór marek i wygoda dostawy oznaczają wyższy rachunek, który trudno zbić nawet promocjami.

7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026
7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026
fot. shutterstock.com

Wnioski dla konsumentów – najtańsze zakupy w lutym 2026

  • Najtaniej bez kombinowania: Aldi i Lidl
  • Najtaniej przy dużych, rodzinnych zakupach: Tesco z Clubcard lub Asda
  • Najdrożej: Waitrose (poza rankingiem top 7) i Ocado
  • Karty lojalnościowe realnie zmieniają ceny, szczególnie w Tesco i Sainsbury’s

W praktyce oznacza to jedno: najtańszy supermarket zależy od stylu zakupów, a nie od samej marki. Dyskonty wygrywają codzienność, a duże sieci – tylko wtedy, gdy klient gra według ich zasad. Ranking 7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026 to sposób na to, aby wiedzieć gdzie się kierować.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Praca i finanse

