Oto ranking 7 supermarketów w Wielkiej Brytanii, w których w lutym 2026 roku można zrobić najtańsze zakupy. Realnie, nie reklamowo.
Najnowsza analiza cen supermarketów przygotowana przez organizację konsumencką Which? (na podstawie danych ze stycznia 2026 r.) pokazuje jasno: nie ma jednego „najtańszego” sklepu dla wszystkich. Kluczowe znaczenie ma wielkość zakupów, dostęp do kart lojalnościowych oraz to, czy kupujemy głównie marki własne, czy produkty markowe.
7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026
Aldi – bezkonkurencyjny lider niskich cen
Średnia cena koszyka 89 produktów: £164,74
Najtańszy supermarket przy małych i średnich zakupach. Aldi ponownie wygrywa zestawienie Which? dla mniejszych koszyków (89 produktów). Brak kart lojalnościowych nie jest wadą. Dlatego, że tutaj niskie ceny obowiązują wszystkich, bez warunków i aplikacji. To najlepszy wybór dla singli, par i osób robiących regularne, nieduże zakupy.
Lidl – tuż za Aldi, z bonusem za aplikację
Średnia cena koszyka 89 produktów: £164,33 (z Lidl Plus), £166,53 (bez karty)
Minimalnie droższy od Aldi, ale wciąż bardzo tani. Z kartą Lidl Plus różnice cenowe względem Aldi są symboliczne. Sieć oferuje szerszą ofertę promocyjną i tygodnie tematyczne, co dla wielu klientów jest dodatkowym atutem.
Tesco (z Clubcard) – najtańsze duże zakupy
Średnia cena koszyka 228 produktów: £588,96
Średnia cena koszyka 89 produktów: £182,92
Zwycięzca przy „pełnym wózku”. Tesco z aktywną kartą Clubcard jest najtańszym supermarketem przy dużych zakupach (228 produktów). Wyprzedza Asdę o około £1,45. To najlepsza opcja dla rodzin robiących duże, kompleksowe zakupy – pod warunkiem korzystania z programu lojalnościowego.
Asda – stabilna i tania bez warunków
Średnia cena koszyka 228 produktów: £590,41
Średnia cena koszyka 89 produktów: £183,04
Najlepsza alternatywa dla osób bez kart lojalnościowych. Asda zajmuje drugie miejsce przy dużych zakupach i nie wymaga żadnych kart. Dla wielu konsumentów to kluczowa zaleta – ceny są jasne, a koszyk przewidywalny.
Morrisons – solidny, ale droższy
Średnia cena koszyka 228 produktów: £613,74 (lub £612,88 z kartą More)
Średnia cena koszyka 89 produktów: £187,65
Drożej niż liderzy, ale bez cenowego szoku. Karta More pozwala nieco obniżyć rachunek, jednak sieć przegrywa zarówno z dyskontami, jak i z Tesco czy Asdą przy dużych zakupach.
Sainsbury’s (z Nectar) – taniej tylko z kartą
Średnia cena koszyka 228 produktów: £603,55 (z Nectar), £659,85 (bez karty)
Średnia cena koszyka 89 produktów: £189,24 (z Nectar), £194,58 (bez karty)
Bez lojalności – drogo, z kartą – przeciętnie. Sainsbury’s z kartą Nectar oferuje ceny akceptowalne, ale bez niej szybko staje się jednym z droższych supermarketów. To sklep dla klientów przywiązanych do marki i gotowych aktywnie korzystać z promocji.
Ocado – wygoda zamiast oszczędności
Średnia cena koszyka 228 produktów: £634,68
Średnia cena koszyka 89 produktów: £207,12
Najdroższy z „masowych” supermarketów online. Ocado konsekwentnie wypada drożej niż sieci stacjonarne. Zakupy online, szeroki wybór marek i wygoda dostawy oznaczają wyższy rachunek, który trudno zbić nawet promocjami.
Wnioski dla konsumentów – najtańsze zakupy w lutym 2026
- Najtaniej bez kombinowania: Aldi i Lidl
- Najtaniej przy dużych, rodzinnych zakupach: Tesco z Clubcard lub Asda
- Najdrożej: Waitrose (poza rankingiem top 7) i Ocado
- Karty lojalnościowe realnie zmieniają ceny, szczególnie w Tesco i Sainsbury’s
W praktyce oznacza to jedno: najtańszy supermarket zależy od stylu zakupów, a nie od samej marki. Dyskonty wygrywają codzienność, a duże sieci – tylko wtedy, gdy klient gra według ich zasad. Ranking 7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026 to sposób na to, aby wiedzieć gdzie się kierować.