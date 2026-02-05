Oto ranking 7 supermarketów w Wielkiej Brytanii, w których w lutym 2026 roku można zrobić najtańsze zakupy. Realnie, nie reklamowo.

Najnowsza analiza cen supermarketów przygotowana przez organizację konsumencką Which? (na podstawie danych ze stycznia 2026 r.) pokazuje jasno: nie ma jednego „najtańszego” sklepu dla wszystkich. Kluczowe znaczenie ma wielkość zakupów, dostęp do kart lojalnościowych oraz to, czy kupujemy głównie marki własne, czy produkty markowe.

7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026

Aldi – bezkonkurencyjny lider niskich cen

Średnia cena koszyka 89 produktów: £164,74

- Advertisement -

Najtańszy supermarket przy małych i średnich zakupach. Aldi ponownie wygrywa zestawienie Which? dla mniejszych koszyków (89 produktów). Brak kart lojalnościowych nie jest wadą. Dlatego, że tutaj niskie ceny obowiązują wszystkich, bez warunków i aplikacji. To najlepszy wybór dla singli, par i osób robiących regularne, nieduże zakupy.

Lidl – tuż za Aldi, z bonusem za aplikację

Średnia cena koszyka 89 produktów: £164,33 (z Lidl Plus), £166,53 (bez karty)

Minimalnie droższy od Aldi, ale wciąż bardzo tani. Z kartą Lidl Plus różnice cenowe względem Aldi są symboliczne. Sieć oferuje szerszą ofertę promocyjną i tygodnie tematyczne, co dla wielu klientów jest dodatkowym atutem.

Tesco (z Clubcard) – najtańsze duże zakupy

Średnia cena koszyka 228 produktów: £588,96

Średnia cena koszyka 89 produktów: £182,92

Zwycięzca przy „pełnym wózku”. Tesco z aktywną kartą Clubcard jest najtańszym supermarketem przy dużych zakupach (228 produktów). Wyprzedza Asdę o około £1,45. To najlepsza opcja dla rodzin robiących duże, kompleksowe zakupy – pod warunkiem korzystania z programu lojalnościowego.

Asda – stabilna i tania bez warunków

Średnia cena koszyka 228 produktów: £590,41

Średnia cena koszyka 89 produktów: £183,04

Najlepsza alternatywa dla osób bez kart lojalnościowych. Asda zajmuje drugie miejsce przy dużych zakupach i nie wymaga żadnych kart. Dla wielu konsumentów to kluczowa zaleta – ceny są jasne, a koszyk przewidywalny.

Morrisons – solidny, ale droższy

Średnia cena koszyka 228 produktów: £613,74 (lub £612,88 z kartą More)

Średnia cena koszyka 89 produktów: £187,65

Drożej niż liderzy, ale bez cenowego szoku. Karta More pozwala nieco obniżyć rachunek, jednak sieć przegrywa zarówno z dyskontami, jak i z Tesco czy Asdą przy dużych zakupach.

Sainsbury’s (z Nectar) – taniej tylko z kartą

Średnia cena koszyka 228 produktów: £603,55 (z Nectar), £659,85 (bez karty)

Średnia cena koszyka 89 produktów: £189,24 (z Nectar), £194,58 (bez karty)

Bez lojalności – drogo, z kartą – przeciętnie. Sainsbury’s z kartą Nectar oferuje ceny akceptowalne, ale bez niej szybko staje się jednym z droższych supermarketów. To sklep dla klientów przywiązanych do marki i gotowych aktywnie korzystać z promocji.

Ocado – wygoda zamiast oszczędności

Średnia cena koszyka 228 produktów: £634,68

Średnia cena koszyka 89 produktów: £207,12

Najdroższy z „masowych” supermarketów online. Ocado konsekwentnie wypada drożej niż sieci stacjonarne. Zakupy online, szeroki wybór marek i wygoda dostawy oznaczają wyższy rachunek, który trudno zbić nawet promocjami.

Wnioski dla konsumentów – najtańsze zakupy w lutym 2026

Najtaniej bez kombinowania: Aldi i Lidl

Najtaniej przy dużych, rodzinnych zakupach: Tesco z Clubcard lub Asda

Najdrożej: Waitrose (poza rankingiem top 7) i Ocado

Karty lojalnościowe realnie zmieniają ceny, szczególnie w Tesco i Sainsbury’s

W praktyce oznacza to jedno: najtańszy supermarket zależy od stylu zakupów, a nie od samej marki. Dyskonty wygrywają codzienność, a duże sieci – tylko wtedy, gdy klient gra według ich zasad. Ranking 7 supermarketów, w których zrobisz najtańsze zakupy – luty 2026 to sposób na to, aby wiedzieć gdzie się kierować.