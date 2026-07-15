350 funtów odszkodowania dla korzystających z oleju opałowego

Osoby korzystające z oleju opałowego, których zamówienia anulowano, a ceny podniesiono w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie, dostaną odszkodowania.

Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) poinformował, że około 1700 gospodarstw domowych musiało „złożyć ponowne zamówienia po znacznie wyższych cenach lub zrezygnować z oleju opałowego”. Kosztowało je to nawet 350 funtów. Teraz będą mogły jednak odzyskać te pieniądze.

Odszkodowania dla korzystających z oleju opałowego

Ceny hurtowe ropy wzrosły z około 70 dolarów za baryłkę na początku wojny z Iranem w lutym do prawie 120 dolarów za baryłkę pod koniec marca. Ponieważ konflikt zakłócił transport i produkcję energii w regionie. Ceny oleju opałowego w Wielkiej Brytanii również wzrosły w tym czasie.

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W szczytowym momencie, w kwietniu, cena oleju opałowego wzrosła o 92 proc. do 123 pensów za litr. W wyniku tego niektórzy klienci mogli zapłacić od 150 do 350 funtów więcej za olej opałowy. Pokazało to, że odbiorcy oleju opałowego nie są tak dobrze chronieni, jak ci podłączeni do sieci energetycznej. W związku z tym zalecono nowe przepisy dotyczące sposobu ustalania cen i obsługi anulowanych zamówień.

Po skontaktowaniu się z organem nadzoru, wielu dostawców zgodziło się zrekompensować straty poszkodowanym. Ci, którzy zapłacili więcej, otrzymają płatność pokrywającą różnicę, a ci, którzy nie kupili oleju zastępczego, będą mieli zrealizowane pierwotne zamówienia po uzgodnionej cenie.

Dyrektor generalna CMA, Sarah Cardell, powiedziała, że 1700 klientów „pozostawiono w zawieszeniu” po anulowaniu zamówień.

– Chociaż to, że niektórzy dostawcy zgodzili się zrekompensować straty klientom, to wiele firm nadal tego nie zrobiło. Będziemy na nich naciskać i przygotowujemy się do podjęcia działań egzekucyjnych, jeśli tego nie zrobią – dodała Cardell.

1,5 mln gospodarstw korzysta z oleju opałowego

Z najnowszych danych wynika, że około 1,5 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii – głównie na obszarach wiejskich, które nie są podłączone do sieci gazowej – korzysta z oleju opałowego. Wykorzystują go do ogrzewania domów, gotowania posiłków i podgrzewania wody.

W przeciwieństwie do gazu ziemnego i energii elektrycznej, olej kupuje się zazwyczaj w dużych ilościach. Dlatego gospodarstwa domowe mogą jednorazowo płacić rachunki w wysokości 500 funtów lub więcej.