Dla szukających pracy – lokalne szkolenia pod lokalne potrzeby

Rząd chce poprzez lokalne szkolenia wyposażyć osoby szukające pracy w umiejętności pod potrzeby lokalnych pracodawców. Nowe plany opublikowano 10 lipca.

W całej Anglii opublikowano na najbliższe trzy lata łącznie 39 Lokalnych Planów Doskonalenia Umiejętności (LSIP). Zawierają one szczegółową analizę priorytetowych sektorów gospodarki i miejsc pracy dla każdego obszaru.

Lokalne szkolenia dla szukających pracy

Wyznaczone w planie Organy Przedstawicielskie Pracodawców i Władze Strategiczne będą współpracować z instytucjami edukacyjnymi i urzędami pracy. Celem będzie zapewnienie szkoleń odpowiadających potrzebom lokalnych firm. Ma to pomóc w rozwiązaniu kluczowych problemów, jakim jest bezrobocie wśród młodzieży.

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Jacqui Smith, minister ds. umiejętności, powiedziała:

– Zbyt długo zbyt wiele osób było pozbawionych możliwości rozwoju. A firmy miały trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, których potrzebują do budowania swojej siły roboczej. Lokalni liderzy mają wyjątkową wiedzę na temat potrzeb i możliwości w zakresie umiejętności w swoim regionie. Dlatego dajemy im decydujące miejsce we wspieraniu swoich społeczności. Nasze reformy, w tym dotyczące podatku na rzecz wzrostu i umiejętności oraz gwarancji dla młodzieży, pozwolą zbudować siłę roboczą gotową sprostać zarówno dzisiejszym wymaganiom, jak i przyszłym potrzebom zawodowym.

W realizację planu zaangażowane są także uniwersytety. A także niezależni dostawcy szkoleń.

Potrzeby lokalnych rynków pracy

Program LSIP dla Cambridgeshire i Peterborough informuje, że liczba ogłoszeń o pracę w tym regionie wymagających umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji wzrosła o około 66 proc. między 2021 a 2025 rokiem. Natomiast najtrudniej znaleźć kandydatom pracę w inżynierii mechanicznej, budownictwie i sektorze opieki.

Tymczasem program LSIP dla West of England i North Somerset zamierza zwiększyć przejrzystość w zakresie zielonych możliwości zatrudnienia i ścieżek kariery.

Strategia wzrostu West of England określa plan stworzenia 72 000 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższej dekady. Pracodawcy jasno określili umiejętności i szkolenia potrzebne do wspierania inwestycji i wzrostu.