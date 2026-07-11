Rodzice w Wielkiej Brytanii będą mogli zaoszczędzić dzięki rządowej pomocy
Rodzice w Wielkiej Brytanii będą mogli zaoszczędzić dzięki rządowej pomocy / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseStyl życia
1 min.czytania

Dzięki rządowej pomocy rodzice zaoszczędzą 1000 funtów rocznie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od września rodzice w Wielkiej Brytanii otrzymają większą pomoc od rządu, co pozwoli im zaoszczędzić do 1000 funtów rocznie na wydatkach szkolnych.

Brytyjski rząd przeznaczy większą pomoc na tzw. kluby śniadaniowe, czyli przedlekcyjne programy oferujące dzieciom opiekę, posiłki oraz zajęcia. Zapewniają one uczniom pożywny posiłek przed nauką, a rodzicom pozwalają pogodzić pracę z opieką. Od września 1400 kolejnych szkół w UK otrzyma pomoc w tym zakresie.

Rodzice w Wielkiej Brytanii dostaną większą pomoc

Od września rodzice w Wielkiej Brytanii odczują jeszcze większe obniżki kosztów szkolnych. Rząd wyda szkołom wytyczne potwierdzające limity na markowe mundurki. Ponadto potwierdzi większą liczbę darmowych klubów śniadaniowych. Łącznie 2700 szkół będzie brało udział w programie w zbliżającym się roku szkolnym. Po wakacjach skorzysta z nich 680 000 dzieci, w porównaniu z 300 000 obecnie.

- Advertisement -

Dzięki klubom rodzice w Wielkiej Brytanii oszczędzają łącznie prawie 25 mln funtów. Ponadto kluby zapewniają ponad 10 mln darmowych śniadań i 5 mln godzin bezpłatnej opieki nad dziećmi. Dla rodziny korzystającej z klubu każdego dnia to oszczędności rzędu nawet 450 funtów i 95 godzin opieki rocznie. Dzieci przychodzą do szkoły bardziej wypoczęte, najedzone i gotowe do nauki od samego początku dnia szkolnego.

Mniejsze koszty mundurków szkolnych

Niedawny sondaż wykazał, że koszty mundurków szkolnych są zmartwieniem dla jednej trzeciej rodziców. W związku z tym rząd opublikował w tym tygodniu zaostrzone wytyczne ustawowe nakazujące szkołom obniżenie kosztów mundurków. Łącznie powrót do szkoły będzie teraz tańszy o prawie 1000 funtów dla wielu rodzin.

Od września szkoły muszą przestrzegać nowych prawnych limitów dotyczących wymaganych markowych mundurków. Oznacza to, że rodzice mogą kupować więcej podstawowych artykułów codziennego użytku, takich jak spodnie i koszule, w dowolnym sklepie lub supermarkecie, a nie u jednego drogiego dostawcy.

W ramach rządowej pomocy dzieci otrzymają także zniżki wakacyjne
W ramach rządowej pomocy dzieci otrzymają także zniżki wakacyjne / fot. Shutterstock

Obniżki dla dzieci jeszcze na wakacjach

Co także istotne – jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rząd ułatwił rodzinom korzystanie z weekendowych atrakcji, wycieczek i jednodniowych wycieczek w okresie letnim. Jest to możliwe za sprawą rządowego programu Great British Summer Saving.

W związku z nim od 25 czerwca do 1 września obniżono podatek VAT na posiłki dla dzieci w restauracjach, bilety dla dzieci i rodzin do teatrów i kin oraz bilety na atrakcje rodzinne. Ponadto wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusem dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat w Anglii przez cały sierpień.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Apel o ograniczenie zużycia wody w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii ruszyła nowa – największa w historii - kampania dotycząca ograniczenia zużycia wody w czasie fali upałów.
Praca i finanse

Zakończyły się dwa świadczenia w UK, z których korzystały miliony osób

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) potwierdziło, że zakończono dwa główne świadczenia w UK w związku migracją do Universal Credit.
Niezbędnik emigranta

Śmierć bliskiej osoby w UK – co zrobić krok po kroku? Formalności, transport do Polski i najczęstsze błędy rodzin

Śmierć bliskiej osoby w Wielkiej Brytanii to także wiele formalności. Sprawdź, jak wygląda transport zwłok z UK do Polski krok po kroku.
Praca i finanse

Ubieganie się o zasiłek dla niepełnosprawnych jest dehumanizujące

Najnowszy raport dotyczący zasiłku dla niepełnosprawnych (Personal Independence Payment – PIP) okazał się druzgocący.
UK

Limity na autostradach w Niemczech. Ważne przypomnienie przed wakacjami

Jakie są limity na autostradach w Niemczech? Z tego artykułu dowiesz się czy niemieckie autostrady są bez ograniczeń prędkości.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie