Dzięki rządowej pomocy rodzice zaoszczędzą 1000 funtów rocznie

Od września rodzice w Wielkiej Brytanii otrzymają większą pomoc od rządu, co pozwoli im zaoszczędzić do 1000 funtów rocznie na wydatkach szkolnych.

Brytyjski rząd przeznaczy większą pomoc na tzw. kluby śniadaniowe, czyli przedlekcyjne programy oferujące dzieciom opiekę, posiłki oraz zajęcia. Zapewniają one uczniom pożywny posiłek przed nauką, a rodzicom pozwalają pogodzić pracę z opieką. Od września 1400 kolejnych szkół w UK otrzyma pomoc w tym zakresie.

Rodzice w Wielkiej Brytanii dostaną większą pomoc

Od września rodzice w Wielkiej Brytanii odczują jeszcze większe obniżki kosztów szkolnych. Rząd wyda szkołom wytyczne potwierdzające limity na markowe mundurki. Ponadto potwierdzi większą liczbę darmowych klubów śniadaniowych. Łącznie 2700 szkół będzie brało udział w programie w zbliżającym się roku szkolnym. Po wakacjach skorzysta z nich 680 000 dzieci, w porównaniu z 300 000 obecnie.

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Dzięki klubom rodzice w Wielkiej Brytanii oszczędzają łącznie prawie 25 mln funtów. Ponadto kluby zapewniają ponad 10 mln darmowych śniadań i 5 mln godzin bezpłatnej opieki nad dziećmi. Dla rodziny korzystającej z klubu każdego dnia to oszczędności rzędu nawet 450 funtów i 95 godzin opieki rocznie. Dzieci przychodzą do szkoły bardziej wypoczęte, najedzone i gotowe do nauki od samego początku dnia szkolnego.

Mniejsze koszty mundurków szkolnych

Niedawny sondaż wykazał, że koszty mundurków szkolnych są zmartwieniem dla jednej trzeciej rodziców. W związku z tym rząd opublikował w tym tygodniu zaostrzone wytyczne ustawowe nakazujące szkołom obniżenie kosztów mundurków. Łącznie powrót do szkoły będzie teraz tańszy o prawie 1000 funtów dla wielu rodzin.

Od września szkoły muszą przestrzegać nowych prawnych limitów dotyczących wymaganych markowych mundurków. Oznacza to, że rodzice mogą kupować więcej podstawowych artykułów codziennego użytku, takich jak spodnie i koszule, w dowolnym sklepie lub supermarkecie, a nie u jednego drogiego dostawcy.

Obniżki dla dzieci jeszcze na wakacjach

Co także istotne – jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rząd ułatwił rodzinom korzystanie z weekendowych atrakcji, wycieczek i jednodniowych wycieczek w okresie letnim. Jest to możliwe za sprawą rządowego programu Great British Summer Saving.

W związku z nim od 25 czerwca do 1 września obniżono podatek VAT na posiłki dla dzieci w restauracjach, bilety dla dzieci i rodzin do teatrów i kin oraz bilety na atrakcje rodzinne. Ponadto wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusem dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat w Anglii przez cały sierpień.