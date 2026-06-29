Cukrzyca typu 1 a PIP w UK. Rząd odpowiada na petycję tysięcy osób

Petycja chorych ponownie wzbudziła dyskusje nad ważnym tematem: cukrzyca typu 1 a PIP w Wielkiej Brytanii. Debata dotyczy zasad przyznawania świadczenia Personal Independence Payment (PIP) osobom chorującym na chorobę.

Petycji, która zebrała ponad 15 tysięcy podpisów. Organizatorzy wezwali rząd do zmiany podejścia do oceny tej choroby w systemie świadczeń.

Petycja: „cukrzyca typu 1 to stan niebezpieczny 24/7”

Autorzy petycji podkreślają, że cukrzyca typu 1 wymaga stałej, codziennej kontroli i nieustannego zarządzania poziomem glukozy we krwi. Wskazują na konieczność regularnych pomiarów, korekt dawek insuliny oraz ciągłego planowania posiłków i aktywności. W ich ocenie choroba powinna być traktowana jako stan wymagający szczególnego wsparcia finansowego. Co warto zaznaczyć nie wszyscy pacjenci kwalifikują się obecnie do PIP. Jednak brak wsparcie i możliwości kupna odpowiednich leków, sprzętu paradoksalnie powoduje, że stan chorych się pogarsza.

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Cukrzyca typu 1 a PIP: tanowisko DWP niezmienne: nie diagnoza, lecz funkcjonowanie

Departament Pracy i Emerytur (DWP) w odpowiedzi na petycję jasno podkreślił, że PIP nie jest świadczeniem przyznawanym na podstawie samej diagnozy medycznej. Najważniejszym elementem systemu jest ocena funkcjonalna, czyli analiza tego, jak stan zdrowia wpływa na codzienne życie danej osoby.

Rząd zaznaczył, że osoby ubiegające się o PIP oceniane są pod kątem zdolności do wykonywania podstawowych czynności. Ocenie podlega zdolność do przygotowywania posiłków, dbanie o higienę, zarządzanie leczeniem, podejmowanie decyzji finansowych czy poruszanie się poza domem.

Jak działa system oceny PIP

DWP przypomniało, że oceny przeprowadzają wyszkoleni specjaliści ochrony zdrowia, którzy korzystają z rozbudowanych wytycznych klinicznych i szkoleniowych. System ma uwzględniać zarówno fizyczne ograniczenia, jak i potrzebę wsparcia, nadzoru czy przypominania o czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Według rządu takie podejście ma zapewnić sprawiedliwość systemu, ponieważ różne osoby z tą samą diagnozą mogą doświadczać zupełnie innego poziomu ograniczeń.

Timms Review i możliwe zmiany w przyszłości

W odpowiedzi na coraz więcej głosów w dyskusji, rząd wskazał również na trwający przegląd systemu PIP, znany jako Timms Review. DWP sprawdza, czy obecne zasady nadal odpowiadają realiom zdrowotnym i społecznym.

W prace nad przeglądem zaangażowani są eksperci oraz organizacje osób z niepełnosprawnościami. Raport końcowy rząd opublikuje jesienią. Natomiast wstępne wnioski pojawią się wcześniej.

Spór o kryteria: diagnoza kontra codzienne życie

Dyskusja wokół hasła „cukrzyca typu 1 a PIP” pokazuje szerszy konflikt w podejściu do systemu świadczeń. Z jednej strony pojawia się oczekiwanie, by przewlekłe i wymagające choroby były automatycznie lepiej wspierane finansowo. Z drugiej strony rząd utrzymuje, że jedynym sprawiedliwym kryterium musi być realny wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie, niezależnie od samej diagnozy.

W efekcie spór nie dotyczy wyłącznie cukrzycy typu 1, ale fundamentalnego pytania o to, jak państwo powinno oceniać niepełnosprawność i potrzebę wsparcia finansowego.