NHS będzie nagradzać osoby, które chodzą 30 minut dziennie

NHS England postanowiło nagradzać osoby za chodzenie około 30 minut dziennie. Jeśli uda im się wypracować regularny limit dzienny, to w ciągu miesiąca przejdą 42 km. Jest to dystans maratonu, dlatego brytyjska służba zdrowia nazwała akcję „Marathon a month”.

Jeszcze w czerwcu British Heart Foundation podało, że w ciągu następnej dekady – przy utrzymaniu obecnej sytuacji – około 170 000 osób umrze z powodu chorób serca związanych z otyłością. Otyłość jest tak naprawdę jedną z głównych przyczyn chorób, którym można zapobiec. W Wielkiej Brytanii około dwóch na trzech dorosłych ma nadwagę lub otyłość.

Nagrody za chodzenie 30 minut dziennie

Aby pomóc ludziom w wyrobieniu zdrowych nawyków, NHS wprowadza akcję „Marathon a month”. A wraz z nią nagrody za chodzenie 30 minut dziennie.

Zasady są proste – ci, którzy podejmą wyzwanie, będą musieli rejestrować swoje spacery online za pomocą telefonu lub smartwatcha. NHS zapewnia, że osoby, którym uda się spełnić wymagania akcji, będą mogły ubiegać się o nagrody. Będą nimi zachęty i zniżki.

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W kwestii finansowania nagród – NHS pokrywa początkowe koszty całej akcji. Jednak szerszy plan zakłada pozyskanie wsparcia filantropijnego od dużych korporacji w miarę wdrażania programu.

Program jest opracowywany we współpracy z byłym medalistą olimpijskim, Sir Brendanem Fosterem, założycielem Great North Run. NHS England poprosiło go o zorganizowanie kampanii mającej na celu zachęcenie ludzi do chodzenia.

– Jestem znany z biegania, ale cel jest o wiele prostszy. Chcemy po prostu, żeby ludzie chodzili. Proste – powiedział Foster.

Program jest częścią 10-letniego planu zdrowotnego dla Anglii. W wywiadzie dla BBC Foster powiedział, że jego misją jest zachęcenie większej liczby osób do aktywności fizycznej.

Celem jest zaangażowanie w akcję ponad 100 000 osób. A codzienne statystyki będą rejestrowane cyfrowo. Jeśli cel zostanie osiągnięty, Sir Brendan twierdzi, że będzie to największy maraton w historii.

Mieszkańcy Wysp nie chcą ćwiczyć?

Według NHS England brak aktywności fizycznej jest przyczyną co szóstego zgonu. Osoba jest klasyfikowana jako nieaktywna fizycznie, jeśli wykonuje mniej niż 30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo.

Badanie przeprowadzone przez Sport England wykazało, że w ciągu roku do listopada 2025 prawie jedna czwarta dorosłych, czyli około 12 milionów osób, znajdowała się w tej kategorii.

Dr Charmaine Griffiths, dyrektor generalna BHF, powiedziała:

– Otyłość jest jednym z głównych czynników napędzających choroby układu krążenia, więc jeśli nie utrzymamy tempa, dziesiątki tysięcy rodzin mogą niepotrzebnie stracić bliskich w ciągu następnej dekady. Te zgony nie są nieuniknione. Odważne działania rządu Wielkiej Brytanii mogą zapobiec przedwczesnej śmierci z powodu otyłości.