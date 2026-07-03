NHS będzie rozdawać nagrody za chodzenie 30 minut dziennie
NHS będzie rozdawać nagrody za chodzenie 30 minut dziennie / fot. Shutterstock
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NHS będzie nagradzać osoby, które chodzą 30 minut dziennie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

NHS England postanowiło nagradzać osoby za chodzenie około 30 minut dziennie. Jeśli uda im się wypracować regularny limit dzienny, to w ciągu miesiąca przejdą 42 km. Jest to dystans maratonu, dlatego brytyjska służba zdrowia nazwała akcję „Marathon a month”.

Jeszcze w czerwcu British Heart Foundation podało, że w ciągu następnej dekady – przy utrzymaniu obecnej sytuacji – około 170 000 osób umrze z powodu chorób serca związanych z otyłością. Otyłość jest tak naprawdę jedną z głównych przyczyn chorób, którym można zapobiec. W Wielkiej Brytanii około dwóch na trzech dorosłych ma nadwagę lub otyłość.

Nagrody za chodzenie 30 minut dziennie

Aby pomóc ludziom w wyrobieniu zdrowych nawyków, NHS wprowadza akcję „Marathon a month”. A wraz z nią nagrody za chodzenie 30 minut dziennie.
Zasady są proste – ci, którzy podejmą wyzwanie, będą musieli rejestrować swoje spacery online za pomocą telefonu lub smartwatcha. NHS zapewnia, że osoby, którym uda się spełnić wymagania akcji, będą mogły ubiegać się o nagrody. Będą nimi zachęty i zniżki.

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W kwestii finansowania nagród – NHS pokrywa początkowe koszty całej akcji. Jednak szerszy plan zakłada pozyskanie wsparcia filantropijnego od dużych korporacji w miarę wdrażania programu.

Celem akcji jest zaangażowanie w nią ponad 100 000 osób
Celem akcji jest zaangażowanie w nią ponad 100 000 osób / fot. Shutterstock

Program jest opracowywany we współpracy z byłym medalistą olimpijskim, Sir Brendanem Fosterem, założycielem Great North Run. NHS England poprosiło go o zorganizowanie kampanii mającej na celu zachęcenie ludzi do chodzenia.

Jestem znany z biegania, ale cel jest o wiele prostszy. Chcemy po prostu, żeby ludzie chodzili. Proste – powiedział Foster.

Program jest częścią 10-letniego planu zdrowotnego dla Anglii. W wywiadzie dla BBC Foster powiedział, że jego misją jest zachęcenie większej liczby osób do aktywności fizycznej.

Celem jest zaangażowanie w akcję ponad 100 000 osób. A codzienne statystyki będą rejestrowane cyfrowo. Jeśli cel zostanie osiągnięty, Sir Brendan twierdzi, że będzie to największy maraton w historii.

Mieszkańcy Wysp nie chcą ćwiczyć?

Według NHS England brak aktywności fizycznej jest przyczyną co szóstego zgonu. Osoba jest klasyfikowana jako nieaktywna fizycznie, jeśli wykonuje mniej niż 30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo.

Badanie przeprowadzone przez Sport England wykazało, że w ciągu roku do listopada 2025 prawie jedna czwarta dorosłych, czyli około 12 milionów osób, znajdowała się w tej kategorii.

Dr Charmaine Griffiths, dyrektor generalna BHF, powiedziała:

Otyłość jest jednym z głównych czynników napędzających choroby układu krążenia, więc jeśli nie utrzymamy tempa, dziesiątki tysięcy rodzin mogą niepotrzebnie stracić bliskich w ciągu następnej dekady. Te zgony nie są nieuniknione. Odważne działania rządu Wielkiej Brytanii mogą zapobiec przedwczesnej śmierci z powodu otyłości.

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