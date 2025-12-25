8 zawodów w UK z wysokimi zarobkami i niewymagające dyplomu

Jeśli szukacie pracy w Wielkiej Brytanii i chcielibyście zarabiać ponad 40 000 funtów rocznie, warto zainteresować się jednym z tych 8 zawodów. Wymagają one wprawdzie przeszkolenia, ale niekoniecznie specjalistycznego wykształcenia.

Obecnie sytuacja na brytyjskim rynku pracy nie jest tak optymistyczna, jak była jeszcze parę lat temu. Jednak nadal istnieją zawody niewymagające specjalistycznego wykształcenia, w których zatrudnienie gwarantuje płacę znacznie powyżej średniej krajowej.

Zawody z wysokimi zarobkami niewymagające dyplomu

Poniżej przedstawiamy zawody, które nie wymagają dyplomu, jednak kursy i staże pozwolą nam zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Zwiększa to szansę na zatrudnienie. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że początkowa pensja może być niższa, jednak stopniowo będzie rosła.

- Advertisement -

Hydraulik

To praca, w której zwykle należy zaczynać od kwoty poniżej 40 000 funtów rocznie i stopniowo ją zwiększać. Mimo że na początku zarobki oscylują wokół kwoty 23 351 funtów, dochód może wzrosnąć do średnio 44 429 funtów rocznie.

Stolarz

Jeśli chcesz nauczyć się zawodu, ale wolisz zajmować się drewnem a nie hydrauliką, to może stolarstwo będzie dla ciebie bardziej odpowiednie. W tym zawodzie można zarobić średnio 45 527 funtów rocznie, jeśli zdobędzie się wystarczające doświadczenie.

Kierownik budowy

To rodzaj pracy, którą dostaje się po spędzeniu już pewnego czasu w branży budowlanej. Dlatego zdecydowanie nie jest to stanowisko dla początkujących. Natomiast odnajdą się w niej osoby, które pracowały w branży wystarczająco długo i mają ochotę przejść na stanowisko koordynatora. Wysokość zarobków jest przyzwoita i wynosi około 60 000 funtów rocznie.

Agent nieruchomości

Średnie wynagrodzenie agenta nieruchomości w Wielkiej Brytanii wynosi 40 174 funtów, czyli niewiele więcej niż średnia krajowa. Aby otrzymać zatrudnienie w tym zawodzie, nie potrzeba dyplomu. Choć nie jest to również praca, do której można się dostać bez żadnych kwalifikacji.

Istnieją kursy i staże, które można odbyć, aby zdobyć kwalifikacje lub doświadczenie praktyczne. To zdecydowanie zwiększa szanse na zatrudnienie. Warto także pamiętać, że początkowa pensja prawdopodobnie nie będzie bliska średniej, zwłaszcza na stażu.

Rzeczoznawca ubezpieczeniowy

Niewiele osób myśli o zostaniu rzeczoznawcą ubezpieczeniowym. Jest to praca dla osób, które lubią często się przemieszczać i badać roszczenia ubezpieczeniowe.

Idex Consulting twierdzi, że do tej pracy nie jest wymagany dyplom. Jednak, podobnie jak w przypadku wielu innych stanowisk, posiadanie dyplomu lub wcześniejsze doświadczenie w branży wzmocni kandydaturę.

Można także skorzystać z programów dla początkujących i staży. A także z programu Chartered Institute of Loss Adjusters, w którym możliwe jest zdobycie kwalifikacji. Osoby na tym stanowisku zarabiają średnio 43 959 funtów rocznie.

Maszynista

To praca, o wykonywaniu której wielu ludzi marzy na starość. Tam również zarobki zwiększają się wraz ze stażem zawodowym.

Zazwyczaj należy mieć przyzwoite wyniki GCSE z angielskiego i matematyki, a także być fizycznie zdolnym do pracy i nie mieć problemów ze skupieniem uwagi.

Chociaż istnieją praktyki, na które można spróbować się zapisać na początku. Rząd sugeruje również podjęcie pracy na kolei, na przykład konduktora pociągu lub asystenta pasażera, i ubieganie się o staż, gdy taki się pojawi.

Na początku nie można liczyć na wysokie zarobki, ale przy odpowiednim stażu można zarobić na tym stanowisku średnio 60 850 funtów rocznie.

Kontroler ruchu lotniczego

Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczemu, należy mieć ukończone GCSE. Można też wziąć udział w programie stażowym. Zarobki na tym stanowisku są przyzwoite od samego początku. Osiągają wysokość nawet 64 000 funtów rocznie.

Dołączenie do Narodowych Służb Ruchu Lotniczego (NATS) jako stażysta to pierwszy szczebel na tej drabinie. Następnie należy spędzić rok lub dwa, ucząc się, jak wykonywać tę pracę. W dalszej kolejności czeka nas szkolenie praktyczne.

Kierownik projektu

Ta praca wymaga ogromnego doświadczenia, więc to, czy mamy dyplom, czy nie, może być raczej dyskusyjne na tym etapie kariery. Warto jednak zwrócić uwagę, czy posiadamy niezbędne umiejętności kierownicze.