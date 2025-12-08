820 milionów funtów na zachęcenie do pracy młodych bezrobotnych. Ich liczba w UK wkrótce przekroczy milion!

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił ambitny plan wart 820 milionów funtów. Jego celem jest zachęcenie do pracy młodych bezrobotnych. Rząd planuje działania takie, jak aktywizacja młodych ludzi pozostających poza rynkiem pracy, edukacja i szkolenia. NEET (Not in Education, Employment or Training) to najbardziej niepokojąca grupa społeczna w UK.

Inwestycja ma pomóc niemal milionowi młodych osób w wieku 16–24 lata w zdobyciu zatrudnienia i umiejętności zawodowych niezbędnych w nowoczesnej gospodarce. Podjęcie pracy nie będzie wyborem – będzie koniecznością. A jej odrzucenie skończy się wstrzymaniem świadczenia.

Młodzi bezrobotni z wyboru

NEET to młodzi ludzie, którzy z różnych powodów nie pracują ani się nie kształcą. Mogą to być osoby, które po ukończeniu szkoły średniej nie znalazły pracy, osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością, a także młodzież, której brak doświadczenia zawodowego utrudnia wejście na rynek pracy. Obecnie w Wielkiej Brytanii jest około 940 000 osób w tej grupie. To stanowi wzrost o 195 000 w ciągu ostatnich dwóch lat. Eksperci ostrzegają, że liczba ta może wkrótce przekroczyć milion. Oznacza to wprost najwyższy poziom od lat.

820 milionów funtów na zachęcenie do pracy młodych bezrobotnych. Dlaczego inwestycja w młodych bezrobotnych jest ważna?

Długotrwałe pozostawanie młodych ludzi poza edukacją i pracą niesie poważne konsekwencje nie tylko dla samych osób, ale i dla całego społeczeństwa. Brak doświadczenia zawodowego i stabilnych dochodów zwiększa ryzyko marginalizacji społecznej, problemów zdrowotnych oraz ogranicza przyszłe możliwości zawodowe. Z punktu widzenia gospodarki, młodzi NEET oznaczają niewykorzystany potencjał. Szczególnie w sektorach, w których brakuje pracowników.

Jak będzie działać program?

Nowy plan przewiduje szeroki zakres działań. Ich celem jest przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy. Część z nich otrzyma możliwość odbycia szkoleń i praktyk w sektorach budownictwa, hotelarstwa oraz opieki zdrowotnej i społecznej. To pozwoli zdobyć niezbędne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Dodatkowo rząd oferuje intensywne wsparcie doradcze. Obejmuje ono mentoring, pomoc w przygotowaniu CV i szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Od wiosny 2026 roku państwo zapewni też gwarantowane miejsca pracy dla 55 000 młodych osób.

Brak poszukiwania pracy oznacza wstrzymanie świadczeń. Mobilizacja do pracy jest obowiązkowa!

Nowe zasady Universal Credit przewidują, że osoby korzystające ze świadczeń będą musiały aktywnie współpracować z programem. Ci, którzy odmówią bez uzasadnionej przyczyny, mogą stracić część swojego zasiłku. Celem nie jest karanie, lecz wsparcie młodych ludzi w zdobyciu doświadczenia i powrocie na rynek pracy. To w dłuższej perspektywie zwiększa ich szanse na stabilną przyszłość.

Korzyści dla młodych ludzi i gospodarki

Program nie tylko daje młodym ludziom realną szansę na zdobycie pracy i doświadczenia zawodowego, ale również przynosi korzyści całej gospodarce. Wypełnia luki kadrowe w sektorach kluczowych, jak budownictwo czy opieka społeczna. Również zmniejsza koszty społeczne związane z długotrwałym bezrobociem młodzieży. Jednocześnie sprzyja aktywizacji społecznej i ekonomicznej młodzieży. Promuje ich samodzielność i niezależność finansową.

820 milionów funtów na zachęcenie do pracy młodych bezrobotnych. Perspektywy na przyszłość

Rząd planuje dalsze działania w ramach krajowej strategii młodzieżowej, które mają wzmocnić efektywność programów aktywizacji zawodowej. Inwestycja w młodych NEET to nie tylko działanie doraźne, ale także strategiczne. Dlatego jego celem jest stworzenie trwałych ścieżek kariery i wzmocnienie przyszłości całego kraju.